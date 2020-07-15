“抠门四国”变五国 欧盟寻找折衷方案

（德国之声中文网）欧盟27国国家元首及政府首脑本周末召开欧盟特别峰会，就新冠疫情后的经济援助项目进行磋商，但谈判至今仍未商量出具体结果。原定两日的会议延长至周日继续举行。德国总理默克尔和法国总统马克龙皆不排除会议无果而终的可能性。

默克尔周日早晨在与欧洲理事会常任主席米歇尔（Charles Michel）进行会前商谈前开诚布公地表示："有可能今天不会有任何结果。"默克尔强调，各方虽立意良好，但也有各自不同的立场，她会为达成协议而努力。经历了连续两日的马拉松会议，默克尔大致排除了再次延长会议的可能性。她表示，本周日就是决定性的一日。

原本排定的会议开始时间是周日中午12时。但米歇尔发言人午后在推特上表示，全体会议最早在5时30分召开。米歇尔与默克尔、马克龙以及欧委会主席冯德莱恩在会议举行前参与不同小组会议，期望能找出妥协方案，最后才将方案提交给大会。

属于"抠门"一方的奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）周日午后表示，关于一揽子援助方案的辩论已有进展，但拨款的模式以及金额仍存在分歧。

周六晚间，欧盟外交圈中一度厉声批评荷兰和奥地利等国"缺乏欧洲一致采取行动的意愿"。

冲突点：新冠救助基金

此次的欧盟特别峰会主要针对一项1.8万亿欧元的金融及危机方案：其中涉及价值7500亿欧元的新冠救助基金以及总额超过1万亿的未来7年欧盟财政预算。

各方僵持不下的主要争议点是新冠救助基金。被戏称为"抠门四国"的奥地利、丹麦、瑞典和荷兰，皆拒绝直接向受疫情重创的南欧等国提供无需偿还的大笔救助款。而芬兰如今也加入反对行列。这五个国家要求大幅减少救助款的比例，改以贷款的形式发放。

默克尔和马克龙在周日凌晨前与"抠门四国"领导人会晤，希望能达成妥协。但德国领导人与对方经过约一小时的激烈争执后恼火地离开会场前往下榻酒店。

欧盟各国对援助金的发放模式及金额规模存在分歧

米歇尔的折衷方案

欧洲理事会常任主席米歇尔拟定了一份折衷方案。在这份方案中，新冠救助基金总额维持7500亿欧元不变，但将给欧盟国家的援助款从5000亿下调至4500亿，2500亿的贷款则增加至3000亿。

米歇尔的折衷方案中还提出了一个监管援助金支出的机制。根据该机制，一个或多个欧盟成员国如果对某个国家的改革状况存在疑虑或不满，可以向欧洲理事会主席投诉，再由后者指示欧洲理事会或经济和财政部长进行审计。

但"抠门四国"希望将援助金额压低到4000亿欧元以下。荷兰首相鲁特（Mark Rutte）强烈反对默克尔及马克龙提出的无偿发放援助金的方案。鲁特认为，德法的方案原先根本没有与其他付款人商量，不能期望其他国家照单全收。

援助金的潜在接收国西班牙、意大利、希腊、波兰和其他国家则认为新提出的折衷方案过于苛刻。意大利媒体周日稍早在报道时抨击这是"针对意大利"的做法。意大利总理孔特（Giuseppe Conte）周六表示，与荷兰等国的分歧尚未解决，应对经济危机需要一个明确而有力的答案。

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