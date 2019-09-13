抛弃台湾有后果 所罗门总理在美吃闭门羹

（德国之声中文网）路透社援引美国政府一位资深官员报道，彭斯与所罗门群岛领导人计划会谈的议题是双边发展援助伙伴关系。这个南太平洋岛国周一宣布与台湾断交，这是2016年以来与台湾断交、转而与中国建交的第6个国家。
这位不愿透露身份的美国官员称，所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今年7月致电彭斯，提出会晤请求。会面计划本月在纽约联合国大会期间或之后在华盛顿举行。"但是所罗门群岛外交转向的决定是会带来后果的，这样作损害了传统的强有力关系。"
路透社得到的文件显示，苏嘉瓦瑞不久后又致信彭斯，称将要求内阁在今年晚些时候就与台湾的关系做出决策，并表示对此态度积极。他同时强调，需要来自美国、澳大利亚、新西兰、日本和台湾的援助，以发展该国的基础设施。信中说，"这是一个可能造成内阁分化，甚至政府危机的议题"。
这位美国官员表示，所罗门群岛的决定对美国"是一个打击，是把来自中国的短期利益置于同美国的长期关系之上。"
华盛顿：自己不出手 却要别人挺住？
彭斯曾批评过中国向发展中国家贷款的方式是"债务陷阱"，让这些国家陷入对中国的以来，从而在主权问题上做出妥协。但中国方面予以驳斥。
布鲁金斯学会东亚政策研究中心主任、曾任美国在台协会理事主席的卜睿哲 (Richard Bush)对德国之声表示，总体来说，特朗普政府在对外提供援助方面并不慷慨。
美国共和党议员卢比奥
美国共和党议员卢比奥（Marco Rubio）则敦促美国国会通过"台北法案"（Taipei Act），以遏制对台湾的断交潮。"台北法案"由国会跨党派参议员在2018年9月提出，要求美国以行动支持台湾在国际上的外交承认或加强非官方关系。根据该法案，若有国家对台湾采取不利行动，将授权美国国务院采取回应措施，包括降低其外交级别、改变或停止美国的援助，包括对外军事融资等。卢比奥当时强调，美国不能对中国孤立台湾的行为视而不见。
卜睿哲则指出，需要强调的是，该法案仅仅授权（而不是要求）政府采取相应措施，而目前总统本人其实已经有权做出这样的决定。
在所罗门群岛转向中国之后，台湾的邦交国还剩下16个。其中大部分是中美洲和太平洋的不发达国家。所罗门群岛人口60万，拥有机场和深水港。该国曾是英国的保护领地，现为英联邦成员，是台湾在太平洋地区邦交国中最大的一个。
周二，中国外交部发言人表示欢迎所罗门群岛与台湾断交，并预言该国将迎来"历史性的发展机遇"。在所罗门群岛做出外交转向的决定前，中国承诺向该国提供金额8500万美元的发展援助基金。
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣