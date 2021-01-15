 报告：减少对华关税有利于美国经济 | 经济纵横 | DW | 17.01.2021

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经济纵横

报告：减少对华关税有利于美国经济

美中贸易全国委员会和牛津经济研究院联合发布的一份报告显示，放宽对中国的关税，哪怕是“适度”放宽，也会让美国经济受益。

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去年，中国对美贸易顺差扩大。遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

距离白宫权力交接还有数周时间，德语媒体从拜登提名戴琪任美国贸易代表，分析下届政府将如何处理对华贸易争端。与此同时，特朗普似乎致力于继续激化与中国之间的矛盾，给他的继任者留下一片“焦土”。

疫情肆虐的2020年，中国是唯一一个实现经济增长的大国。不过，整体疲软的全球经济、并未平息的贸易战，仍有可能拖累2021年的中国经济。

(德国之声中文网） 美中贸易全国委员会和牛津经济研究院1月14日发布了新报告，这正值美国当选总统拜登1月20日即将举行就职典礼前夕，预计拜登将于就职后不久详述其贸易政策。

在即将卸任的总统特朗普的领导下，华盛顿和北京之间的经济关系恶化，特朗普也对中国发起了贸易战。

拜登所在的民主党和反对党共和党都将北京视为战略威胁。不过当选总统拜登迄今只表示，不会立即对对华贸易政策做出重大改变，很可能会设法与欧盟等盟友展开更好的合作。

但是，根据美中贸易全国委员会和牛津经济研究院的联合报告，仅仅是放宽贸易战期间征收的关税，也会对美国经济有所帮助，因为受新冠大流行影响，美国经济的复苏摇摇欲坠。

美中贸易全国委员会代表着200家有对华业务的美国公司。该报告分析，如果"中美两国将平均关税降至大约12%的水平（现在是19%左右），美国实际GDP将在2025年前增加1600亿美元，就业岗位将新增14.5万个。

报告写道，当就业岗位增加、商品价格下降，美国平均家庭收入将增加460美元。但如果华盛顿继续努力脱离中国市场，美国将可能面临"未来五年内实际GDP损失1.6万亿美元……（从而导致）2022年损失多达73.2万个工作岗位，2025年减少32万个工作岗位"。 美国GDP也将保持较低水平，到2025年，该国平均家庭收入将减少6400美元，报告如是补充道。

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安靜/ 王凡(法新社)

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