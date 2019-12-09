报告：中国关押记者人数全球之冠

（德国之声中文网）据总部在纽约的"保护记者委员会"（Committee to Protect Journalists）周三（12月11日）公布的年度报告，目前全球各国至少有250名记者身陷囹圄。而中国是关押记者最多的国家，北京专制当局加大了对独立媒体的打压。
以人数排列，其它将记者投入监狱的国家还有土耳其、沙特、埃及、厄立特里亚、越南、伊朗和俄罗斯等。记者常常被控以"危害国家"或"传播假新闻"的罪名。
据保护记者委员会统计，2019年中国有48名记者被关押，比2018年增加一人。由此今年中国取代土耳其（47名）成为全球关押记者最多的国家。此前土耳其连续3年居"榜首"。
报告称，中国当局对新疆地区的打压，导致数十名记者被捕，其中一些人因数年前发表的报道而入狱。
在土耳其，尽管被拘记者人数从2018年的68人减少到47人，但其实情况并无改善，而是反映了埃尔多安政府清除独立报道和批评性言论的结果。该国"独立报道几乎消失殆尽"，大量记者失业、流亡或在恫吓之下进行自我审查。
报告称，土耳其政府关闭了100多家媒体，许多媒体人被控"支持恐怖主义"。目前土耳其有数十名记者的案件在司法程序中，他们仍有可能被判刑入狱。
报告指出，中东地区的威权政治、民众抗议和局势不稳造成这一地区系狱记者数量上升。沙特和埃及分别以26人的记录并列第三位。
报告认为，上述国家的领导人没有显示出放开批评性媒体的意愿，习近平则系统性地"对媒体施加前所未有的、更为严格的管控"。
报告提到了中国自由记者黄雪琴的个案。黄雪琴因参与、报道香港的"返送中"示威活动于今年10月被逮捕。
过去一年，有30名各国记者因"传播假新闻"指控被捕入狱。2018年的数字是28人。这一指控出现最多的国家是埃及，但也有俄罗斯和新加坡的记者受到此类指控。
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为维护新闻自由遭受迫害的媒体人
中国：高瑜
曾为德国之声撰稿的中国记者高瑜是异议人士、博客作者和人权活动家。她在中国受到巨大压力。高瑜在2014年被逮捕，并于2015年4月以涉嫌泄露国家机密罪被判处高达七年的有期徒刑。在国际压力下，她获准出狱但在家中被软禁。
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俄罗斯：尼古拉·安德鲁什申科（Nikolai Andruschtschenko）
在圣彼得堡街头，他在光天化日之下被不明身份者殴打。2017年4月19日，73岁的尼古拉·安德鲁什申科因伤势严重死亡。这位记者经常撰文抨击破坏人权和刑事犯罪行为。在他最后的一篇文章中，他还在揭露总统普京借助犯罪分子和克格勃的扶持上台的丑闻。
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墨西哥：米罗斯拉瓦·布雷西（Miroslava Breach）
2017年3月23日，她在自家门前被杀手枪杀。枪手向其头部连开8枪。布雷西经常报道墨西哥贩毒集团贪污、腐败的罪行。她是今年3月份在墨西哥被杀害的第3名记者。
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伊拉克：什法·加迪（Shifa Gardi）
2017年2月25日，女记者希法·加迪在伊拉克北部战争前线死于地雷爆炸。这位伊朗女性任职于埃尔比勒的库尔德新闻电视台，是经常对伊拉克军队与“伊斯兰国”之间的战事进行报道的战地女记者。在摩苏尔地区，已多次发生所谓的“伊斯兰国”恐怖分子绑架，驱逐或者杀害记者事件。
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孟加拉：阿维济特·罗伊（Avijit Roy）
阿维济特·罗伊建立了取名“Mukto Mona（自由精神）”的博客群。他自称是“世俗人道主义者”，因此引起孟加拉伊斯兰极端分子的仇恨。罗伊生活在美国。2015年2月他前往达卡参加书展时，宗教狂热分子用刀将他残暴刺死。在孟加拉，经常有持批评性立场的博主被伊斯兰极端分子杀害。
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沙特阿拉伯：雷夫·巴达维（Raif Badawi ）
这位沙特阿拉伯互联网活动家被判处十年有期徒刑和鞭打1000下的酷刑。自2012年以来，雷夫·巴达维便因“侮辱伊斯兰”罪被监禁。在2015年1月，他第一次遭受公开鞭笞。鉴于要求将其释放的全球性运动，当局停止了对他的处罚。他的妻子恩萨夫·海达尔（ Ensaf Haidar）和孩子在加拿大获得庇护。
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乌兹别克斯坦：萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫（Salijon Abdurakhmanov）
自2008年以来，萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫便过着铁窗生活。仅以凭空捏造的证据，他便被判处所谓的窝藏毒品罪。记者无国界组织称当局给批评人士扣上窝藏毒品的帽子是为了封其口。阿布杜拉克曼诺夫的“罪行”是：他为独立的网络媒体、美国之音以及其它媒体撰写抨击贪腐、破坏人权和环境的报道。
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土耳其：丹尼斯·于杰尔（Deniz Yücel）
土耳其裔德国记者丹尼斯·于杰尔自2017年2月以来被监禁在土耳其的一所监狱。土耳其当局指控这名“世界”报记者进行恐怖主义宣传和煽动，但是却拿不出任何证据。尽管德国爆发大规模抗议活动，土耳其总统埃尔多安仍宣布永远不会释放于杰尔。自2016年7月土耳其爆发未遂政变以来，已经有140多名媒体工作者被逮捕。
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阿塞拜疆：默赫曼·胡赛诺夫（Mehman Huseynov）
他出版了社交网络杂志，鞭挞腐败和侵犯人权的行为。胡赛诺夫是阿塞拜疆最普及的视频博主之一。他发起的“追捕贪官”运动矛头指向阿塞拜疆的高级贪官。他因此多次受到威胁，2017年3月被以诽谤罪判处两年监禁。
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马其顿：托米斯夫·凯萨罗维斯基（Tomislav Kezarovski）
他是东南欧唯一被关押的政治犯：托米斯夫·凯萨罗维斯基令当局不舒服，因为他援引警方内部报告并对另外一名因不明死因的记者展开调查。他在2013年10月的一次令人置疑的庭审中被判处四年半有期徒刑，二审时被判两年监视居住。现在，他正在著书描述他的狱中生活。