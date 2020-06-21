抗议防疫措施：海牙爆发骚乱

（德国之声中文网）荷兰海牙市中心举行的这次抗议集会，主要是为了表达对一些防疫措施的不满，比如人与人之间要保持1.5米安全距离等等，一些示威者为此专门手拉着手形成人链。

警方表示，示威集会最初本来是在和平氛围中进行的，直至一些狂热球迷突然开始向警方投掷石块和酒瓶。地方安全官员布鲁尔斯（Huberts Brusl)在荷兰电台表示，有一个团伙蓄意挑衅警方引发暴力冲突。

警方出动了骑警和高压水枪，试图驱散示威人群。部分示威者最终被警方包围，这些人无视疫情期间集会活动的特殊规定，坚决不肯离去。警方称，有大约四百人被逮捕，不过，其中大部分人已经在当天晚间获释。

荷兰防疫措施较为宽松

海牙市长雷姆克斯（Johan Remkes ）最初拒绝了这次集会申请。荷兰通讯社报道称，雷姆克斯禁止本次集会，一方面是考虑到防范新冠疫情的需要，另一方面也是出于对发生骚乱的担忧。因为他此前已经从政府部门得知有人想借机制造事端的信息。不过，最终海牙市长还是同意举行一次有时间限制的集会。

同其他国家相比，荷兰防范新冠疫情的措施本来就较为宽松，而且最近还得到进一步放松。六月初开始，餐厅、咖啡、电影院和博物馆已经得以重新开放。按照官方提供的数据，荷兰总共有五万人感染，大约六千一百人丧生。

达扬/洪沙（法新社）