抗议美韩军演 朝鲜4度发射导弹

(德国之声中文网) 朝鲜在周二(8月6日)第4度发射弹道导弹。韩国方面认为，朝鲜此举是对美韩联合军演表达不满。

首尔参谋长联席会议表示，朝鲜在周二早上从朝鲜北部西海岸附近发射了两枚导弹。两枚导弹最高达到约37公里，最高飞行速度則约为6.9马赫。导弹飞行了450公里之后，落在朝鲜东部的海域。

韩国参谋长联席会议（JCS）表示，周二这一次是7月25日以来，朝鲜第4次发射飞弹，亦即是朝鲜两周内第4度发射飞弹。

在美朝核武谈判陷入停摆之后，朝鲜多次发射导弹，对韩国以及美国的韩国军事基地形成威胁。但是，美国总统特朗普却刻意淡化此事的严重性，也说美方目前都没有破坏任何与金正恩达成的协议。

专家认为，如果美朝核武谈判迟迟没有进一步突破，朝鲜在接下来几个月还会再继续公开展示军事能力，以便对华府施压，使其让步。

韩国总统文在寅办公室表示，韩国的首席国家安全顾问郑义溶将与国防高层与情报机构首长召开紧急会议，讨论最新情势。日本方面则表示朝鲜的导弹并未威胁到其国土安全。

从今年二月的河内峰会开始，美朝之间的核武谈判便陷入停摆。今年6月30日，特朗普与金正恩在非军事区(DMZ)见面，双方还同意要恢复与去核化有关的工作会议，但是之后却没有释出相关消息。

罗法/夏立民(路透社、美联社)