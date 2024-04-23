报告出炉：UNRWA有中立问题 无涉恐证据

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以色列指控部分联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）援助人员是“恐怖分子”，促成对该机构中立性的独立审查。审查小组表示，以色列没有提供证据支持这一指控。
（德国之声中文网）一个独立审查小组周一（4月22日）呼吁“立即改进”联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）的工作，以确保其中立性。
在以色列声称12名近东救济工程处援助人员可能参与了10月7日对以色列南部的恐怖袭击后，联合国下令进行这次独立审查。
负责审查的法国外交官科隆纳（Catherine Colonna）说，联合国秘书长古特雷斯指派该小组特别评估近东救济工程处的中立性，而不是对这12名工作人员的指控。
这份长达54页的审查报告指出了近东救济工程处在执行“强有力的”程序以“确保遵守中立的人道主义原则”的过程中存在“与中立有关的问题”。
报告还列举了工作人员公开发表政治言论、学校教科书中的“问题内容”以及工作人员工会的政治化等问题。
审查报告指出，“大多数涉嫌违反中立原则的行为都与社交媒体上的帖子有关”，并指出，这些帖子往往是在影响到这些人的同事或家人的暴力事件发生后发布的。
报告指出，近东救济工程处在使学校摆脱有偏见的教科书方面取得了进展。不过，仍有近4%的教科书含有将以色列称为“犹太复国主义占领”或将耶路撒冷称为巴勒斯坦首都的内容。
小组提出了改善中立性的建议，包括通过与捐助方的接触、工作人员和行为的中立性、教育的中立性以及治理。
联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处主任专员拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，他将接受该小组的建议，但他警告说，以色列“蓄意和协调一致的行动”是为了瓦解该组织。
本次调查的负责人科隆纳说，以色列没有提供证据支持其指控。“以色列公开声称，近东救济工程处有大量雇员是恐怖组织成员。然而，以色列尚未提供这方面的支持证据。”科隆纳在纽约对记者说。
今年3月，以色列声称近东救济工程处在加沙的约450名工作人员是“恐怖分子”。
审查小组说，自2011年以来，以色列定期收到近东救济工程处工作人员名单，在这些名单上有数万人，以色列此前没有对此表示过任何担忧。近东救济工程处约有3.2万名员工，其中1.3万人在加沙。
以色列外交部呼吁捐助国放弃近东救济工程处。以色列外交部发言人马莫施泰因（Oren Marmorstein）说：“科隆纳的报告忽视了问题的严重性，只提供了表面上的解决方案，无法解决哈马斯对近东救济工程处的大规模渗透。”
他说：“近东救济工程处与加沙的问题不是几个坏苹果，而是一棵腐烂的毒树，其根基就是哈马斯。” 他认为，“这不是真正彻底的审查。这是在回避问题，而不是正面解决问题。”
在加沙执政的伊斯兰激进组织哈马斯被以色列、欧盟、美国和几个阿拉伯国家列为恐怖组织。
以色列的指控导致国际捐助方迅速限制了对近东救济工程处约4.5亿美元（4.22亿欧元）的资助。该审查小组称近东救济工程处“对巴勒斯坦人的人类和经济发展是不可替代和不可或缺的”。
尽管美国和英国等一些国家继续和近东救济工程处保持距离，但大多数国家已恢复捐款。
美国是近东救济工程处最大的捐赠国，每年捐赠3亿至4亿美元，但美国已通过立法，至少在2025年3月前暂停向近东救济工程处提供资金。
近东救济工程处成立于1949年，旨在援助在1948年战争中逃离或被驱逐的巴勒斯坦人。它目前为近600万巴勒斯坦难民提供服务。
（法新社、美联社、路透社）
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