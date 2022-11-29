报告：全球军工业连续7年增长 中国发展加速

（德国之声中文网）全球最大的100家军工企业2021年的销售总额达5920亿美元，比上一年增长近2%。这是瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）最新报告得出的结果。

其中美国仍然占据生产和销售的大头，在100强中，美国企业占40家。美国军工企业的销售额占了全球的将近一半，不过在北美市场的销售略有下降。北美也是唯一武器销量下降的地区。报告作者之一Xiao Liang对德国之声说，供应链的断裂和美国国内的高通货膨胀是美国军工企业面对的主要问题。

中国的军工产业发展加速。过去10年间，中国已跃居全球第二大武器生产国，仅次于美国。武器销售的增长反映了中国军队装备现代化的规模以及该国所有重要武器种类生产不依赖外国的目标。2017年到2021年间，中国最大的武器进口方是俄罗斯。

台湾企业首次进入百强

亚太地区（亚洲和大洋洲）有21家企业列入世界军火100强。这21家公司的武器销售总额在2021年达到1360亿美元，比2020年增长了5.8%。

上榜的8家中国军火公司的销售总额为1090亿美元，增长6.3%。其中包括中船集团，在由南船和北船两家公司合并后，中船现在是世界上最大的军用造船厂，销售额达111亿美元。

去年的军工100强中，首次出现一家台湾企业——专门从事导弹和军事电子的研发机构国家中山科学研究院（NCSIST）。2021年其军火销售额为20亿美元。

与2020年相比，排名进入100强的四家韩国公司的武器销售总额增长了3.6%，达到72亿美元。

供应链问题也影响到军工生产

欧洲开始扩军

2021年军工100强中，有27家武器供应商总部在欧洲。与2020年相比，该地区的武器销售总额增加了4.2%，共计1230亿美元。

莱茵金属（Rheinmetall，排名31）的武器销售额为45亿美元，仍然是德国最大的军火公司。不过由于新冠疫情和供应链的中断，其2021年的军火销售下降了1.7%。

俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，欧洲和美国对武器的需求激增。Xiao Liang说：“运往乌克兰的武器中，很多是美国和欧洲国家的库存，这些库存需要补给。”

根据莱茵金属的预测，2023年该公司军工领域订单将增长30%到40%。预测基础是，欧洲支援乌克兰的装甲车，需要补足库存。

武器弹药告急 乌克兰军队伤亡率陡增

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作为对俄罗斯入侵乌克兰的反应，一些欧洲国家大力扩充军备。例如波兰计划在5年里将军队兵力增加一倍，芬兰计划加强空军力量。法国、希腊和意大利也在大举购买武器。德国政府则宣布设立1000亿欧元特别拨款，用于加强联邦国防军武装。

俄罗斯军工业2021年销售额共178亿美元，比上一年增加0.4%，有6家企业跻身全球100强。报告指出，截至去年，有迹象显示俄罗斯军工业陷入停滞。但在战争爆发后，这一趋势可能得到逆转。不过目前武器生产遇到缺乏组件的问题，西方国家的制裁是的俄罗斯无法尽快某些芯片和半导体产品。而它们是制造火箭和坦克的亟需部件。

（综合报道）

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