报告：今年第一季度全球总工时锐减 中国居首

国际劳工组织周一发布最新报告指出，中国的新冠封锁措施以及乌克兰战争对经济造成的冲击，可能导致全球就业市场的疫后经济复苏道路出现逆转。
（德国之声中文网）国际劳工组织（ILO）周一发表最新观察报告称，经过2021年最后一季度的大幅增长，2022年第一季度的工作时数明显下滑，比2019年第四季度（新冠危机前的基准）低3.8%，相当于减少1.12亿人次的全职工作岗位。
报告指出，中国近期因新冠防疫措施而减少的工作时数，占2022年第一季度全球工作时数下跌的86%。
除了中国的防疫限制外，乌克兰战争冲也击了全球经济。报告指出，乌克兰冲突已经对劳动市场产生影响，乌克兰的工时暴跌，俄罗斯的工时也大幅下滑，与2021年第四季度相比，分别下跌15和1.3个百分点。值得注意的是，全球面临通胀压力，尤其粮食及能源价格，全球供应链中断、金融压力上升以及货币政策的紧缩，尚未对世界各地的劳动市场产生全面影响。与新冠封锁对工作时间的直接影响相比，金融和其他冲击造成的经济活动下降，通常要经过一段时间的滞后才能完全显现。“2022年工时进一步恶化的风险越来越大。”
国际劳工组织总干事莱德（Guy Ryder）表示，这些数字尚未全面反映出乌克兰战争的冲击。该组织认为，工作市场的前景越来越不明朗，与新冠疫情前的水平相比，今年第二季度将减少相当于1.23亿个全职就业机会。
莱德说：“这里存在非常真切的危险，无论我们何时发布下一份观察报告，下次引用的数据可能将代表劳动市场状况的急剧恶化。”
国际劳工组织表示，在能源价格及供应链问题导致的通货膨胀下，若工人的收入无法跟上，将对经济和就业市场复苏构成威胁。报告指出，近期内出现薪资-价格螺旋上升的风险较小，2021年实际薪资增长速度比疫情之前缓慢。
报告还写道，较富裕及较贫穷经济体在复苏时期的差异不断拉大。高收入国家的工作时间开始恢复，低收入和中低收入国家在今年第一季度依旧受挫，与疫情前相比分别存在3.6%和5.7%的差距，这样的分化趋势在今年第二季度可能加大。
国际劳工组织的调查也发现，疫情爆发两年后，多数劳工的收入还未恢复。2021年，五分之三的工人生活在劳动收入尚未恢复至疫情前水平的国家。此外，疫情期间的性别差距也在扩大。2022年第一季度，全球工时的性别差距比危机前的基准大0.7个百分点。非正规就业的妇女受影响幅度最大。从收入群体来看，低收入及中低收入国家的性别差距增幅最大。
2021年底和2022年初，发达经济体的职位空缺急剧上升导致劳动市场趋紧，对于求职者而言，工作岗位数量上升。但总体而言，没有强力证据可以表明劳动市场普遍过热。因为许多国家仍有相当多的失业和剩余劳动力。
随着乌克兰危机加剧，生产和贸易中断，粮食及商品价格上涨冲击贫困家庭和小型企业，特别是非正规经济部门。
“全球劳动市场的复苏出现逆转。不平衡和脆弱的复苏因为各种危机加深而变得更加不确定。这对工人及其家庭，尤其是在发展中国家，将会是具有毁灭性的，甚至演变成社会及政治混乱。” 国际劳工组织总干事莱德如是说。
“如今我们比以往任何时候都更有必要共同努力，专注于创造一个以人为本的复苏。”
(国际劳工组织、路透社、德新社)
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
不久前美媒曾报道习近平下达指令要求今年中国经济增长率要保证高于美国。不过根据“彭博经济”日前发布的研究报告，这一目标恐难以达成。严格的防疫措施可能造成中国2022年GDP增长率仅有2%，这一数值也远低于其它研究机构的预测。
中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。
中国官媒在反驳“外资撤离论”的同时呼吁外企从长计议，与中国共克时艰。经济下行压力进一步加大，中国依旧坚持"清零"政策，有专家认为这是因为习近平赌注下得太大，现已无退路。