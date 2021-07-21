 报告揭秘：中国在澳投资跌至金融危机前水平 | 经济纵横 | DW | 24.07.2021

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经济纵横

报告揭秘：中国在澳投资跌至金融危机前水平

一份最新报告显示，中国对澳大利亚投资额下跌至2008年金融危机前水平，投资项目数量相较之前也出现锐减。

澳大利亚达尔文港

澳大利亚达尔文港

（德国之声中文网）悉尼大学商学院和澳大利亚毕马威（KPMG）合作发布的《揭秘中企在澳投资报告2021》显示，中国对澳大利亚的投资额从2019年的 24亿美元（34亿澳元），降至2020年的19亿美元（25亿澳元），下降了18%。投资项目的数量是2019年的一半。

这是2016年来，中企在澳投资连续第4年下降，投资金额回到2008年全球金融危机前的水平。

中国对澳投资变化显示地缘政治敏感性

报告作者之一，悉尼大学商学院讲师博士在接受德国之声采访时表示，与往年相比，疫情和地缘政治风险给中企在澳投资再添新冲击。

她说：“受疫情和地缘政治风险影响比较大的产业，例如基础设施建设、能源和可再生能源，中企投资额为零。”

报告联合作者、澳大利亚毕马威亚洲及国际市场主管道格·弗格森（Doug Ferguson）认为澳大利亚投资的下降反映了许多因素。

他说：“包括中国在全球投资的重点从经合组织国家转移、新冠疫情旅行限制的明显影响以及澳大利亚更为严格的监管审查，反映出政治和公众的敏感性。”

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中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。

美国贸易代表戴琪在7月21日与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，美国密切关注澳中的贸易紧张，并会与澳大利亚站在一起。

中国国家发展改革委员会5月6日在其网站上发表中英文声明，宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。中国外交部发言人之后表示，中方作出必要正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。

面对来自反对党的批评，澳大利亚总理为其强硬的对华政策进行辩护。他表示，热络的对华贸易说明两国关系并未陷入瘫痪。

中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。

继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。

李薇博士发现中国企业比以前更加担心地缘政治环境会影响商业运作。

中美之间的战略竞争无疑影响到澳大利亚等西方国家和中国之间的经贸关系。整体上，进出口贸易方面的脱勾目前还不明显，但在直接投资方面的脱勾已经很明显。

她说：“75%的受访中企认为政治环境有所恶化，表现在中国和澳大利亚政府都没有原来这么支持中企在澳投资，项目获得审批的难度提高、时间也有所延长，资本转移出中国仍然很不容易，媒体的支持减少。 45%的受访中企认为中澳关系导致企业收入减少，35%认为地缘政治风险导致企业收入减少。 ”

类似的情况也发生在其他西方发达国家。根据Rhodium的统计，2020年，中国在欧盟和英国的投资下降了45%， 从120亿欧元下降到70亿欧元。

中国在美国的投资从63亿美元微增至72亿美元，增长的最主要的原因是几个非常大型的交易，包括腾讯收购环球音乐集团10%的股份。

这种复杂的情绪也体现在对未来的展望上。报告显示，与前几年澳中自贸协定刚刚签订时乐观的情绪相比，中国投资者正转向风险较低的市场投资机会，它们具有短期投资回报。

“中国投资在发展中国家和‘一带一路’国家有大幅度增长，”李薇博士说，“很多中国企业自从2020年下半年都在关注东南亚、欧洲和南美洲的投资。”

2020年中国对“一带一路”沿线国家的直接投资增长了18.3%，达到178亿美元，相当于中国对外直接投资总额的16.2%。

澳大利亚矿业仍旧受到中国青睐

在备受关注的澳大利亚矿业领域，该报告发现矿业是中国最大的投资对象，占总投资的37.6%。

2020年，中资企业在采矿业的投资比2019年增加了三倍

2020年，中资企业在采矿业的投资比2019年增加了三倍

2020年中资企业在采矿业的投资比2019年增加了三倍，投资总额为9.451亿澳元，共包含5笔交易，包括锂、金、铜和矿砂项目。

在矿的种类选择上，李薇博士指出，由于中国正在将碳中和纳入总体发展规划，因此对矿业进行结构性调整。

她说：“中资企业正与全球矿业企业一道，转向使用低碳的和可持续的能源。中国的对外矿业投资正在从对化石能源的投资转向对与可再生能源相关的矿产的投资，如铜矿和锂矿。 ”

紧随矿业其后的是商业地产，占投资的36.1%。服务业占投资的21%，食品和农业企业占4%，医疗保健占1.3%。

报告的另一位作者、悉尼大学中国商业和管理教授杭智科教授（Hans Hendrischke）认为，商业企业、以及各州和领地政府对中国企业投资大多持支持态度，而联邦政府和澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board）则没有那么支持。

悉尼所在的新南威尔士州继续对中国投资保持强大吸引力。该州获得中国投资12.46亿澳元，占中国对澳总投资的49%。

盛产矿藏的西澳州获得的中国投资比例第二高，为26%，其次是澳大利亚第二大城市墨尔本所在的维多利亚州，占24%。

中企对澳投资情绪复杂

李薇博士表示，中国在澳的投资的另一个趋势是转向中小型项目，私营企业比国有企业更加活跃。

“从投资的企业类型来看，私营企业的投资额持续高于国有企业。2020年，62%的投资出自于私营企业，38%的投资出自于国有企业，”她说。

“最大的三个项目是Zone Q收购的悉尼商业房地产项目，山东黄金收购专注于金矿勘探的Cardinal Resources，和腾讯收购Afterpay 5%的股权。”

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  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

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  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

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  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

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    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


《揭秘中企在澳投资报告2021》还包括一份对75位在澳投资的中国企业高管的问卷调查，详细介绍了中资企业过去一年在澳经营的历程和感受。

从经济角度看，新冠疫情对很多中企都产生了负面影响，主要是因为全球供应链受到影响，项目延误，在家工作员工交流成本提高等。

“52%的中企高管表示，此次疫情对其业务收入产生了负面影响，十分之一的受访高管认为，此次疫情导致收入下降50%，表现较好的企业大多是铁矿和运输行业的企业，”李薇博士说。

报告显示，虽然收入受疫情的影响，中企仍认为澳大利亚在全球市场中有很强的竞争力， 60%的受访中企认为澳大利亚相对于其他国家来说更安全；85%对澳大利亚政府处理新冠疫情高度的政策表示认可；65%以上的受访企业认为企业收入并没有因产品需求的变化而下降。

航智科教授表示：“中国投资者仍然认为澳大利亚是一个安全的经济环境，我们调查的大多数高管表示，他们在中国的总部仍然支持他们在澳大利亚的业务。”

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