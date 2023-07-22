“护身军刀”军演进行中 美海军舰艇首次在外国港口服役

（德国之声中文网）周六（7月22日），美国在澳大利亚悉尼举行了一艘军舰的服役仪式，这是美国海军舰艇首次在外国港口服役。这两个盟国正在加强军事联系，以应对中国不断扩大的地区影响力。

这艘独立级濒海战斗舰以澳大利亚皇家海军一艘巡洋舰的名字命名，在悉尼港澳大利亚海军基地举行的仪式上入役，正式加入美国海军现役舰队。那艘巡洋舰于1942年支援美国海军陆战队在瓜达尔卡纳尔岛登陆时被击沉。

澳大利亚国防部长马尔斯在一份声明中表示：“澳大利亚人可以感到自豪的是，这艘由西澳大利亚当地工厂设计并以堪培拉号命名的军舰将在这里服役，这是美国海军历史上的第一次。”

他补充说，美国军舰在澳大利亚水域服役反映了“我们对维护基于规则的秩序的共同承诺”。

展示军力和团结的“护身军刀”演习

此次仪式是在美国和澳大利亚两年一度的“护身军刀”（Talisman Sabre）军事演习期间举行的。随着中国在印太地区日益增强实力，此次演习被视为军力和团结的展示。

这些演习在澳大利亚各地举行，为期两周，包括模拟陆地和空战以及两栖登陆。

除澳大利亚和美国外，加拿大、斐济、法国、德国、印度尼西亚、日本、新西兰、巴布亚新几内亚、韩国、汤加和英国的部队也参加了此次演习。

作为军演的一部分，日本陆上自卫队周六在澳大利亚东海岸悉尼以南约195公里的杰维斯湾发射了一枚地对舰导弹。

澳大利亚国防部表示，这次演习“标志着日本陆上自卫队首次在澳大利亚测试该项能力”。

德国防长：明年再派军舰前往亚太

德国首次参与“护身军刀”

德国首次参加这项演习，派出210名伞兵和海军陆战队员，以加强这个欧洲国家在该地区的存在。

根据3月份宣布的“奥库斯”（AUKUS，即澳、英、美三国军事联盟）项目，美国和英国已同意帮助澳大利亚购买一支核动力潜艇舰队。

另外，美国也将在2030年代初向澳大利亚出售三艘美国弗吉尼亚级核动力潜艇，澳大利亚可以选择再购买两艘。

（路透社）

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