报告：中国境外煤电项目15个已停 18个继续

（德国之声中文网）根据周五（4月22日）发表的一份研究报告，中国去年宣布停止在海外建设燃煤发电厂之后，15个中国煤电项目已经停建，但是政策的漏洞可能导致18个项目仍将继续进行。

中国是世界上导致全球变暖的温室气体的最大排放国，并已经承诺要在2030年前达到碳排放峰值，并在2060年前实现碳中和，但这并不包括它在境外的化石燃料投资。

中国也是境外燃煤电厂的最大投资者。去年9月，中国最高领导人习近平宣布中国将停止在境外建设燃煤发电厂。当时，中国正计划在十几个国家建造67个煤厂。

总部设在赫尔辛基的能源和清洁空气研究中心（CREA）周五发表的这份研究报告说，自此至今，由于资金断流和所在国要求更环保的替代项目，中国开发商已经取消了15个境外煤电建设项目。

研究报告说，这些被取消的项目原计划的电力产能为12.8吉瓦，相当于新加坡全年总发电能力。但是，研究报告警告，由于缺乏明确的规则，中国的开发商还能继续启动新的煤电项目。

CREA研究员苏亚雷斯（Isabella Suarez）说："关键的问题在于，中国将继续资助或建设新的煤电项目，为'一带一路'项目中的工业园区提供动力。"她指的是中国政府的1万亿美元全球基础设施建设计划。"这个漏洞是，由于工业园区已经建设多年，这些项目中的煤电厂不会被视作新的投资，即便是在中国承诺停建境外煤电厂之后进行的招标。"

国家发改委语义模糊的指导意见

中国国家发改委今年3月发布了语义模糊的指导意见，要求"稳慎推进在建境外煤电项目"。

根据CREA的报告，这可能会让中国停止对32个计划中的煤电厂的投资，并促使对其他36个正在进行中的煤电厂项目进行"重新审查"。

然而，苏亚雷斯说："大约18个（正在进行中的）产能为19.2吉瓦的煤电项目，已经获得了融资和建设许可……仍将可以继续进行。"

根据全球能源监测组织的数据，这些在建项目大多在印度尼西亚，中国正在那里投资数十亿美元，开采制造电动汽车所需的镍和其他矿物。

根据当地政府通知，越南和孟加拉国最近要求中国建设天然气项目，替代原来商议的煤电项目。

从极端热浪到超强风暴，气候变化带来的致命影响已经在全世界范围内显现。

专家们认为，必须在十年内将全球排放量减半，这样才能将全球气温上升幅度控制在2摄氏度以内，最好是巴黎气候协定中所说的1.5摄氏度。

(法新社)

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