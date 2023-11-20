报告：全球1%富人碳排放与50亿最贫困人口相当

（德国之声中文网）人类的生活水平对气候危机有多大的影响？发展组织乐施会（Oxfam）对两者之间的关系进行了深入研究，并在分析数据后得出结论：富豪和超级富豪对全球暖化的“贡献”是较贫穷人群的数十倍。

据该组织称，2019年，全球最富有的1%人口产生的温室气体排放量，与最贫穷的三分之二人口，即50亿人的碳排放总和相当。此外，全球最富有的10%人口需为约半数的碳排放负责。而这10%的人口中，约有53%是德国人。

这份名为“气候平等：99%人类的星球”（Climate Equality: A Planet for the 99 Percent）的报告指出：人们的温室气体排放与其个人收入和财富呈正相关。报告称，导致这种情况的原因包括更频繁的飞行、更大的住宅空间以及总体上更多对气候有害的消费，极端情况下甚至包括豪华别墅、超级游艇和私人飞机。

对亿万富豪们额外征税：你支持吗？

要求征收新税

乐施会负责社会不平等事务的施密特(Manuel Schmitt)针对这项报告结果表示: “因其极端消费，富人和超级富人加剧了气候危机，这场危机威胁到数十亿人的生存基础，特别是在全球南方的低收入国家。”

施密特认为，有必要对危害气候的企业以及超级富豪的财富和收入征收新税，这将能大幅拓宽可再生能源转型的财政空间，然而，归根结底还需要“克服当前的经济体制，克服一味追求利润、开采自然资源和以消费为导向的生活方式”。

气候变化凸显贫富差距

乐施会公布这份研究报告的时机，正好在联合国第28次气候大会（COP28）11月底于迪拜召开之前。在本届的气候大会上，未来对石油、天然气、煤炭等化石能源的使用将成为重要议题。

德国将与欧盟伙伴共同推动明确规范，扩大可再生能源的使用率至少三倍，并将提高能源效率的速度翻倍。然而，由于包括东道国阿联酋及会议主席苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔（Sultan Ahmed al-Dschaber）在内的许多参与者都与石油和天然气行业密切相关，想要摆脱化石燃料可能相当艰难。

（德新社、美联社）

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