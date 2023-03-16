抗议退休年龄上涨 法国示威者继续暴动

（德国之声中文网）就在3月18日夜间，示威者再次与警方发生冲突。在巴黎，抗议者点燃了垃圾桶、毁坏了公交车站，还筑起了街垒。警方则动用了催泪瓦斯、高压水枪。据警方内部人士透露，共有80余人被捕。南特、波尔多、马赛等其他大城市当天也发生了反对退休年龄上涨的示威行动。

法国多个工会组织都试图通过各类示威抗议行动来阻止政府按原计划提升退休年龄。本周末，法国总工会(CGT)宣布，将发动新一轮罢工行动迫使诺曼底地区的最大炼油厂停产。3月20日起，还有两座炼油厂也将因罢工而停产。此外，铁路职工、垃圾清运工人也发起了连续多日的罢工。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 政府延后退休年龄，老百姓抗议不止 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工了，巴黎街头无人清理垃圾 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 垃圾成了老鼠的快乐天堂 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 一场违背民意的改革 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工是被政府逼出来的 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 怎样让法案在最后一刻夭折 法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。



法国政府3月16日动用了一条宪法条款，该条款将允许政府在没有国民大会批准的情况下出台退休金改革计划，前提条件则是政府能够在国民大会中经受住不信任案投票的考验。目前，在野党已经提交了两份不信任案，国会将在3月20日予以讨论。

如果半数以上的国民大会议员（即绝对多数）都赞成不信任案，政府的退休金改革计划就自动遭到否决，现总理博尔内(Élisabeth Borne)领衔的内阁将被迫辞职。不过，鉴于国会中的在野保守派很有可能支持政府的退休金改革计划，因此不信任案不太可能获得通过。这也意味着，退休年龄很有可能上涨至64岁。不过，民意调查显示，2/3的法国民众都反对退休年龄上涨。

(法新社、德新社、路透社)

64岁退休！改革计划激起民愤 法国举行大罢工

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