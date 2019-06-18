抗议潮退去 香港社会何去何从？

除了一小部分人仍在坚守，香港的大多数示威者已经散去。但这场让数十万人走上街头抗议修订《逃犯条例》的危机还远没有过去。
（德国之声中文网）香港特首林郑月娥和抗议者要面对的前路充满未知，这是因为"一国两制"这个在1997年香港主权移交前定下的原则带着先天的硬伤。
香港公众对北京影响力不断扩大充满疑虑，这种影响威胁到司法独立、言论（包括批评政府的言论）自由等公民的自由权利，而香港人的这些权利和自由是大陆民众所没有的。北京官员支持香港政府备受争议的修例计划，而特首林郑月娥夹在中间，进退两难。
这场冲突中，参与各方还有哪些选项呢？
最高行政长官
不少分析人士期待林郑月娥会辞职下台，承担自己推动快速修订《逃犯条例》所引发的灾难性局面。原本修订后的条例将允许香港将嫌疑人引渡到中国大陆。本周二，林郑月娥公开道歉，承认自己的做法不妥，但表示要坚持完成5年的任期。作为北京任命的特首，这位仕途一帆风顺的官员如果提前下台，对中国领导人来说将是很失面子的一件事。如果在抗议者持续的压力下，林郑果真辞职，她可以有更多时间与自己的丈夫和孩子在一起。他们拥有英国国籍，可以不在香港生活。
抗议者
发起组织抗议活动的多个民主派团体要求林郑下台，要求彻底撤回被称为"恶法"的修例计划。虽然策略上的分歧已经显现，但各团体都对特首的道歉表示不满，称她没有回应抗议方提出的诉求。其中一些宣布，如果到本周四晚间，政府还不对他们的诉求做出表态，将采取新的抗争行动，比如阻止地铁车辆等。不过目前抗议的规模已经从上周日的人山人海减少到了少数决心"进行到底"者。但抗议有可能复燃，特别是在7月1日香港主权回归纪念日。
香港警方
在周一深夜召开的一场新闻发布会上，香港警务处处长卢伟聪试图平息人们对6月12日警方在与示威者的冲突中使用强力措施的愤怒。他说，在周日示威中被拘捕的32人中只有5人因暴动罪被起诉。在香港，暴动罪最高可获刑10年。就警方是否过度使用武力，香港保安局长在周三接受立法会的质询。还有人呼吁成立独立的调查委员会，受理涉及警方行动过激的投诉。
逃犯条例
该条例修订后，刑事犯罪嫌疑人的引渡范围将扩大，也包括中国大陆、台湾和澳门。林郑月娥称，修例的目的是防止香港变成逃犯的避风港，提高打击包括洗钱在内的犯罪的能力。中国大陆迄今不在香港的引渡目的地范围内，原因是中国的司法不独立及其糟糕的人权纪录。林郑月娥在公众压力下无限期推迟了修例，因此该法案成为法律的可能性已经很小。
北京领导人
中国在从英国手中收回香港主权时承诺，香港的社会制度--包括公民自由权利和司法独立，50年不变。但这一特殊地位已一再受到威胁。近年来发生的一系列事件让香港人感到不安：政治活动人士受到刑事起诉、香港5名书商在没有司法程序的情况下被拘禁、至少一名中国商人在香港被大陆特工非法劫持。
北京对港府修例表示支持并力挺林郑月娥，不过目前看来也不得不服从民意压力。分析人士认为，林郑和北京都寄希望于随着时间推移，抗议运动的力量会被消磨，示威者在连日抗争后疲惫地放弃。
叶宣/李鱼（美联社）
香港特首林郑月娥在周二（6月18日）召开的新闻会上表示自己对修例风波负有很大责任，她真诚地向香港每一名市民表达歉意。但很多泛民代表表示，林郑月娥没有回应抗议者的5大诉求，他们会继续参加新的抗议活动。 (18.06.2019)