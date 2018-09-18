报告:中国已放鬆对朝鲜制裁

(德国之声中文网) 美国众议院委员会周三(11月14日)表示，中国似乎已放松对朝鲜制裁，并呼吁财政部在180天内提供有关中国合规情况的报告。

美中经济与安全审查委员会在其年度报告中表示，财政部报告应包括一份中国金融机构、企业和与朝鲜进行贸易官员的机密名单。被列出的单位和个人未来可能遭制裁。

两党委员会表示，比起2017年和2018年初，中国原先更彻底实施朝鲜制裁。但是，自从这个北京的长期盟友与美国接触以来，中朝关系解冻，制裁也被放松。

报告称，尽管中国承诺在朝鲜去核化之前保持制裁不变，但中国似乎已经放松制裁。内容提到，「朝鲜工人已经恢复在中国东北地区的就业和经济活动，旅游业也在边境城镇发展起来。双向航班已恢复。两国也进行高调的官方交流以讨论经济发展。」

报告指出，中国总是为朝鲜维系「关键命脉」，在执法方面存有漏洞，包括绕过规定以船到船的货物转移协助平壤。

自2006年以来，联合国安理会一致推动对朝鲜制裁，以阻挡其武器计划资金。美国过去曾对违反朝鲜制裁的中国和其他外国公司实施制裁

中国和俄罗斯表示，在美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩6月会晤后，金正恩承诺将致力于实现无核化，安理会应该奖励平壤的「正面发展」。

中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪上周在华盛顿会谈后表示，中国将继续严格执行相关的联合国安理会决议。

夏立民/楊威廉 (路透社)