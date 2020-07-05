报告：犯罪集团走私美洲豹到中国 

(德国之声中文网) 国际自然保护联盟委托国际地球联盟(ELI)进行的研究调查在周四(11月6日)发表。研究显示，玻利维亚的犯罪集团利用当地政府执法效力不彰、官僚腐败、边境管制漏洞等进行走私，当中还涉及中国帮派在南美洲的支部。

南美美洲豹是拉丁美洲最大型的猫科动物，被国际自然保护联盟(IUCN)列入濒临绝种动物红色名单。国际地球联盟利用政府情报机构的调查手法追踪野生动物犯罪，与25个情报人员、以及75个不同拉丁美洲国家的消息人士对谈，

国际地球联盟研究报告的共同作者Angela Nunez表示，南美美洲豹在生态系中扮演重要角色，是一个非常重要的保育类动物: 「在他所处的生态系当中，他对周围的物种而言是一个协调与管控秩序的角色。」

但是美洲豹的牙齿、骨头、生殖器在中国被相信有药用价值，使美洲豹成为走私者牟利的目标。此外，在中国还有些人会用獠牙制成的首饰炫富。

调查人员说，2014年至2019年间在玻利维亚查获的数百颗獠牙目前下落不明。玻利维亚当局没有回应路透社关于獠牙去向的问题。研究显示，政府从2019年以后就没有再查到美洲豹的走私案件，可能是因为走私集团开辟了新的走私路径，成功逃过追查。

中国帮派南美分部

调查团队发现在玻利维亚出售美洲豹器官的贸易商向中国的卖家供货，或与中国的批发零售商有联系。该调查也发现，至少有三个犯罪组织在玻利维亚涉及走私美洲豹器官，其中一个叫做「莆田帮」，是中国福建黑帮在南美洲的分支。

南美美洲豹专家、世界猫科宝玉组织Panthera的研究者Valeria Boron表示，目前还不清楚走私的本质，而且「数据显示，过去几年查获了数百枚美洲豹獠牙，但那只是冰山一角。」

老虎的器官在中国被相信具有药用价值，因此美洲豹的器官常透过空运或航运包裹运送到中国，当做老虎的器官流通并高价出售。美洲豹的牙齿也被当做虎牙出售，在中国的售价相当于在南美洲的售价的10倍。

张慈/杨威廉(路透社、德新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。