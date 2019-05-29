 抛辞职震撼弹 穆勒:起诉特朗普不是选项 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2019

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时政风云

抛辞职震撼弹 穆勒:起诉特朗普不是选项

美国司法部特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 周三透过公开谈话表示，法律禁止他起诉现任总统，但也重申他的调查结果显示有外部势力试图干预美国2016的总统大选。

USA PK vom US-Sonderermittler Robert Mueller in Washington (Reuters/J. Bourg)

美国司法部特别检察官穆勒周三在公开谈话中提出辞呈，表示调查已结束，他的团队也已解散。 他未来不会再公开谈论通俄门案或特朗普。

(德国之声中文网) 穆勒周三进行通俄门报告发布以来首次公开谈话。他表示，因为司法部的法律规定，起诉现任总统并不是他的调查团队能考虑的选项。 他也说，为了保持公正，他的团队不愿做出任何犯罪指控。此番言论被认为是他在暗示国会采取其他行动。

与此同时，民主党表示，穆勒的声明让他们能对特朗普展开进一步的调查。 众议院司法委员会主席纳德勒 (Jerome Nadler) 说: 「既然特别检察官穆勒无法起诉总统，现在国会必须透过法律途径来处理特朗普总统的谎言跟违法行为。 」

虽然共和党议员不断呼吁民主党议员放弃弹劾特朗普，民主党2020总统大选候选人贺锦丽 (Kamala Harris) 却说: 「国会必须依据可公诉的证据对特朗普采取适当的法律行动。 」

穆勒:美国大众需留意外国干预选举

穆勒在公开谈话中表示，证明有司法干预对通俄门案调查来说是一件很重要的事。 他针对调查报告的结果重申: 「如果我们很有自信的认为总统并无犯罪，我们会下这样的结论。 但我们并没有针对总统是否犯罪下一个定论。 」

USA | Donald Trump hält Pressekonferenz im Rosengarten | Mueller Bericht (Reuters/L. Millis)

美国总统特朗普在穆勒结束谈话后数分钟，透过推特表示案件已终结。

此外，穆勒在发言中也再次强调，通俄门案的调查结果显示，有外力试图系统性干预美国2016总统大选，而美国大众应该好好留意这些指控。 他指出: 「调查报告必须能不言自明。 」

穆勒也说，由于通俄门案已终结，他的团队也将解散，所以他选择对外说明。 他表示将从司法部退休，回归一般市民的生活。 此前，外界不断揣测穆勒与司法部长巴尔 (William Barr) 疑似意见严重相左，然而穆勒在发言中却没有提及此事。 他反而感谢巴尔公开通俄门案报告。

穆勒在谈话尾声再次强调，调查报告代表他的证词，所以他往后不会再公开谈论特朗普或通俄门案的相关调查。 在穆勒结束发言后的数分钟，特朗普透过推特表示: 「谢谢你，此案已终结。 」

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美司法部官员: 穆勒对调查结果阐述方式有疑虑

通俄门案调查报告又出现新的转折。媒体报导特别检察官穆勒3月时曾致函司法部，表示对社会大众关于通俄门案调查结果的讨论感到不满，认为司法部长巴尔交付国会的备忘录未完整呈现调查结果的内涵。 (01.05.2019)  

美公布穆勒调查报告 民主党:司法部长偏袒特朗普

美国司法部周四公布了各界等待已久的通俄门调查报告。 司法部长在记者会上强调报告结果显示没有任何一名美国人企图在2016总统大选期间与俄方共谋。 此结论一出，民主党第一时间抨击司法部长刻意偏袒特朗普。 (19.04.2019)  

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