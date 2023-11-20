 报告：全球1%富人碳排放与50亿最贫困人口相当 | 科技环境 | DW | 20.11.2023

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科技环境

报告：全球1%富人碳排放与50亿最贫困人口相当

研究发现，社会不平等也反映在气候危机中。乐施会的报告揭示了严重的不平等现象，全球最富裕1%人口的碳排放量，约等于最贫困的50亿人口的碳排放总和。此外，最富有的10%人口需为约半数的碳排放负责。

乐施会表示，富人和超级富豪的极端消费正在加速全球变暖

乐施会表示，富人和超级富豪的极端消费正在加速全球变暖

（德国之声中文网）人类的生活水平对气候危机有多大的影响？发展组织乐施会（Oxfam）对两者之间的关系进行了深入研究，并在分析数据后得出结论：富豪和超级富豪对全球暖化的“贡献”是较贫穷人群的数十倍。

据该组织称，2019年，全球最富有的1%人口产生的温室气体排放量，与最贫穷的三分之二人口，即50亿人的碳排放总和相当。此外，全球最富有的10%人口需为约半数的碳排放负责。而这10%的人口中，约有53%是德国人。

这份名为“气候平等：99%人类的星球”（Climate Equality: A Planet for the 99 Percent）的报告指出：人们的温室气体排放与其个人收入和财富呈正相关。报告称，导致这种情况的原因包括更频繁的飞行、更大的住宅空间以及总体上更多对气候有害的消费，极端情况下甚至包括豪华别墅、超级游艇和私人飞机。

对亿万富豪们额外征税：你支持吗？

要求征收新税

乐施会负责社会不平等事务的施密特(Manuel Schmitt)针对这项报告结果表示: “因其极端消费，富人和超级富人加剧了气候危机，这场危机威胁到数十亿人的生存基础，特别是在全球南方的低收入国家。”

施密特认为，有必要对危害气候的企业以及超级富豪的财富和收入征收新税，这将能大幅拓宽可再生能源转型的财政空间，然而，归根结底还需要“克服当前的经济体制，克服一味追求利润、开采自然资源和以消费为导向的生活方式”。

气候变化凸显贫富差距

乐施会公布这份研究报告的时机，正好在联合国第28次气候大会（COP28）11月底于迪拜召开之前。在本届的气候大会上，未来对石油、天然气、煤炭等化石能源的使用将成为重要议题。

德国将与欧盟伙伴共同推动明确规范，扩大可再生能源的使用率至少三倍，并将提高能源效率的速度翻倍。然而，由于包括东道国阿联酋及会议主席苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔（Sultan Ahmed al-Dschaber）在内的许多参与者都与石油和天然气行业密切相关，想要摆脱化石燃料可能相当艰难。

（德新社、美联社）

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  • The coastal village Ittoqqortoormiit behind ice covered mountains.

    气候变化与世界尽头的村庄

    冰雪覆盖、风景如画

    伊托克托尔米特坐落在格陵兰岛海岸冰雪覆盖的群山之中，风景如画。这是一个仅有 350 名居民的村庄，位于世界上最大的峡湾——斯科斯比湾（Scoresby Sound）。

  • Blue, yellow, ocher and brown wooden houses stand close together in the remote village of Ittoqqortoormiit.

    气候变化与世界尽头的村庄

    色彩丰富的木屋

    这里房屋的构造和颜色让人联想起斯堪的纳维亚传统。格陵兰在历史上长期属于丹麦殖民地，1953年以前，格陵兰一直是丹麦的殖民地。直到上世纪七十年代，这个位于北大西洋和北冰洋之间的世界上最大的岛屿才成为丹麦王国的内政独立的自治区。

  • A group of people with four-wheeled motorcycles.

    气候变化与世界尽头的村庄

    现代因纽特猎人

    伊托克托尔米特的居民为因纽特人，以狩猎海豹、麝牛、独角鲸和北极熊为生。许多猎人现在更喜欢骑四轮摩托车，而不是驾驶传统的狗拉雪橇。

  • A woman stands at the open window in a red house and knocks out pillows

    气候变化与世界尽头的村庄

    世界尽头的日常生活

    但是，现代生活也让伊托克托尔米特居民的生活变得艰难。不仅游轮把越来越多的游客带到了峡湾，吓跑了野生动物，而且科学家们还警告说，这些动物的肉受到了来自其他地方工厂的危险化学物质的污染。

  • A polar bear skin hangs over a wooden beam next to a green house.

    气候变化与世界尽头的村庄

    全球变暖的威胁

    还有全球变暖的威胁。晾晒动物皮是这里的日常风景。过去，由于常年大雪，这里的居民一年中有 11 个月与世隔绝，只能以野生动物为生。但是，随着冰川的消融，这些古老的生活方式正在发生改变。北极地区的气温上升速度是其他地区的四倍。

  • A girl bounces on a trampoline in front of a yellow and blue painted house.

    气候变化与世界尽头的村庄

    尽情享受稀有的阳光

    法新社摄影师莫林（Olivier Morin）拍摄了 2023 年夏季最后几天伊托克托尔米特的生活场景。在太阳从北极圈上方升起的仅有的几周时间里，老老少少都在充分尽情地享受阳光。

  • A girl sits at the edge of a pool with the tail of her mermaid costume, another child is in the water, a third in bathrobe and slippers watches. A woman sits next to her in fur boots and anorak.

    气候变化与世界尽头的村庄

    你敢在冰雪融水中游泳吗？

    对大多数人来说，跳进这样的水池是一项真正的挑战。即使在七月，气温也很少超过 10 摄氏度。而且，融化后的这些冰川水可是没有加热的。

  • A soccer field with artificial turf among the rocky hills on the outskirts of the village Ittoqqortoormiit

    气候变化与世界尽头的村庄

    唯一的绿地

    在这个寸草不生的地方，唯一的绿地就是足球场上的人造草坪。年轻人聚集在这里踢足球，但由于没有泛光灯，一年中的大部分时间都必须在正午时分打比赛。

  • An elderly couple sitting together outside in the low sun in Ittoqqortoormiit

    气候变化与世界尽头的村庄

    传统成为记忆

    伊托克托尔米特的人口已经从几年前的 500 人左右减少到现在的 350 人左右。曾经和祖先一样从事狩猎的村民，现在却在努力寻找其他工作。这个偏远的村庄正处于气候变化的最前沿。

    作者: Julie Huehnken


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