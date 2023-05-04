 抢旗事件：乌俄代表在土耳其会议发生肢体冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2023

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时政风云

抢旗事件：乌俄代表在土耳其会议发生肢体冲突

在土耳其首都安卡拉的一次黑海国家会议上，与会的乌克兰与俄罗斯代表发生冲突。与此同时，乌克兰军方在基辅上空击落一架自己的无人机，称失去了对其的控制。

Deutschland | Ukraine-Konflikt - Dresden zeigt ukrainische Flaggen

(德国之声中文网)乌克兰代表马里科夫斯基（Oleksandr Marikovski）周四在脸书发布一则视频，视频中是他自己对一名俄罗斯官员进行推搡击打，从他手中夺回一面乌克兰国旗。

视频的开始时，马里科夫斯基手持一面乌克兰国旗，站在一名俄罗斯代表身后，当时是拍照时间。另一名俄罗斯代表从马里科夫斯基手中扯走了这幅蓝黄旗帜。马里科夫斯基随后紧跟这名俄罗斯代表，抢回了这面旗帜，并对他进行了击打。

俄罗斯国家塔斯通讯社引述俄大使馆称，保险起见，这名俄罗斯代表被送往医院。塔斯社引述俄大使馆称，这起事件令人极其愤怒。

土耳其议会发言人森托普（Mustafa Sentop）对乌克兰代表团"某些成员"的"挑衅性攻击"作出谴责，称不可接受。森托普在推特上写道："我对这一破坏土耳其努力建立的和平氛围的行为作出谴责。"

土耳其定于周五与俄、乌代表在伊斯坦布尔举行会议，讨论延长允许乌克兰谷物经由黑海出口的协议。俄罗斯对乌克兰入侵近15个月并导致城市被毁、成千上万人丧生，目前仍未有停火或和平的具体计划。

乌军方：被击落无人机此前失控

乌克兰军方在首都基辅上空击落一架自己的无人机。乌空军周四晚表示，由于对该无人机失去控制能力，为避免不利的后果，将其击落。这架无人机是土耳其拜拉克塔尔型（Bayraktar）。乌方在Telegram发布的声明中称："很可惜，但这就是技术，这样的事情会发生。"

周四晚间因这架无人机曾触发空袭警报。社交网络上的视频显示，这架无人机如何在基辅市中心上空被击落。空袭警报之后不久取消。

Niederlande l Premierminister Mark Rutte empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenski

泽连斯基5月4日访问荷兰与该国首相吕特会晤

泽连斯基访问荷兰

乌克兰总统泽连斯基周四访问荷兰，他呼吁对俄罗斯发动侵略战争以及犯下战争罪行进行刑事追责。他在海牙表示，没有公正，就不可能有和平。

泽连斯基称赞在海牙的国际刑事法庭的工作。俄罗斯入侵后不久，该法庭即对此展开调查，并在3月对普京因涉嫌犯下战争罪行而发出国际逮捕令。

周四下午，泽连斯基受到荷兰国王威廉-亚历山大接见。泽连斯基感谢荷兰国王"支持我们捍卫自由"。据基辅总统府对外发布的信息，泽连斯基还表示："从俄罗斯进攻的最初几天起，我们就感觉到，荷兰以及所有荷兰民众都站在乌克兰一边。"

泽连斯基之后与荷兰首相吕特一同视察了一个空军据点，并在那里与接受培训的乌克兰士兵会面。泽连斯基参观了乌克兰士兵接受培训的武器和系统。他说："这些都让胜利、我们的共同胜利更近了。我们将战胜俄罗斯的邪恶，保护我们的自由和我们共同的欧洲生活方式。"

乌军方：巴赫穆特激烈战事持续

与此同时，俄罗斯军方继续对乌克兰东部的进攻。乌克兰总参谋部周四晚间在情势报告中称，巴赫穆特市再次成为战事的焦点。乌方称，在巴赫穆特、利曼斯克和马林卡对俄罗斯的约50次进攻予以还击。

乌军方的报告称："俄占领军继续在战场遭受严重损失，暂时被占领地区的所有医院满是受伤的占领军士兵。"乌军方的说法无法得到独立证实。俄罗斯自去年2月对乌克兰发动侵略战争。数月来，俄军试图扩大在乌克兰东部占领的区域范围。

（德新社）

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