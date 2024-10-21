抢在金砖峰会之前 中印达成边境巡逻协议

2020年，中印军队在边境争议地区发生严重冲突，一场冷兵器搏斗造成双方人员伤亡。由此带来的紧张局势至今尚未平息。在习近平和莫迪金砖峰会上碰头之前，印方宣布达成一项协议。

（德国之声中文网）新德里高层外交人士周一（10月21日）表示，印度和中国政府就喜马拉雅领土争议地区的边境巡逻达成协议。

印度副外长唐勇胜（Vikram Misri）表示，该项有关边境地区的协议有望解决2020年边境爆发致命冲突以来的紧张对峙局势。

唐勇胜曾在2019年至2012年期间担任印度驻华大使。

一系列对话的结果

唐勇胜表示，两国外交和军方代表在过去数周内就此进行多轮协商。但除此之外，他并未透露协议具体内容。

这一消息披露正值印度总理莫迪启程前往俄罗斯参加金砖峰会之前。在峰会期间，莫迪可能将与中国国家主席习近平举行会晤。

中印边境纷争

中印在所谓实际控制线（Line of Actual Control）沿线多个地区存在领土争议，并屡屡发生对峙和冲突，但双方始终遵循长期以来达成的不使用热兵器的默契。

尽管如此，2020年的一场血腥冲突依然造成至少20名印度士兵和4名中国士兵死亡。

实际控制线从拉达克地区开始，由西向东，一直延续到阿鲁纳恰尔邦（印度控制，中方称为藏南地区）。

印度的困境之二：来自中国的威胁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社）

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