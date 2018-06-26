抗议“零容忍”：美数百示威者遭逮捕

（德国之声中文网）本周四（6月28日），华盛顿警方逮捕了近600名示威者。此前他们在参议院一座办公楼的大厅里举行了示威活动，以抗议特朗普对非法移民的"零容忍政策"以及在美墨边界拆散难民家庭的做法。示威者高举立即停止上述政策的标语，并高喊"欢迎移民"的口号。

示威者大多数是女性。她们身上披着铝箔，因为美墨边境难民收容所里关押的难民就是这样御寒的。本次抗议活动是由"妇女长征"和"公共民主中心"两家组织联合发起的，集会大约持续了两个小时。很多美国政界人物也参加了抗议活动，其中包括国会议员扎亚帕尔（Pramila Jayapal）、沃伦（Elizabeth Warren）以及达克沃斯（Tammy Duckworth）。电影明星萨兰登（Susan Sarandon) 也参加了抗议集会。

收容所里被同父母隔离的难民儿童

扎亚帕尔表示："我们来这里是为了我们家庭的自由进行抗争。让我们的孩子能和父母在一起，而不是被关进笼子里或监狱里。"她表示，这早已超越了政治层面，而是一个涉及大是大非的问题。

示威者抵达参议院办公楼之前，曾在华盛顿主要街道游行。途经特朗普酒店时，示威者高呼："可耻！可耻！可耻！"

负责国会及国会山建筑物安全的警署此前曾对示威者发出警告称，拒绝离开上述建筑物的示威者将被逮捕。稍后，示威者被划分成小组被警方带离办公楼。整个驱散和逮捕行动持续了大约90分钟。

来自警方的消息称，总共有575名示威者被强制带离现场。他们被控参加非法集会遭短暂拘留后已被释放。不过，组织者宣布本周六即将举行下一次示威集会。届时，包括华盛顿在内的一些美国城市，将举行以"家庭不容拆散"为主题的街头抗议。

过去几周来，特朗普的难民政策招致越来越多的批评。目前已经有17个联邦州对特朗普的相关政策提起诉讼。目前，仍有大约2000名移民儿童被同父母拆散后关押在美国各地的收容站中。即便是在特朗普的共和党阵营内，单独关押难民儿童的做法也引发了批评呼声。但美国政届仍未能就可能的解决方案达成共识。本周三，众议院再次尝试通过一项新的移民法，但最终仍以失败告终。

梅拉尼亚再度探视难民儿童

美国第一夫人梅拉尼亚一周内第二次前往美墨边境，探视因非法入境而被关押的儿童。在亚利桑那州的图森市，梅拉尼亚说："我来这里，是为了向你们提供支持和帮助。"

第一夫人首次探视难民儿童时的着装文字引起巨大争议

一周前，梅拉尼亚就曾前往德克萨斯州麦卡伦市探望被收容关押的难民儿童。当时，她的着装引起巨大争议，因为她的体恤衫上写着"对我真的无所谓，对你们呢？"而这一次梅拉尼亚前往难民营时，身着黑色上衣和白色长裤，上面看不到有任何字迹。