抗议监警会报告，香港多处发生示威活动

（德国之声中文网）延期四个月的香港监警会关于警察行为报告于周五（5月15日）发布之后，本周六（5月16日），香港全城多处购物广场爆发示威活动，更多人遭到拘捕。这份报告被指为警方滥权开脱。

背景阅读：香港监警会出台调查报告

在将军澳区的一个购物中心，有抗议者发起 "和你一起唱（sing with you）"示威活动，吸引了大约100名抗议者参加。另外有至少三家购物商场内各有数十人发起抗议活动。

他们唱起人们熟悉的《愿荣光归香港》等歌曲，高呼"五大诉求、缺一不可"等口号，抗议被认为是洗白警察暴行和政治宣传的香港监警会报告。

警方警告抗议者 "非法集会"。随后，有多人被捕。其他一些人被罚款，理由是违反新冠疫情期间的社交禁令，该禁令规定公共聚会不得超过八人。

一名叫Bosco的二十多岁男子告诉德新社记者，他到家附近的新城广场购物中心吃饭和逛街，警方以违反社交禁令向他处以折合257美元的罚款。Bosco说，他曾经参加被许可的抗议活动，但是现在这些活动在新冠疫情爆发之后都不能进行，或者多数以跟警察冲突而结束。Bosco选择回避。他说， "我有残疾，很怕催泪弹。现在参加抗议活动，和警察近距离对峙让我感到害怕。"

一些抗议者声援被判刑的冼嘉豪。周五，去年参加反送中运动的22岁救生员冼嘉豪在法院承认参与暴动，被判处4年有期徒刑，是首位认罪而被判刑的示威者。

去年6月，香港政府拟修订引渡条例，被认为威胁香港自治，引发大规模抗议运动。

张平/ 雨涵（德新社）