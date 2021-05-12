报告：中国藉由新冠疫情强化全球形象

(德国之声中文网) 总部位於比利时的「国际记者联盟」(IFJ)12日发布了一份年度报告，发现中国在2020年运用新冠疫情来提升中国在全球媒体报导中的形象。全球共50个国家的54个记者联盟参与了这项报告中的民意调查。

报告作者林慕莲在接受德国之声访问时表示，她认为中国的全球大外宣战略十分深思熟虑，因为其最重要的目的便是透过讲述好与中国相关的故事，来建立中国政府在全球的话语权。她说：「中国过去一年来，大量使用自2009年来在全球大费周章建立的媒体宣传渠道。中国政府的立场也从被动的防卫，转换成主动积极的散播有利於中国的故事。」

调研结果显示，超过半数的国家认为新冠疫情爆发後，其国家媒体更积极报导与中国相关的新闻。其中，有76%的国家认为中国的影响力明显存在其媒体生态系统中。该报告是由墨尔本大学新闻系高级讲师林慕莲（Louisa Lim）丶莫纳什大学新闻系副教授立德伯格 (Johan Lidberg) 与长期与林慕莲合作的研究员柏根 (Julia Bergin) 共同撰写。

他们在调研结果中发现，中国政府逐渐在全球各地采取更干预式的手法来影响各国媒体关於中国的报导。作者在报告中写道：「有将近五分之一的国家表示，中国驻该国的大使或使馆会评论当地媒体的报导内容。」

另一方面，有超过80%受访国家对於该国媒体内容中的虚假讯息表示担忧。虽然有超过三分之一的国家认为虚假讯息来自中国，但也有58%的国家不确定虚假讯息的来源。报告指出，调研结果显示中国正在全球启动其建立好的各种渠道，将中国政府所偏好的讯息内容注入全球的新闻生态体系。

这些中国所仰赖的渠道包含为各国记者提供培训项目丶赞助他们到中国旅行丶签订内容共享协议丶以及增加对出版平台的控制权。报告作者写道：「北京透过其全球范围内的媒体渠道，在各国的国家媒体中散播与中国有关的正面资讯，并散播假讯息与为非英语系国家制作专属的报导内容。」

中国大外宣有没有用

位於巴尔干半岛的塞尔维亚是其中一个中国政府制作专属报导内容的国家。根据报告的调研结果，中国在塞尔维亚的媒体中占据非常核心的位置。一名塞尔维亚记者向报告的作者群表示：「我看到塞尔维亚一名外交官利用任何机会公开表示，塞尔维亚能成为欧洲最好的国家，都要感谢我们的总统和中国的援助。」

林慕莲指出，中国除了在各国散播与自身相关的正面报导外，也会传播假讯息与跟其他国家政治制度相关的负面报导。而在中国大举於各国进行大外宣之际，不少国家的记者却在调研过程中表示，他们认为中国的大外宣手法对於该国的新闻报导内容影响有限。

其中，一名义大利记者向报告的作者群表示，他认为义大利具有识别来自中国的假新闻所需的「抗体」，而另一名塞尔维亚的记者则批评中国大外宣的质量很差，也与该国的舆论不相关。不过，报告的作者也发现，几乎每个国家的记者都坦承，各国都目睹越来越多中国发布的内容混入他们国家的媒体系统中。

报告写道：「塞尔维亚媒体中，每天都有一篇中国官媒的文章，义大利的安莎通讯社也因与中国新华社有内容共享机制，所以每天都会刊载50篇新华社的内容。而尽管中国与各国媒体签署的大量的合作协议，但许多塞尔维亚记者仍坚持认为，中国的影响仍是有限的。一名记者认为，中国在大外宣手法上该学的还很多。」

尽管各国记者都认定中国大外宣的影响有限，但林慕莲却认为，各国记者本身的媒体素养也不见得高到可以有效的遏止中国大外宣队各国媒体生态带来的冲击。她告诉德国之声：「许多民主国家面临中国大外宣冲击的共同弱点是，新闻机构自身的经济脆弱性。这意味着许多国家的媒体机构在无法派记者到中国的时候，必须仰赖来自中国官媒的内容，因为中国官媒往往是唯一免费的信息来源。」

这份报告中也指出，中国在新冠疫情爆发时展开的大规模医疗外交活动，也让北京在许多国家执行的大外宣任务中，为中国建立一个可靠合作夥伴的形象。作者们在报告中写道：「在部分国家，中国被视为最准确的新冠讯息来源，这也表明中国对全球叙述的影响越来越大。调研结果显示，接受中国捐赠新冠疫苗的国家，相对的也产生更多与中国相关的正面报导。」

林慕莲表示，在中国更积极且广泛在全球透过大外宣来改变媒体大环境时，各国记者与媒体机构应该认知到的是，中国所提供的免费内容不一定真的是免费，因为接受这些免费内容等於为中国的大外宣提供了一个切入点。

她向德国之声表示：「如果民主国家的媒体使用了这些免费内容，它们应该仔细地标明，让读者不对这些内容产生任何怀疑。相对的，如果民主国家媒体机构的记者受北京邀请参加免费的中国之旅，他们应该对於自己最终在中国的大外宣中扮演什麽样的角色有更清楚的认知。」

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