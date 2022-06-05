 抗通脹：美聯儲升息3碼 28年來最大幅度 | 经济纵横 | DW | 16.06.2022

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经济纵横

抗通脹：美聯儲升息3碼 28年來最大幅度

美國聯邦儲備委員會（Fed）在通貨膨脹激增的情況下，將其關鍵利率提高了0.75個百分點。這是近30年來的最大幅度，接下來還可能會進一步加息。

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通貨膨脹已成為美聯儲最緊迫的經濟問題，並開始左右政治變局。

（德國之聲中文網）美國聯邦儲備委員會週三（6月15日）宣布升息3碼，將聯邦基金目標利率提高了0.75個百分點，使該利率的目標區間重回2020年3月疫情大流行前的1.5%至1.75%。

這是自1994年11月以來最大的一次加息。美聯儲表示，此舉是為了打擊美國當前面臨的40年來最嚴重通貨膨脹。

由於新冠疫情全球大流行，加上俄烏戰爭爆發的影響，全球商品與能源價格急遽上漲。美聯儲的政策制定者聯邦公開市場委員會（FOMC）指出，俄羅斯入侵烏克蘭的影響正在「對通貨膨脹造成額外的上升壓力，並對全球經濟活動產生影響」，而中國採取的防疫封鎖政策，「可能會加劇供應鏈的中斷」。FOMC聲明表示，加息是為了「堅定地致力於使通脹率回到2%的目標」。

美聯儲升息3碼的決定符合普遍的市場預期，與此同時美股也終於止跌收紅，3大指數漲幅都達1%以上。 

解決通脹成美國首要之務

美聯儲主席鮑爾（Jerome Powell）15日在新聞發佈會上承認，加息0.75個百分點是「異常大的加息」，但在研究了經濟預測和美國經濟的表現後，委員會同意「提高（利率的）目標區間是有必要的」。他還表示，7月底可能再穩步升息2至3碼，但澄清升息3碼不會是常態。

路透社報導，隨著食品、汽油等商品價格上漲，家庭備受壓力，民怨增加，通貨膨脹已成為美聯儲最緊迫的經濟問題，並開始左右政治變局。

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價格上漲令家庭備受壓力，民怨增加。

美國5月消費者物價指數（CPI）顯示年增8.6%，創下1981年12月以來新高。日前一項調查指出，6月的消費者通脹預期將大幅躍升，美聯儲主席鮑爾稱這一結果「相當引人注目」，足以讓決策者傾向於更大幅度地加息，以期在對抗通脹方面取得更快的進展，並保持公眾對價格上漲將放緩的信任。

根據美聯儲預測，未來幾個月美國經濟將放緩並導致失業率上升，但鮑爾表示，「我們不尋求讓人們失業」，央行也「沒有試圖引發經濟衰退。」他說：「我們的目標確實是在勞動力市場保持強勁的情況下將通脹率降至2%。」

歐元區利率將上升

世界上最大經濟體的升息決定，是在世界各地市場的通貨膨脹和經濟不確定性上升的情況下做出的。

歐洲中央銀行發出信號，計劃從7月開始可能進行11年來首次的利率提高。

上週，德國央行提高了對2022年的通脹預測。此前，德國5月的通脹率達到了近50年來的最高水平，為7.9%。

（美聯社、法新社、路透社等）

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