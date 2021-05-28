报告：中国在新疆控制生育 料20年内减450万人

（德国之声中文网）德国学者郑国恩（Adrian Zenz）发表的研究报告显示，中国在新疆实行的节育政策，恐导致当地少数民族在未来20年内减少260万至450万人，即三分之一人口。

目前的新疆少数民族人口约为947万人。报告指，根据先前中国官方的数据预测，维人居多的南疆少数族裔人口将在2040年达到1314万人，但在实施节育政策後，当地少数民族人口可在20年内降至860万至1050万之间，比限制生育前大减约450万人。

路透社独家取得这份研究报告，内容涵盖了未曾发布丶针对新疆节育政策的中国学者及官方研究。官方数据显示，2017年至2019年新疆生育率已大减48.7%。

报告撰写人郑国恩对路透说：「这项研究显示了中国政府长期控制维吾尔族的真正意图。」

报告揭露，在中国官方的人口调控政策下，南疆汉族人口比例将从目前的8.4%大增至约25%。郑国恩认为，当局「只有延续一直以来的做法才可能达成目标，就是要压低（维吾尔族）的生育率」。

中国外交部：无稽之谈

中国曾表示，少数民族出生率下降，是因为该地区充分落实生育配额，以及人均收入增加丶更广泛获得计划生育服务等因素。

中国外交部在声明中对路透社表示，「所谓的新疆『种族灭绝』纯属无稽之谈，是美国与西方反华势力的体现丶排华的表现」。当局又指，官方数据显示新疆生育率在2017至2019年间下降，「并不反映真实状况」，维族人出生率仍高於新疆的汉人。

郑国恩在研究报告中，分析了多名中国学者及和官员在2014年至2020年期间的言论，显示当局严格执行生育政策是出于国家安全考虑，试图稀释维族人口比例丶增加汉族移民，去提高当地对中共的忠诚度。

报告举例指，新疆生产建设兵团党委丶兵团副秘书长刘以雷2020年7月在一个研讨会上说：「南疆的问题主要是人口结构不平衡......汉族人口的比例太低。」

维吾尔妇女被迫绝育丶堕胎

中国上周宣布开放三孩，却似乎在新疆少数民族实行相反的政策。郑国恩早前引述2020年一份中共外泄文件指，新疆南部喀拉喀什的一个再教育营，将违反生育规定列为拘留原因，清单中详细列了484个案例。中国称这份名单是「捏造的」。

路透引述一名新疆卫生部门官员和三名维吾尔人指，自2017年以来，中国政府对新疆少数民族严格执行节育政策，包括分离夫妇丶进行绝育手术丶放入宫内避孕器（IUD）和堕胎等。其中两名维吾尔人表示，有亲人因超生而被关押，而该名驻南疆的官员则说：「我们别无选择，所有维吾尔人都必须服从命令...这是一项紧急任务。」

郑国恩是美国华府跨党派非营利组织「共产主义受害者纪念基金会」（Victims of Communism MemorialFoundation）的研究员，曾发表报告揭露新疆再教育营及强迫劳动问题。其最新研究报告6月3日经同行审阅後，学术期刊《中亚调查》（Central Asian Survey）已同意刊登。

（路透社）

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