 报告：全球专利申请集中于五个国家 | 经济纵横 | DW | 17.11.2019

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经济纵横

报告：全球专利申请集中于五个国家

全球超过三分之二的专利申请、将近一半的科研工作都聚集在五个国家：中国、德国、日本、韩国和美国。每两年发布一份的最新《世界知识产权报告》得出了上述结论。尽管技术创新集中在少数“热点”区域，但是越来越多的科研活动依赖于跨越国界的合作。

Forschung im Labor Symbolbild (Fotolia)

 

（德国之声中文网）数字技术的发展使得世界不同地区之间的联系越来越紧密。而在科学与技术发展领域的国际交流也日益增多。世界知识产权组织（WIPO）日前发布的2019年《世界知识产权报告》在分析数以百万计专利和科学出版记录之后，证实了这一趋势的发展。

尽管科技领域的国际合作不断增多，但是技术创新的热点地区仍然主要集中在五个国家：中国、德国、日本、韩国和美国。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐（Francis Gurry）对此表示："在这些地区，专业人员聚集，他们协同合作，交流创新理念，再加上一些知名的研究机构和高等院校的助力，以及非常活跃的企业文化。这些创新中心具有极其重要的意义。"

虽然位于不同国家，但这些创新中心的共同点包括开放的人文环境，对创新思维的高接受度，好的基础设施建设，以及科研机构和企业所享受的优良框架条件。根据世界知识产权组织的统计，全球所有发明创造当中29%都来自一下这十个所谓的热点地区（Hotspot）：美国的加州硅谷、纽约和波士顿，中国的上海和北京，印度的班加罗尔，日本的东京以及欧洲的伦敦、巴黎和法兰克福。作为德国的金融中心，法兰克福在过去5年里申报专利的数量在全世界排名第九。

产权组织总干事高锐指出："法兰克福很多方面都符合'热点'的特征，包括优秀的研究机制，城市的金融中心地位，对企业的巨大吸引力等。"不过他也表示，和其它国家的技术创新聚集于个别城市不同，德国的创新活动比较均匀地分布在多个中心城市，除了法兰克福之外，还有慕尼黑、柏林、斯图加特等，这也是一个很大的优势。

世界知识产权组织还观察到，从全球范围来看，技术创新的中心地带开始从美国和欧洲转移到亚洲，去年全球三分之二的专利申请都来自亚洲。

高锐分析道："中国在亚洲并非一枝独秀，韩国技术创新方面也十分优秀，印度也不错。但是中国的确起到了主导作用。我个人并不认为这意味着欧洲或者德国的地位就此丧失，而应该看作是技术创新的多元化发展。竞争越来越激烈了。"因此，欧洲的政治决策者应该认清这一现实，做出更多的努力，来打造有利于技术创新的框架条件。

 

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