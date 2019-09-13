 抛弃台湾有后果 所罗门总理在美吃闭门羹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2019

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时政风云

抛弃台湾有后果 所罗门总理在美吃闭门羹

据媒体报道，在所罗门群岛宣布与台湾断交之后，美国副总统彭斯取消了与该国总理会面的计划，以显示华盛顿对此的不满。

Taiwans Präsidentin Tsai besucht die Marshall Inseln, Tuvalu und Solomon Inseln mit Transit in Honolulu und Guam (Taiwan President Office)

（资料图片，2017年，台湾总统蔡英文访问所罗门群岛）

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在北京的“金钱攻势”下，台湾的邦交国数量已经所剩不多。正当太平洋岛国所罗门商讨与台断交事宜的同时，媒体报道指出，中美洲贫穷岛国海地似乎成为北京正在争取的另一个目标。 (14.09.2019)

台湾中央社报道称，取得一份所罗门群岛政府周五讨论的跨党派报告，而该报告建议在9月中前与北京建交，赶在中国庆祝"十一"前。 (13.09.2019)

所罗门群岛外长周日(9月8日)访问台湾前，屡屡有消息指这个南太平洋岛国可能转投北京怀抱。然而，这位外长与台湾总统蔡英文会晤，此安排仿佛有意驳斥传闻。 (08.09.2019)

所罗门群岛周三举行了大选，当地警方形容投票过程和平且有秩序。 然而，所国与台湾跟中国之间的外交关系，再度成为此次选举的焦点之一。 前澳大利亚驻所国官员分析，有些所国政治人物在催促该国政府与中国建交。 (04.04.2019)

（德国之声中文网）路透社援引美国政府一位资深官员报道，彭斯与所罗门群岛领导人计划会谈的议题是双边发展援助伙伴关系。这个南太平洋岛国周一宣布与台湾断交，这是2016年以来与台湾断交、转而与中国建交的第6个国家。

这位不愿透露身份的美国官员称，所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今年7月致电彭斯，提出会晤请求。会面计划本月在纽约联合国大会期间或之后在华盛顿举行。"但是所罗门群岛外交转向的决定是会带来后果的，这样作损害了传统的强有力关系。"

路透社得到的文件显示，苏嘉瓦瑞不久后又致信彭斯，称将要求内阁在今年晚些时候就与台湾的关系做出决策，并表示对此态度积极。他同时强调，需要来自美国、澳大利亚、新西兰、日本和台湾的援助，以发展该国的基础设施。信中说，"这是一个可能造成内阁分化，甚至政府危机的议题"。

这位美国官员表示，所罗门群岛的决定对美国"是一个打击，是把来自中国的短期利益置于同美国的长期关系之上。"

华盛顿：自己不出手 却要别人挺住？

彭斯曾批评过中国向发展中国家贷款的方式是"债务陷阱"，让这些国家陷入对中国的以来，从而在主权问题上做出妥协。但中国方面予以驳斥。

布鲁金斯学会东亚政策研究中心主任、曾任美国在台协会理事主席的卜睿哲 (Richard Bush)对德国之声表示，总体来说，特朗普政府在对外提供援助方面并不慷慨。

USA Senator Marco Rubio (picture alliance/dpa/AP Photo/P. M. Monsivias)

美国共和党议员卢比奥

美国共和党议员卢比奥（Marco Rubio）则敦促美国国会通过"台北法案"（Taipei Act），以遏制对台湾的断交潮。"台北法案"由国会跨党派参议员在2018年9月提出，要求美国以行动支持台湾在国际上的外交承认或加强非官方关系。根据该法案，若有国家对台湾采取不利行动，将授权美国国务院采取回应措施，包括降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。卢比奥当时强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见。

卜睿哲则指出，需要强调的是，该法案仅仅授权（而不是要求）政府采取相应措施，而目前总统本人其实已经有权做出这样的决定。

在所罗门群岛转向中国之后，台湾的邦交国还剩下16个。其中大部分是中美洲和太平洋的不发达国家。所罗门群岛人口60万，拥有机场和深水港。该国曾是英国的保护领地，现为英联邦成员，是台湾在太平洋地区邦交国中最大的一个。

周二，中国外交部发言人表示欢迎所罗门群岛与台湾断交，并预言该国将迎来"历史性的发展机遇"。在所罗门群岛做出外交转向的决定前，中国承诺向该国提供金额8500万美元的发展援助基金。

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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台湾还有哪些邦交国？

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