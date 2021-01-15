报告：减少对华关税有利于美国经济

(德国之声中文网） 美中贸易全国委员会和牛津经济研究院1月14日发布了新报告，这正值美国当选总统拜登1月20日即将举行就职典礼前夕，预计拜登将于就职后不久详述其贸易政策。

在即将卸任的总统特朗普的领导下，华盛顿和北京之间的经济关系恶化，特朗普也对中国发起了贸易战。

拜登所在的民主党和反对党共和党都将北京视为战略威胁。不过当选总统拜登迄今只表示，不会立即对对华贸易政策做出重大改变，很可能会设法与欧盟等盟友展开更好的合作。

但是，根据美中贸易全国委员会和牛津经济研究院的联合报告，仅仅是放宽贸易战期间征收的关税，也会对美国经济有所帮助，因为受新冠大流行影响，美国经济的复苏摇摇欲坠。

美中贸易全国委员会代表着200家有对华业务的美国公司。该报告分析，如果"中美两国将平均关税降至大约12%的水平（现在是19%左右），美国实际GDP将在2025年前增加1600亿美元，就业岗位将新增14.5万个。

报告写道，当就业岗位增加、商品价格下降，美国平均家庭收入将增加460美元。但如果华盛顿继续努力脱离中国市场，美国将可能面临"未来五年内实际GDP损失1.6万亿美元……（从而导致）2022年损失多达73.2万个工作岗位，2025年减少32万个工作岗位"。 美国GDP也将保持较低水平，到2025年，该国平均家庭收入将减少6400美元，报告如是补充道。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



安靜/ 王凡(法新社)

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