报告：中国关押记者人数全球之冠

（德国之声中文网）据总部在纽约的"保护记者委员会"（Committee to Protect Journalists）周三（12月11日）公布的年度报告，目前全球各国至少有250名记者身陷囹圄。而中国是关押记者最多的国家，北京专制当局加大了对独立媒体的打压。

以人数排列，其它将记者投入监狱的国家还有土耳其、沙特、埃及、厄立特里亚、越南、伊朗和俄罗斯等。记者常常被控以"危害国家"或"传播假新闻"的罪名。

据保护记者委员会统计，2019年中国有48名记者被关押，比2018年增加一人。由此今年中国取代土耳其（47名）成为全球关押记者最多的国家。此前土耳其连续3年居"榜首"。

报告称，中国当局对新疆地区的打压，导致数十名记者被捕，其中一些人因数年前发表的报道而入狱。

在土耳其，尽管被拘记者人数从2018年的68人减少到47人，但其实情况并无改善，而是反映了埃尔多安政府清除独立报道和批评性言论的结果。该国"独立报道几乎消失殆尽"，大量记者失业、流亡或在恫吓之下进行自我审查。

报告称，土耳其政府关闭了100多家媒体，许多媒体人被控"支持恐怖主义"。目前土耳其有数十名记者的案件在司法程序中，他们仍有可能被判刑入狱。

报告指出，中东地区的威权政治、民众抗议和局势不稳造成这一地区系狱记者数量上升。沙特和埃及分别以26人的记录并列第三位。

报告认为，上述国家的领导人没有显示出放开批评性媒体的意愿，习近平则系统性地"对媒体施加前所未有的、更为严格的管控"。

报告提到了中国自由记者黄雪琴的个案。黄雪琴因参与、报道香港的"返送中"示威活动于今年10月被逮捕。

过去一年，有30名各国记者因"传播假新闻"指控被捕入狱。2018年的数字是28人。这一指控出现最多的国家是埃及，但也有俄罗斯和新加坡的记者受到此类指控。