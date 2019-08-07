 报告：德国地下水硝酸盐含量有增无减 | 德国新闻 | DW | 08.08.2019

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德国新闻

报告：德国地下水硝酸盐含量有增无减

媒体报道称，德国境内地下水硝酸盐污染问题持续加重。因为这一问题，德国甚至有可能被欧洲法院判定违法，面临高达每天85万欧元的罚金。

Feld wird mit Gülle gedüngt (Imago/blickwinkel)

德国农田施肥过度情况严重

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版《莱茵邮报》周四（8月8日）援引联邦政府对绿党联邦议院党团的一项小询问的答复报道说，从2013至2017年，德国15个地下水测量点测得的一升水硝酸盐最高含量增加近40毫克。

Infografik Nitratbelastung im Grundwasser DE

德国地下水硝酸盐污染情况：红色为污染严重，灰色为水质良好

报道称，根据前政府提供的数据，2013年，各测量点测得的平均值为每升水170毫克。而2017年，依据现政府提供的数字，平均数值已为209毫克。

欧盟许可的含量最高为每升50毫克。这样，因含量超标，德国有可能第二次被欧盟委员会告上法庭。联邦环境部在柏林透露，欧委会已启动第二阶段有关违反协议的司法程序，原因是，欧委会对德国联邦及州两级政府落实欧盟硝酸盐含量标准的速度不满意。

欧委会长达20页的提醒信函已于昨天送至联邦环境部。德方须在两个月内回复，并采取措施，制止农田施肥过度现象。

此后，欧委会有可能作出决定，是否第二次将德国告上欧洲法院。若被裁定违法，德国将有可能被判罚巨款--一天最高罚金85万欧元。

 

凝炼/洪沙（法新社、路透社）

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