报告：海外投资减少 特朗普税改是主因

（德国之声中文网）设址日内瓦的联合国贸易和发展会议的统计学家们每年都要调查企业在境外的投资。这一投资（FDI）不仅仅指金钱，而且也包括知识与技术。因此，它们被视为全球化的衡量尺度。

贸发会议本年度《世界投资报告》指出，2018年，全球范围外来直接投资降至1.3万亿美元，降幅13%，连续第三年递减。

尤其是在欧洲的投资急剧回落：2018年，同比减少一半，降至1720亿美元。

美国税务改革后果

贸发会议的报告认为，导致这一现象的首要原因是美国总统2017年主导实施的大规模税务改革。贸发会议指出，直接投资大幅回落主要归咎于美国跨国公司将海外盈利汇回国内，以期利用专门为此制定的税务改革带来的好处。

多年来，美国企业是最大的海外投资者，去年则只排名第157位。而这正是特朗普的目标：他想让企业在国内、而不是在境外投资。

更多并购

不过，这并不是说，美国企业不再在境外活动了，恰恰相反。很多企业钱袋充足。2018年，美企以总共1720亿美元的价格并购欧洲企业，同比增加了一倍。美国电信大亨Comcast以400亿美元价格并购英国天空电视链、总值320亿欧元的美国工业天然气康采恩Praxais和德国Linde公司合并均属于其中最大的收购行动。

报告指出，由于美国企业同时又将巨额资金转汇国内，使得它们在欧洲的直接投资总额只有约200亿美元。

受到美国税务改革影响的首先是工业国家，在这里，外来直接投资降至2004年水平。对英国的直接投资下降最多，从2017年的约1000亿美元降至去年的640亿。

不过， 鉴于美国税务改革的影响渐趋弱化，报告的作者们乐观表示，在欧洲的直接投资会很快回升。

排名前十的直接投资目的地：美国、中国、香港、新加坡、荷兰、英国、巴西、澳大利亚、西班牙、印度

发展中国家受惠

发展中国家和新兴国家则比上一年吸引更多直接投资（增加2%）。报告指出，目前，在这些国家的外来投资已占全球资金流的一半以上（54%）。

吸引外来投资最多的20个国家中有一半是新兴发展中国家。不过，尽管同比减少了9%，投资蛋糕中的最大一块依然属于美国：2520亿美元。德国从原先的第11位降至第14位。荷兰是欧洲范围内吸引外资最多的国家，英、西、法依次分列其后，德国在欧洲排名第六。

2018年，日本、中国、法国、香港是最大投资者；德国仍排名第五。包括德国在内，大多数工业国家减少了境外投资，而法国的投资力度则大增，达到1000亿美元，同比几乎翻番。