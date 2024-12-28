报告显示印度移民在德国收入最高，叙利亚人最低

根据德国经济研究所（IW）的一项最新分析，印度移民在德国的平均收入显著高于其他国籍的移民，而叙利亚移民的收入则处于最低水平。

（德国之声中文网）根据《星期日世界报》援引科隆德国经济研究所（IW Köln）的最新分析，印度移民在德国的平均收入显著高于其他国籍的移民。数据显示，2023年底，德国本国全职员工的工资中位数为税前3945欧元，而印度移民的月工资中位数高达5359欧元，比这一水平高出35.8%。如果以所有全职员工的工资中位数3796欧元为基准，印度移民的收入则高出41.2%。

印度移民的高收入与高学历

报告指出，印度移民在德国表现出较高的教育水平和专业技能，特别是在理工领域（数学、信息技术、自然科学和工程技术）。数据显示，约三分之一的印度移民（25至44岁）从事与理工相关的学术职业。其他国家的移民中，从事理工职业的比例也较高，例如中国（25.0%）、巴西（21.8%）、俄罗斯（18.6%）、伊朗（17.8%）和法国（16.2%）。

许多印度移民在德国的IT和工程领域工作，这些领域的高薪职位显著提升了他们的收入水平。

许多印度移民在德国的IT和工程领域工作 图像来源: Gunter Hübner/dpa/picture-alliance

总体移民收入低于德国公民

尽管印度移民的收入表现出色，但总体数据显示，移民的收入仍显著低于德国本国公民。德国全职员工的工资中位数为3945欧元，而外国移民的中位数仅为3034欧元，约低900欧元。

总体而言，德国全职员工的工资中位数为3796欧元，而印度移民的平均收入比这一数字高出41.2%。其次是来自美国（5095欧元）、奥地利（5083欧元）以及英国和爱尔兰（5010欧元）的移民。其他表现较好的国家包括中国（4728欧元）、瑞士（4589欧元）和巴西（4565欧元）。

德国在让叙利亚移民融入社会方面做了许多尝试 比如提供职业教育和前期的语言融入培训班 图像来源: Imago Images/O. Döring

叙利亚、保加利亚和罗马尼亚移民收入最低

报告显示，收入最低的移民群体包括来自叙利亚（2657欧元）、保加利亚（2520欧元）和罗马尼亚（2611欧元）的移民。这些移民群体中多达50%从事低技能工作，导致收入水平较低。德国经济研究所的经济学家普吕内克（Axel Plünnecke）指出，这些低收入水平与助理类职位的高占比密切相关。

数据来源与分析方法

德国经济研究所的这项分析基于雇主向社会保险系统提供的薪资数据。这些数据表明，像印度移民这样高收入的移民群体是少数。大多数移民的收入仍低于德国员工的平均水平。

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（信息来源：法新社、《星期日世界报》）

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