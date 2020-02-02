抗HIV药能抑制新冠状病毒吗？

（德国之声中文网）二月初，泰国医疗卫生机构的一则通报引起了人们的高度关注：该国医生将一种由流感药和HIV药组成的混合制剂成功地用于治疗新型冠状病毒，一名来自中国的女病人在接受治疗48小时后，体内不再显示有此病毒。

大夫们用流感药奥司他韦（Oseltamivir）和本为治疗HIV而研发的抗病毒药洛匹那韦（Lopinavir）/利托那韦（Ritonavir）组成的复方制剂治疗该病人。现在，这一组合药物将继续在实验室测试。

此间，美国药业公司AbbVie证实，中国卫生当局已大批量定购抗HIV药克力芝（Kaletra）。

吕贝克教授坚持不懈见成效

用抑制HIV药物应对冠状病毒，这一想法并不新鲜。在2002/03年SARS疫情期间，医生们就尝试过使用含有洛匹那韦/利托那韦的抗癌药克力芝治疗病人。

最先想出这一招的是德国吕贝克大学希尔根费尔德（Rolf Hilgenfeld）教授团队。至于这些药物是如何抑制冠状病毒的，这名生物化学家新近在《时代》在线杂志上有如下解释："为能繁殖，冠状病毒--2019新型冠状病毒亦然--起初形成很大的蛋白分子。此后，它们必须被特定酶分解为单一成分，病毒方能繁殖。这正是我们要阻止的，其手段就是抑制那些酶。"

希尔根费尔德教授指出，对冠状病毒的研究在太长的时间里遭忽视，"那时，冠状病毒还被认为对人类无关紧要。人们想的是，它们最多也就能导致感冒。当时，甚至还有很多人劝告我，中止那些'不重要'的工作。而此后不久，SARS瘟疫爆发，我们成了硕果仅存的能够阐明冠状病毒蛋白三维结构的专业人士。以此为基础，我们当时便研制出了一种能抑制冠状病毒的材料" 。

埃博拉药亦有用

来自吕贝克的建议取得了成果：无论是针对SARS病毒还是危险的MERS冠状病毒，相关药物均对细胞结构产生了影响。因此，该药物也能用以应对2019新型冠状病毒。不过，相关药物目前仍处于试验阶段，尚未做过临床试验。

吕贝克生物化学家希尔根费尔德相信，除洛匹那韦/利托那韦外，为抗击埃博拉而研制的瑞德西韦（Remdesivir）也大有希望用来应对冠状病毒。然而，该药物在埃博拉瘟疫出现后仅以有限的形式并在刚果做过人体试验，而且，未获得清晰结果。不过，从2020年2月6日起，武汉开始在新冠状病毒感染者身上作这一药物的临床试验。

研制药物可能需时数年

在研发用于治疗新型冠状病毒的药物工作上，吕贝克的研究者们与中国科研人员密切合作。武汉病毒学研究所最有可能实现突破，该所目前正全力研究该病毒。

不过，尽管这样，至抗击新型冠状病毒的药物或疫苗研制出来，可能还需要数年。希尔根费尔德教授认为，在那之前，应使用已批准上市的抗HIV药物洛匹那韦/利托那韦。

他是这么说的："疫苗的标靶是病毒表面上像刺一样的所谓的棘突蛋白。与可用艾滋药洛匹那韦/利托那韦对付的那些酶不一样，不同的病毒类型有明显不同的棘突蛋白。武汉病毒的棘突蛋白只有51%与Sars冠状病毒完全一致，这使得难以制出一种能同时抑制多种冠状病毒的疫苗。即使速度加快，至研制出专门对付2019新型冠状病毒的疫苗并用于临床，得要数月时间。目前，我们抗击该病毒的最佳手段是现有药物。"