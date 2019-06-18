 抗议潮退去 香港社会何去何从？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2019

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时政风云

抗议潮退去 香港社会何去何从？

除了一小部分人仍在坚守，香港的大多数示威者已经散去。但这场让数十万人走上街头抗议修订《逃犯条例》的危机还远没有过去。

Hongkong Proteste Demonstration (Reuters/T. Peter)

坚守在雨中的示威者（摄于6月17日）

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥和抗议者要面对的前路充满未知，这是因为"一国两制"这个在1997年香港主权移交前定下的原则带着先天的硬伤。

香港公众对北京影响力不断扩大充满疑虑，这种影响威胁到司法独立、言论（包括批评政府的言论）自由等公民的自由权利，而香港人的这些权利和自由是大陆民众所没有的。北京官员支持香港政府备受争议的修例计划，而特首林郑月娥夹在中间，进退两难。

这场冲突中，参与各方还有哪些选项呢？

最高行政长官

 不少分析人士期待林郑月娥会辞职下台，承担自己推动快速修订《逃犯条例》所引发的灾难性局面。原本修订后的条例将允许香港将嫌疑人引渡到中国大陆。本周二，林郑月娥公开道歉，承认自己的做法不妥，但表示要坚持完成5年的任期。作为北京任命的特首，这位仕途一帆风顺的官员如果提前下台，对中国领导人来说将是很失面子的一件事。如果在抗议者持续的压力下，林郑果真辞职，她可以有更多时间与自己的丈夫和孩子在一起。他们拥有英国国籍，可以不在香港生活。

抗议者

发起组织抗议活动的多个民主派团体要求林郑下台，要求彻底撤回被称为"恶法"的修例计划。虽然策略上的分歧已经显现，但各团体都对特首的道歉表示不满，称她没有回应抗议方提出的诉求。其中一些宣布，如果到本周四晚间，政府还不对他们的诉求做出表态，将采取新的抗争行动，比如阻止地铁车辆等。不过目前抗议的规模已经从上周日的人山人海减少到了少数决心"进行到底"者。但抗议有可能复燃，特别是在7月1日香港主权回归纪念日。

香港警方

在周一深夜召开的一场新闻发布会上，香港警务处处长卢伟聪试图平息人们对6月12日警方在与示威者的冲突中使用强力措施的愤怒。他说，在周日示威中被拘捕的32人中只有5人因暴动罪被起诉。在香港，暴动罪最高可获刑10年。就警方是否过度使用武力，香港保安局长在周三接受立法会的质询。还有人呼吁成立独立的调查委员会，受理涉及警方行动过激的投诉。

逃犯条例

该条例修订后，刑事犯罪嫌疑人的引渡范围将扩大，也包括中国大陆、台湾和澳门。林郑月娥称，修例的目的是防止香港变成逃犯的避风港，提高打击包括洗钱在内的犯罪的能力。中国大陆迄今不在香港的引渡目的地范围内，原因是中国的司法不独立及其糟糕的人权纪录。林郑月娥在公众压力下无限期推迟了修例，因此该法案成为法律的可能性已经很小。

北京领导人

中国在从英国手中收回香港主权时承诺，香港的社会制度--包括公民自由权利和司法独立，50年不变。但这一特殊地位已一再受到威胁。近年来发生的一系列事件让香港人感到不安：政治活动人士受到刑事起诉、香港5名书商在没有司法程序的情况下被拘禁、至少一名中国商人在香港被大陆特工非法劫持。

北京对港府修例表示支持并力挺林郑月娥，不过目前看来也不得不服从民意压力。分析人士认为，林郑和北京都寄希望于随着时间推移，抗议运动的力量会被消磨，示威者在连日抗争后疲惫地放弃。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

    香港历年来的公民抗争运动

    反“送中”、反修例

    2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    香港历年来的公民抗争运动

    一桩命案引起的司法争议

    2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。

  • China Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong schuldig gesprochen (DW/V. Wong)

    香港历年来的公民抗争运动

    “占中九子”案宣判

    2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。

  • Hong Kong Andy Chan Gründer der Nationalen Partei (Getty Images/AFP/P. Fong)

    香港历年来的公民抗争运动

    首次颁布党禁

    2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    香港历年来的公民抗争运动

    高铁一地两检

    2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。

  • Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    维园六四烛光晚会

    每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。

  • Hong Kong - Proteste Demosisto (Imago/ZUMA Press)

    香港历年来的公民抗争运动

    反对人大释法

    2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

  • Hongkong Protest Verhaftung Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    铜锣湾书店事件

    2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

  • China Hongkong Regenschirmrevolution Demonstration mit Regenschirmen Platz (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

    香港历年来的公民抗争运动

    雨伞运动

    2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

  • Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

    香港历年来的公民抗争运动

    反基本法23条立法

    2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。


叶宣/李鱼（美联社）

 

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香港各界评价林郑月娥的道歉

香港特首林郑月娥在周二（6月18日）召开的新闻会上表示自己对修例风波负有很大责任，她真诚地向香港每一名市民表达歉意。但很多泛民代表表示，林郑月娥没有回应抗议者的5大诉求，他们会继续参加新的抗议活动。 (18.06.2019)  

四任特首和香港20多年的风风雨雨

1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。 (17.06.2019)  

「反送中」效应延烧 台港公民交流渐趋频繁

在香港反逃犯条例修正草案的情绪持续高涨之时，台湾立法院也于周一跨党派通过3点共同声明，谴责香港政府用武力处理群众运动，并呼吁香港政府撤回逃犯条例草案。 此外，立法院还建议台湾政府以行动支持香港人民。 (19.06.2019)  

香港历年来的公民抗争运动

自主权回归中国以来，由于担心“一国两制”得不到保障，香港市民、公民社会一直在为维护司法独立、言论自由而抗争。 (12.06.2019)  

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香港「反送中」抗争运动出发两次史无前例的百万人遊行，至今仍然未結束。特首林郑月娥周日通过政府声明表示道歉，并暂停修例计划。但抗议者依然要求林郑下台，包括刚刚出狱的雨伞运动领袖黄之锋。他在离开监狱后后随即重新投入这场运动，并在位于金钟的香港政府总部外抗议现场接受德国之声专访。

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本周四，中国国家主席习近平“应邀”访问朝鲜。问题在于，习近平很早以前就已收到了邀请，为何偏偏选择此刻出行实在耐人寻味。  