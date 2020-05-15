 抗议监警会报告，香港多处发生示威活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2020

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时政风云

抗议监警会报告，香港多处发生示威活动

香港多处购物中心发生示威活动，抗议香港监警会关于警察行为报告，声援首位认罪被判刑的反送中运动参与者冼嘉豪。

Hongkong Anti Regierungsproteste flash mob (Imago Images/Zuma/K. Tsuji)

资料照片：5月10日母亲节，香港示威者在购物中心举行快闪集会抗议活动

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在推迟4个月之后，有关香港警察在返送中的执法过程中是否违法的问题，香港警监会周五出台了一份调查报告。有评论说，这个报告是在为警方辩解。 (15.05.2020)

「反送中」一周年将至，港警与传媒的关系跌至冰点，香港新闻自由指数创新低，65%受访记者表示曾遭警察暴力對待。日前港警被指在示威现场指无差别袭击记者，遭掐脖一度休克的女摄影记者仍然留医。 (12.05.2020)

香港“反送中”示威接近1周年，风波仍未解。林郑月娥去年底承诺成立独立检讨委员会，一度打出「抗疫牌」不了了之，如今香港疫情减退，当局再祭出「经济牌」拖延。 (11.05.2020)

警方以「限聚令」驱散群众并拘捕过百人，大批记者成为警方截查和武力制服的对象，更有未成年的学生记者被押走，记者协会表示极度愤怒。 (11.05.2020)

（德国之声中文网）延期四个月的香港监警会关于警察行为报告于周五（5月15日）发布之后，本周六（5月16日），香港全城多处购物广场爆发示威活动，更多人遭到拘捕。这份报告被指为警方滥权开脱。

背景阅读：香港监警会出台调查报告

在将军澳区的一个购物中心，有抗议者发起 "和你一起唱（sing with you）"示威活动，吸引了大约100名抗议者参加。另外有至少三家购物商场内各有数十人发起抗议活动。

他们唱起人们熟悉的《愿荣光归香港》等歌曲，高呼"五大诉求、缺一不可"等口号，抗议被认为是洗白警察暴行和政治宣传的香港监警会报告。

警方警告抗议者 "非法集会"。随后，有多人被捕。其他一些人被罚款，理由是违反新冠疫情期间的社交禁令，该禁令规定公共聚会不得超过八人。

Proteste und Unruhen in Hongkong (Reuters/T. Siu)

一名叫Bosco的二十多岁男子告诉德新社记者，他到家附近的新城广场购物中心吃饭和逛街，警方以违反社交禁令向他处以折合257美元的罚款。Bosco说，他曾经参加被许可的抗议活动，但是现在这些活动在新冠疫情爆发之后都不能进行，或者多数以跟警察冲突而结束。Bosco选择回避。他说， "我有残疾，很怕催泪弹。现在参加抗议活动，和警察近距离对峙让我感到害怕。"

一些抗议者声援被判刑的冼嘉豪。周五，去年参加反送中运动的22岁救生员冼嘉豪在法院承认参与暴动，被判处4年有期徒刑，是首位认罪而被判刑的示威者。

去年6月，香港政府拟修订引渡条例，被认为威胁香港自治，引发大规模抗议运动。

张平/ 雨涵（德新社）

  • Hongkong | Tumult im Parlament (Reuters/T. Siu)

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  • Hongkong | Tumult im Parlament (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

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  • Hongkong | Tumult im Parlament (Getty Images/AFP/A. Wallace)

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  • Hongkong | Tumult im Parlament (AFP via Getty Images)

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