报告出炉：UNRWA有中立问题 无涉恐证据

（德国之声中文网）一个独立审查小组周一（4月22日）呼吁“立即改进”联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）的工作，以确保其中立性。

在以色列声称12名近东救济工程处援助人员可能参与了10月7日对以色列南部的恐怖袭击后，联合国下令进行这次独立审查。

负责审查的法国外交官科隆纳（Catherine Colonna）说，联合国秘书长古特雷斯指派该小组特别评估近东救济工程处的中立性，而不是对这12名工作人员的指控。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



对近东救济工程处的审查结果如何？

这份长达54页的审查报告指出了近东救济工程处在执行“强有力的”程序以“确保遵守中立的人道主义原则”的过程中存在“与中立有关的问题”。

报告还列举了工作人员公开发表政治言论、学校教科书中的“问题内容”以及工作人员工会的政治化等问题。

审查报告指出，“大多数涉嫌违反中立原则的行为都与社交媒体上的帖子有关”，并指出，这些帖子往往是在影响到这些人的同事或家人的暴力事件发生后发布的。

报告指出，近东救济工程处在使学校摆脱有偏见的教科书方面取得了进展。不过，仍有近4%的教科书含有将以色列称为“犹太复国主义占领”或将耶路撒冷称为巴勒斯坦首都的内容。

小组提出了改善中立性的建议，包括通过与捐助方的接触、工作人员和行为的中立性、教育的中立性以及治理。

联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处主任专员拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，他将接受该小组的建议，但他警告说，以色列“蓄意和协调一致的行动”是为了瓦解该组织。

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以色列“尚未提供证据”支持指控

本次调查的负责人科隆纳说，以色列没有提供证据支持其指控。“以色列公开声称，近东救济工程处有大量雇员是恐怖组织成员。然而，以色列尚未提供这方面的支持证据。”科隆纳在纽约对记者说。

今年3月，以色列声称近东救济工程处在加沙的约450名工作人员是“恐怖分子”。

审查小组说，自2011年以来，以色列定期收到近东救济工程处工作人员名单，在这些名单上有数万人，以色列此前没有对此表示过任何担忧。近东救济工程处约有3.2万名员工，其中1.3万人在加沙。

以色列如何回应这份审查报告？

以色列外交部呼吁捐助国放弃近东救济工程处。以色列外交部发言人马莫施泰因（Oren Marmorstein）说：“科隆纳的报告忽视了问题的严重性，只提供了表面上的解决方案，无法解决哈马斯对近东救济工程处的大规模渗透。”

他说：“近东救济工程处与加沙的问题不是几个坏苹果，而是一棵腐烂的毒树，其根基就是哈马斯。” 他认为，“这不是真正彻底的审查。这是在回避问题，而不是正面解决问题。”

在加沙执政的伊斯兰激进组织哈马斯被以色列、欧盟、美国和几个阿拉伯国家列为恐怖组织。

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以色列的指控导致大规模捐助中断

以色列的指控导致国际捐助方迅速限制了对近东救济工程处约4.5亿美元（4.22亿欧元）的资助。该审查小组称近东救济工程处“对巴勒斯坦人的人类和经济发展是不可替代和不可或缺的”。

尽管美国和英国等一些国家继续和近东救济工程处保持距离，但大多数国家已恢复捐款。

美国是近东救济工程处最大的捐赠国，每年捐赠3亿至4亿美元，但美国已通过立法，至少在2025年3月前暂停向近东救济工程处提供资金。

近东救济工程处成立于1949年，旨在援助在1948年战争中逃离或被驱逐的巴勒斯坦人。它目前为近600万巴勒斯坦难民提供服务。

（法新社、美联社、路透社）



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