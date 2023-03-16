抗议退休年龄上涨 法国示威者继续暴动

法国计划将退休年龄从62岁逐步提升至64岁，近年来不断引发民众的怒火。就在本周，示威者连续多个夜晚上街抗议，并与警方发生暴力冲突。
（德国之声中文网）就在3月18日夜间，示威者再次与警方发生冲突。在巴黎，抗议者点燃了垃圾桶、毁坏了公交车站，还筑起了街垒。警方则动用了催泪瓦斯、高压水枪。据警方内部人士透露，共有80余人被捕。南特、波尔多、马赛等其他大城市当天也发生了反对退休年龄上涨的示威行动。
法国多个工会组织都试图通过各类示威抗议行动来阻止政府按原计划提升退休年龄。本周末，法国总工会(CGT)宣布，将发动新一轮罢工行动迫使诺曼底地区的最大炼油厂停产。3月20日起，还有两座炼油厂也将因罢工而停产。此外，铁路职工、垃圾清运工人也发起了连续多日的罢工。
法国政府3月16日动用了一条宪法条款，该条款将允许政府在没有国民大会批准的情况下出台退休金改革计划，前提条件则是政府能够在国民大会中经受住不信任案投票的考验。目前，在野党已经提交了两份不信任案，国会将在3月20日予以讨论。
如果半数以上的国民大会议员（即绝对多数）都赞成不信任案，政府的退休金改革计划就自动遭到否决，现总理博尔内(Élisabeth Borne)领衔的内阁将被迫辞职。不过，鉴于国会中的在野保守派很有可能支持政府的退休金改革计划，因此不信任案不太可能获得通过。这也意味着，退休年龄很有可能上涨至64岁。不过，民意调查显示，2/3的法国民众都反对退休年龄上涨。
(法新社、德新社、路透社)
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。