报告：五十多万新疆维族遭剥削沦「现代奴隶」

(德国之声中文网) 美国智库全球政策中心周二(12月15日)发表一份新的报告，发现证据显示维吾尔族劳工遭到强迫劳动，被要求手摘棉花。这也让中国在新疆对待少数民族的方式再次成为焦点。

报告援引网上的中国政府文件发现，2018年估计有57万名来自3个维吾尔族地区的工人被动员采棉。中国政府涉及「军事化管理」的 「强制」劳动培训计划。

发现这些文件的研究人员郑国恩写道:「不太可能去界定强制劳动在哪个点结束，当地人又是从哪个点开始同意。」

包括耐克（Nike）、阿迪达斯（Adidas）、Gap等在内的主要时尚品牌都因使用来自新疆的棉花受到维权组织的抨击。新疆地区生产的棉花占世界棉花产量的20%以上，是全球纺织品供应链中的主要生产者。

总部设在慕尼黑的世界维吾尔大会主席艾莎 (Dolkun Isa)敦促企业不要支持中国的侵犯人权行为。

他说：「现代奴隶制和种族灭绝本身之间的联系是无法分开的。」他说：「现在不是照常做生意的时候。」

他还呼吁西方国家政府采取更多行动：「我们没有看到任何真正的行动来阻止这场维吾尔族的种族灭绝，特别是欧洲国家。」

他指出，虽然国际刑事法院（ICC）因为中国不是会员国而拒绝受理针对中国的种族灭绝申诉，但中国在其他国际机构和组织中是会员国，那些组织可以在政治和法律上采取行动。

中国外交部在例行记者会上否认有强迫劳动的情况，发言人汪文斌称，新疆各族求职都是「根据自己的意愿」。

他还引用了《新疆少数民族劳动就业调查报告》表示，被调查的4个村村民自愿外出就业意愿平均值高达86.5％，并再次强调北京的脱贫政绩。

汪文斌也批评有关「再教育营」的图片张冠李戴，也直接点名调查报告作者郑国恩，说有媒体披露他是「美国政府成立的极右翼组织成员，也是美国情报机构操纵设立的反华研究机构骨干，以炮制反华谣言、诽谤中国为生。」

中国在新疆的政策受到国际社会的强烈批评，维权组织称，新疆有多达100万维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族被关押在「再教育营」中。

北京说，这些戒备森严的中心是教育和职业学院，所有参加过的人都已经结业返家。

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