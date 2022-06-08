 报告：多数欧洲企业仍将在华投资创新研发 | 经济纵横 | DW | 09.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

报告：多数欧洲企业仍将在华投资创新研发

很多在华欧企正在重新评估中国市场的机遇和风险，但一份研究报告显示，大部分企业仍将中国视为具有潜力的创新研发基地。

China Symbolbild Lanzhou

（德国之声中文网）根据中国欧盟商会（EUCCC）和柏林墨卡托中国研究中心（Merics）联合撰写的一份报告，大多数在中国的欧洲企业得益于在当地的创新研发，并将继续这一战略。75%的受访企业表示将增加在中国的研发投入，18%的企业会保持现有水平。

欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）在报告发布会上表示，与中国"脱钩"不是一个选项：“退出中国市场，将损害企业的利益。”乌克兰战争爆发以来，此间舆论对德国经济对俄、中两国依赖性的讨论持续发酵。在此背景下，伍德克指出：“我们与俄罗斯之间有一条能源管道，而我们和中国之间，有一条知识和一条资本流动管道”，在中国投入创新研发，不仅有利于中国，也有利于欧洲企业在本土的发展。

多数公司：作对了

这份题为“中国的创新生态”的报告，基于2021年9月到2022年4月间对在华欧盟企业的问卷调查。结果显示，在中国进行创新研发，对许多欧资企业是正确的战略选择，但并非对所有企业都是如此。

China BMW-Showroom in Guangzhou

德国汽车行业在中国投入研发“倾力而为”。

汽车、化工等行业的企业，面对中国巨大的市场和推动性的产业政策，在研发领域有更主动、积极的投入。IT、电信等行业则因市场机会前景不够理想、政府监管压力而相对被动。

报告指出，欧洲公司认识到，中国的研发生态越来越有活力，与世界其他地方相比有许多优势。其中包括：有大量的合作伙伴（50%的企业认同）、富于创新的科研人员、庞大的市场（68%的企业认同）以及能够将新技术快速转化为商业应用（68%的企业认同）。

而不利的条件则是：知识产权保护不够充分、不公平竞争，以及中国对外资企业的补贴和壁垒不透明。另外不少企业提到，中国也存在本土专业人才不足的问题，例如寻找合适的硬件工程师就是一种挑战。此外另一项顾虑是，欧盟本土市场上人们对在中国研发存在负面观感。

参与到中国的“研发生态系统”，对55%的受访企业来说，是其全球创新战略的重要组成部分，对其余45%的企业来说也是其全球战略的一部分。

观看视频 03:55

中国欧盟商会：在华欧企面临着“日益政治化的商业环境"

行业差别

不过，企业在中国投入创新研发的程度，在行业上有所差别。化工、汽车、机械制造等行业，其在中国的“本土化”生产得到中国官方的鼓励。这些行业中的大多数企业在中国的战略属于“倾力投入”--全面扩大在华研发投资，以实现在中国和全球市场价值增益的最大化。

而另一些依赖开放市场或国际媒体关注度较高的行业，则选择较为谨慎的战略--在中国扩展“研发足迹”，但核心技术和研创则保留在本国市场，以减少关键技术向中国的转移。

在另一些越来越感受到来自中国政府计划决策层压力的行业，例如信息和通讯技术产业，企业的态度最不乐观，研发战略也最为保守。他们多数抱怨中国目前的监管环境表明，中方不再需要或不希望他们与本土巨头竞争。

另外，近三分之一的企业承认，在中国的研发投入在不同程度上与中国政府的压力有关。

报告作者指出，受访者对在中国开展创新研发的总体看法是积极的，但欧洲公司能从参与中获得的利益在很大程度上取决于他们所处的行业。企业必须清醒地权衡参与的机会、回报与相关风险。换句话说，中国的研发环境是其整体市场的一个缩影，它并不适合所有人。

 

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体:脱钩中国 欧洲经济需加强内循环

《商报》认为，中国当局正通过出台一系列不可能得到完全遵守的法规，来制造拿捏企业的法律把柄，这将导致外企谨慎赴华投资。《南德意志报》则指出，中国和西方矛盾迟早会激化，欧洲应当加强“内循环”，为将来不可避免的脱钩做好准备。  

新路线压缩外企角色 欧企忧心忡忡

中国欧盟商会年度立场文件显示，中国当局的新经济路线引起欧洲企业严重忧虑。黄金年代已然结束？   

相关内容

People gather on the Bund along the Huangpu River in Shanghai on June 1, 2022, following the easing of Covid-19 restrictions in the city after a two-month lockdown. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

“世界不会等着中国收拾完‘烂摊子’” 08.06.2022

上海市政府计划6月召开20场政企沟通圆桌会议，恢复外企投资信心。中国欧盟商会主席伍德克说，清零政策不仅削弱了上海的吸引力，而且削弱了整个中国的吸引力，“世界不会等着中国收拾完这个烂摊子”。

Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：投资中国 风险自负 06.06.2022

大众公司一项在华投资项目未能获得德国政府的借贷担保，这也是德国政府首次以人权原因拒绝为企业的境外投资计划提供担保。对于高度重视中国市场的德国企业界来说，这无疑是一个严重的警告信号。

A view of the main base of the Bovanenkovo gas field on the Yamal peninsula in the Arctic circle on May 21, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

德语媒体：遭欧盟“封杀”的俄罗斯石油去哪儿啦？ 06.05.2022

遭受欧盟“封杀”的俄罗斯石油去哪儿了呢？《法兰克福汇报》指出，买家就在亚洲。《新苏黎世报》的一篇评论指出，中国坚持清零政策令在华外企失去信心，而北京亟需在应对新冠病毒问题上出台令人信服的应对措施。

广告
EU beschließt CO2-Emissionen zu reduzieren

欧盟议会多数票赞同淘汰内燃机汽车

根据欧盟议会的一项表决结果，2035年后，欧盟境内应不再有新的汽油或柴油汽车注册。在相关法规出台前，尚需同各成员国谈判。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  