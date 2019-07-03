抗议者游行至西九龙站 港铁和警方加强戒备

（德国之声中文网）周日，香港再度举行"反送中"游行，示威者从尖沙咀的梳士巴利花园出发行进至广深港高铁西九龙站附近。这是继周一夜晚冲击立法会大楼之后，香港示威者重新发起的第一次大规模抗议活动。

据香港媒体报道，游行集会原计划是当地时间下午3点半集合，4点钟队伍出发。但是由于参与者众多，梳士巴利花园早已爆满，同时还有大量市民前来加入，因此游行发起方决定在3点35分提前出发。梳士巴利花园位于尖沙咀区，是一个颇受内地游客欢迎的景点。

一名18岁名叫Eddison的示威者对法新社记者表示："我们希望能让旅游者，包括来自中国内地的游客，了解到香港发生了什么，我们希望他们能把我们的理念带回中国。"

示威者们大多身穿黑色T恤衫，游行队伍举着黑色横幅，写着香港民众五大诉求，齐喊"没有暴动，只有暴政"口号。游行队头行进大约45分钟便到达终点西九龙站。

香港警方和铁路方面早已严阵以待。据悉港铁已经宣布停售周日所有高铁车票，关闭西九龙站的大部分出入口。仅仅各留一个出口和入口，并且严加管制，无车票和证件者一律不得进出。警方也在西九龙站外架设了俗称"水马"的充水式塑胶护栏，镇暴警察也进入西九龙站站内戒备。

不过从目前媒体报道的情况来看，游行整体秩序良好，没有发生冲击车站或冲突事件。此前游行发起人之一也呼吁市民，秉持「和平、理性、优雅」原则，不要冲击西九龙站。

法新社报道称，示威者尝试通过蓝牙向周边智能手机发送普通话传单，希望能够通过数字渠道将"反送中"理念传递给大陆游客。

"为什么还有那么多人出来抗议？"一名男子通过扩音器用普通话对着人群喊话，"因为香港特区政府不愿意听我的诉求。"很多示威者手持的抗议标语也是用大陆通用的简体中文书写，而不是用繁体。

香港抗议游行至西九龙站的新闻在新浪微博引起热议。在关于港铁停售周日高铁车票的消息贴文之下，有不少网友展开了激烈的讨论。其中一位写道："香港坏了，不要去了。"还有一位写道："再这样闹下去香港的经济能变好就见鬼了。"另外一位则讽刺道："一帮港独分子把一级政府部门折腾成这样子，香港创造了奇迹。"

一位26岁来自内地的女游客接受香港"立场新闻"采访时，从游行者那里接过了一份传单，表示"从未见过这样的场面，心里慌乱"，但是她会把传单看完，"想了解香港发生了什么事"。

西九龙站之前就成为争议的标志性地点。高铁香港段的起点位于香港西九龙站，止于与深圳市的边界，连接深圳市福田站，总长26公里26公里，可直达44个内地站点，包括北京、上海、郑州、武汉、长沙、杭州、南昌、福州、厦门、汕头等城市。除了造价高昂、破坏环境农地、实用性等争议外，最大的争议可谓是在西九站实施"一地两检"。

所谓"一地两检"，即是在西九龙站的底下两层及月台设"内地口岸区"，中国大陆的执法人员在区内执行大陆法律。这个措施受到泛民阵营的强烈反对，声称此举将使中国大陆执法人员在香港市区心脏位置执行内地法律，破坏一国两制和香港《基本法》。尽管争议重重，该线路还是在2018年9月23日通车。