抛弃台湾有后果 所罗门总理在美吃闭门羹

（德国之声中文网）路透社援引美国政府一位资深官员报道，彭斯与所罗门群岛领导人计划会谈的议题是双边发展援助伙伴关系。这个南太平洋岛国周一宣布与台湾断交，这是2016年以来与台湾断交、转而与中国建交的第6个国家。

这位不愿透露身份的美国官员称，所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今年7月致电彭斯，提出会晤请求。会面计划本月在纽约联合国大会期间或之后在华盛顿举行。"但是所罗门群岛外交转向的决定是会带来后果的，这样作损害了传统的强有力关系。"

路透社得到的文件显示，苏嘉瓦瑞不久后又致信彭斯，称将要求内阁在今年晚些时候就与台湾的关系做出决策，并表示对此态度积极。他同时强调，需要来自美国、澳大利亚、新西兰、日本和台湾的援助，以发展该国的基础设施。信中说，"这是一个可能造成内阁分化，甚至政府危机的议题"。

这位美国官员表示，所罗门群岛的决定对美国"是一个打击，是把来自中国的短期利益置于同美国的长期关系之上。"

华盛顿：自己不出手 却要别人挺住？

彭斯曾批评过中国向发展中国家贷款的方式是"债务陷阱"，让这些国家陷入对中国的以来，从而在主权问题上做出妥协。但中国方面予以驳斥。

布鲁金斯学会东亚政策研究中心主任、曾任美国在台协会理事主席的卜睿哲 (Richard Bush)对德国之声表示，总体来说，特朗普政府在对外提供援助方面并不慷慨。

美国共和党议员卢比奥

美国共和党议员卢比奥（Marco Rubio）则敦促美国国会通过"台北法案"（Taipei Act），以遏制对台湾的断交潮。"台北法案"由国会跨党派参议员在2018年9月提出，要求美国以行动支持台湾在国际上的外交承认或加强非官方关系。根据该法案，若有国家对台湾采取不利行动，将授权美国国务院采取回应措施，包括降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。卢比奥当时强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见。

卜睿哲则指出，需要强调的是，该法案仅仅授权（而不是要求）政府采取相应措施，而目前总统本人其实已经有权做出这样的决定。

在所罗门群岛转向中国之后，台湾的邦交国还剩下16个。其中大部分是中美洲和太平洋的不发达国家。所罗门群岛人口60万，拥有机场和深水港。该国曾是英国的保护领地，现为英联邦成员，是台湾在太平洋地区邦交国中最大的一个。

周二，中国外交部发言人表示欢迎所罗门群岛与台湾断交，并预言该国将迎来"历史性的发展机遇"。在所罗门群岛做出外交转向的决定前，中国承诺向该国提供金额8500万美元的发展援助基金。