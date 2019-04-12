报告：中国养老金“坐吃山空” 2035年结余耗尽

（德国之声中文网）中国社科院世界社保研究中心协同长江养老保险股份有限公司、中欧基金管理有限公司于4月10日在上海举行了《中国养老金精算报告2019-2050》发布式暨养老保险降费形势研讨会。关注中国社会保障体系在未来几十年内面临的重要挑战。

长江养老保险股份有限公司党委书记、董事长苏罡在研讨会上表示，随着人口老龄化进程的不断加速，中国养老保障制度改革也开始进入深水期。他认为：养老金资产储备不足、养老保障制度结构不均衡、民众养老意识与知识欠缺是目前主要面临的挑战。

从"两个养一个"到"一个养一个"

社科院公布的最新报告指出，中国未来30年制度赡养率翻倍。仅从制度赡养率上看，而不考虑人均待遇的提高。中国城镇企业职工基本养老保险支付压力在不断提升，简单地说，2019年由接近2个缴费者来赡养一个离退休者，而到了2050年则几乎1个缴费者需要赡养一个离退休者。

同时，中国社会养老金未来财政状况的预期也十分令人堪忧。社科院在报告中指出，2019-2050年全国城镇企业职工基本养老保险基金当期结余在勉强维持几年的正数后便开始加速跳水，赤字规模越来越大。具体来看，2019年当期结余总额为1062.9亿元，短暂地增长到2022年，然后从2023年便开始下降，到2028年当期结余首次出现负数-1181.3亿元，最终到2050年当期结余坠落到-11.28万亿元。而且上述的当期结余是在"大口径"（包括财政补助）情况下测算得到的。如果不考虑财政补助，即在"小口径"情况下，当期结余在2019年就已经是负值，而且下降的更快，到2050年为-16.73万亿元。社科院的报告指出：虽然财政补助为缩小当期收入缺口贡献巨大，比如2050年贡献了32.6%，但仍难以扭转当期结余的趋势性变化。

同时，在养老金资产储备方面，数据显示，截至2017年末，中国养老金储备余额为8.5万亿元，占GDP的10.3%，而同期美国养老金储备的GDP占比为160%。同时中国财政资金对养老金支出的补助仍在持续扩大。

中国的养老金支付基本需要依靠政府补贴

"两级分化"现象严重

而且就中国各个省份的情况来看，养老金人账户当期结余"两级分化"的现象非常严重。社科院公布的最新报告指出，在引入中央调剂制度后，2019年当期结余排在第1位的广东为1296.0亿元，远远超过排在第2位四川的478.3亿元和第3位北京的477.2亿元。如果不考虑"削峰填谷"的中央调剂制度，报告称当期结余"两级分化"的趋势更为严重。中国2019年当期结余排在第1位的广东高达2000.7亿元，几乎是排在2-10位即北京、湖南、四川、福建、云南、贵州、新疆、安徽和天津的当期结余总和。这个中国官方的智库机构同时指出，2019年中国养老保险基金当期收不抵支的省份高达16个。其中内蒙古、吉林、辽宁、青海、黑龙江这几个省份处于警戒线之上，意味着各省政府可支付养老金的时间不足3个月。所有这些还是在引入中央调剂制度的情况下。

报告一出，立即引发中国官方媒体竞相报道。《每日经济新闻》在标题为"社科院报告预警！养老金照这么花下去，没等80后退休就会花光……"的文章中指出，中国城镇职工基本养老保险基金累计结余到2027年有望达到峰值6.99万亿元，然后开始下降，到2035年有耗尽累计结余的可能性。"2035年看似遥远，其实不然。即使年纪最大的80后，到那时还依然没超过退休年龄。"

舆论反应

第一财经日报在新浪微博上发起了"如果告诉你目前的养老金累计结余将在2035年耗尽，你会如何规划你的养老金？"的讨论，引来超过6000条评论，近3000次转发。

署名"云长_哼"的用户评论称："养老金乱涨，大手大脚的。很多退休了的人的养老金比正在上班创造社会价值的人的工资还高！这合理？不亏空才怪"。署名为"马小琳爱宝宝"的用户则写道："每个月个人和公司加起来交的养老有6000了。你跟我说20年后啥都没有。心寒。"名为"十点十分35秒"的用户更是指出："养老政策本身漏洞就很大，去医院ICU看下，有多少离休老干部插着呼吸管打着营养液好几年地'活着'，家人压根不去看，只要一快不行，家人就让想尽一切办法抢救，反正费用是国家全报的，只要活着一方面可以有高额的养老金，另一方面就是还可以享受到遗留政治权力。"

同时也有像"慾魔Mo"这样的用户指出："绝大多数底层的退休老人以前上班时候工资3千多，现在退休工资长到四五千难道不合理？没有前人哪来的后人，都这么没良心么？你爹妈爷爷奶奶退休工资涨了，最后不还是给你攒的？有能耐自己奔，你可以喷政策，喷不着老人，一个个儿都什么玩意儿啊！"

而就在这样严峻的形势下，中国政府高层最近就降低养老金缴费率的表态更是引发了体制内学者的担心。在刚刚闭幕的中国"两会"上，政府工作报告提出了养老保险单位缴费率可降至16%的改革举措。就此中国社科院原副院长、上海研究院院长李培林向《第一财经日报》表示，降费对经济发展是利好，对社会民生是利好，但这些都会加速基本养老保险基金的消耗，如果再叠加人口老龄化，可以想像中国基本养老保险制度财务可持续问题将更加突出。