报告：人工智能 美国遥遥领先 中国正在追赶

（德国之声中文网）由信息技术与创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）发布的这份研究报告是用了30个衡量指数，其中包括人才、科研活动、商务发展、软硬件投资等。

报告显示，美国以44.6分（满分100分）居首，中国得分32位居第二，欧盟得分23.3。

报告作者发现，美国在初创企业投资以及研发的资金支持这样的关键领域领先。

不过，中国也在数个领域向前追赶，比如在超级计算机方面，去年中国所拥有的数量为214台，超过其它国家，比如美国（113台）和欧盟（91台）。

报告的首席作者、该智库的数据创新中心负责人卡斯特罗（Daniel Castro）向法新社表示：“中国政府将人工智能作为头号优先事务，结果正在显示出来。”

卡斯特罗说：“美国和欧盟应关注中国在这方面的动作并作出回应，因为在人工智能研发使用方面领先的国家将塑造未来，并显著提高其经济竞争力，落后者则将在关键工业领域有失去竞争力的风险。”

欧盟主要在风险资本和私募投资方面有所落后，不过，在科研报告的发表方面则表现更佳。

此份报告显示，中国2018年发表24929份人工智能科研报告，这是可得的最新数据。欧盟则为20418份，美国16233份。

不过，报告称， 美国的科研平均质量仍高于中国和欧盟。

报告还得出结论，在人工智能系统的芯片设计上，美国仍领先全球。

报告称，为保持竞争力，欧盟需要加强对科研的税务优惠，并扩大公共研究机构对人工智能的科研。

而对美国而言，为了保持领先地位，须加强对人工智能研发使用的支持，在利用本国人工智能人才的同时，吸引世界各地的顶尖学者。

苗子/洪沙（法新社）



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