报告:拥核大国持续现代化武库

(德国之声中文网) 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）周一(6月15日)发布报告表示，与2019年初相比，全球核武弹头总数减少了约465枚，其中包括正在使用、储存或准备拆除的弹头。

报告提到，减少的主要原因是俄罗斯和美国持有的退役核武器被拆除。这两个核武大国共同拥有世界上约90%的核武器。该机构估计，美国拥有5800枚弹头，而俄罗斯拥有6275枚。

英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜是其他被承认拥有核武器的国家。

报告指出，印度和巴基斯坦就其一些导弹试验发表声明，但对其核武库的规模提供的信息很少。此外，朝鲜没有提供有关其核武器能力的信息，但承认进行了核武器和导弹试验，而以色列则没有对其核武库发表评论。

SIPRI研究员基勒 (Shannon Kile)说:「9个核武国似乎都在无限期地保留他们的核武库。」

他说，这表明核武继续被视为是一种威慑力量，也有迹象表明核武在军事计划中被赋予了 「新的或更重要的 」角色，特别是美国和俄罗斯。

他补充说：这代表着冷战后核武器逐渐边缘化趋势的重大逆转。他说这样的发展令人不安。

基勒指出，在人们对中国扩大核武库和发展陆、海、空核力量的担忧下，华盛顿有意让中国参与未来美俄核武裁减谈判。他说，中国在公开场合一贯维持「不率先使用核武器」(No first use)的立场。

根据国际废除核武运动 (ICAN)，2019年在核武上的花费最多的国家排名依序为美、中、英、俄、法、印度、以色列、巴基斯坦和朝鲜。

哪一国有多少核弹头?

据斯德哥尔摩国际和平研究所估计，英国拥有约215枚核弹头，法国290枚，中国320枚，印度150枚，巴基斯坦160枚，以色列90枚。据信，朝鲜拥有30至40枚核弹头，但这些核弹头未列入斯德哥尔摩国际和平研究所的全球估计中。

斯德哥尔摩国际和平研究所说，约有1800枚核弹头保持在高度备战状态。同时，拥有核武的国家正在对其弹药库进行现代化改造或开发新系统，包括导弹和飞机运载系统，以及核武器生产设施。

斯德哥尔摩国际和平研究所的报告是基于公开的资料来源。该智库表示，核武国家整体缺乏透明度是一个挑战。

虽然美国、英国和法国愿意提供信息，但俄罗斯根据2010年削减核武器的《新裁武条约》这项双边条约，仅与美国共享信息。

美俄两国特使本月底将在维也纳举行会议，讨论将于2021年2月到期的这项条约施行状况。

邹宗翰/张慈 (德新社等)