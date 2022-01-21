报告：前教宗本笃十六世对儿童性侵知情而不作为

（德国之声中文网）德国一家法律事务所周四（1月20日）发表调查报告指出，天主教前教宗本笃十六世（Pope Benedict XVI）1977年至1982年间担任主教期间，对神职人员性侵儿童案知情而不作为。梵蒂冈教廷对此表示表示羞耻及悔恨。

执行调查的德国法律事务所Westphal Spilker Wastl（WSW）在报告中揭示，前教宗本笃十六世在1977年至1982年间分别担任慕尼黑、弗莱辛（Freising）2教区大主教期间，未能阻止神职人员对儿童的性侵。

提交WSW报告的律师普什（Martin Pusch）说："在4个案件中，我们达成了共识，存在对儿童性侵不作为的情况。"

有两起案件的涉案者遭到司法指控，但仍然被允许继续在教会从事神父工作。教会也没有对这些神职人员给予正式的纪律处分，而且似乎也没有对受害者给予关照。

另一起案件涉及臭名昭著的儿童性侵者彼得H.（Peter H.），他于1980年从德国西部的埃森调到慕尼黑和弗莱辛教区，上司正是前教宗本笃十六世。

现任慕尼黑大主教马克思（Reinhard Marx）也被指控未能干预两起儿童性侵行为。

WSW的报告发现，在1945年至2019年期间，天主教慕尼黑教区至少发生了497件神职人员性侵案，受害者多数为男性儿童。

梵蒂冈教廷周四表示，对报告中披露的儿童性侵事件表示 "羞耻和悔恨"。

观看视频 02:17 天主教会中的儿童性侵事件

天主教会性侵指控接二连三

该报告是天主教会的最新虐童丑闻。本周早些时候，现年94岁的前教宗本笃十六世，才对墨西哥天主教神职人权组织"基督军团"（Legionaries of Christ）性侵案表示毫不知情。

2008年去世的基督军团创始人马西尔（Marcial Maciel）被指控性侵数十名未成年人。

基督军团的性侵丑闻使得另一名教宗即保罗二世的声望大打折扣。保罗二世从1978年开始担任教宗直到2005年去世。在此期间，他赞扬了基督军团的工作。

天主教会的 "震撼时刻"

代表受天主教会性侵受害者的组织方桌（Eckiger Tisch）的负责人卡茨（Matthias Katsch）告诉德国之声，最新报告的发现是"整个教会的一个震撼时刻"。

他说，"我认为这对整个教会来说是一个震撼的时刻，不仅仅涉及巴伐利亚和德国的教会，而且因为全世界的天主教会性侵丑闻在过去30年左右的时间里不断揭露，终于指控到了教会最高层前教宗本笃十六世本人。"

卡茨说，本笃十六世"被抓出了一个谎言"。他认为，"他知道肇事者的情况，知道彼得H.的情况，他个人要承担责任。"

卡茨还说，在处理儿童性侵指控方面，天主教会迄今没有变得更好。

卡茨说："没有理由相信，自2010年以来，教会有什么根性本的变化。""相信他们在培训教友和保护儿童方面已经有所改进，但是在处理受害者和不庇护犯罪者方面，它仍然是同一个旧体制。因此，未来需要进行重大变革。"

现任教宗方济各称替受害者伸张正义

教宗方济各表示将为受害者 "伸张正义"

现任教宗方济各周五在对梵蒂冈信理部讲话时表示，将会为教会性侵受害者 "伸张正义"。信理部是梵蒂冈负责处理性侵指控的机构。

方济各在讲话中没有明确提及该报告。他说，"在上帝的帮助下，教会正以坚定的决心履行承诺，为其成员的性侵受害者伸张正义，特别留意和严格执行教规。"

方济各强调了最近对教会法规的改革，其目的是让教会能够更好地追究性侵者的责任。他呼吁严格执法。

这位85岁的教宗说："仅凭这一点不足以遏制这种现象，但这是恢复正义、阻止丑闻和改变犯罪者的重要一步。"

警方对性侵指控展开调查

慕尼黑的检察官也对周四报告中的指控做出了回应，周五宣布他们正在对德国天主教会主要成员涉嫌不当行为的42起案件展开调查。

(法新社、路透社、美联社、天主教通讯社)

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