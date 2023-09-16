 抗议浪潮给伊朗带来了哪些变化？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2023

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时政风云

抗议浪潮给伊朗带来了哪些变化？

一年前，22岁的伊朗女孩阿米尼在被警察拘留期间丧生。她的死亡在伊朗引发了一场抗议浪潮，示威活动给伊朗带来了一些变化。

抗议浪潮始阿米尼在伊朗西部库尔德萨格斯(Saghes)的葬礼，抗议浪潮迅速蔓延到伊朗各地。

抗议浪潮始阿米尼在伊朗西部库尔德萨格斯(Saghes)的葬礼，抗议浪潮迅速蔓延到伊朗各地。

（德国之声中文网）伊朗女孩阿米尼的家人在她的一周年忌日前夕公开发声。9月8日，他们在Instagram上表示，于周六（9月16日）在她的墓前进行悼念。一年以来, 阿米尼的家人一直受到安全部门的监视。

安全部门不仅监视她的家庭，全国各地的墓地也都是他们监视的目标，旨在防止民众聚集，恐像一年前那样迅速演变成大规模抗议活动。伊朗政府希望阻止这种情况发生。受害者的家庭承受着巨大的压力。人权活动人士阿哈里（Shiva Nazar Ahari ）接受德国之声采访时写道："我们以前从未见过如此大规模的逮捕，受害者家人的拘留。"

阿哈里是伊朗人权委员会的成员，她在过去几十年里多次被拘留，曾在监狱中度过数年。2018年以来，她居住在斯洛文尼亚。她指出："到目前为止， 40多名受害者的家属被逮捕，而且每天不断有人被逮捕……政治和社会活动人士要么被关押在监狱里，要么遭到审讯，或是受到威胁。这些打压可能会暂时阻止进一步的抗议活动。"

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮 

去年，22岁的阿米尼在前往伊朗首都德黑兰的旅途中，因未戴好头巾被风纪警察逮捕，几小时后，她被从拘留所送到医院时已经不再有生命迹象，三天后，去年的9月16日，医院正式宣布她死亡。官方声称阿米尼死于心脏病，但这样的说法未能平息民愤。抗议浪潮始阿米尼在伊朗西部库尔德萨格斯(Saghes)的葬礼，抗议浪潮迅速蔓延到全国各地。参与者主要是年轻女性，她们摘下头巾，口号是"女性、生命、自由"。这场示威活动成为自1979年伊斯兰共和国成立以来规模最大且持续时间最长的抗议活动。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

政府以大规模的暴力打压作为回应。虽然确切的数据很难获取，但有独立人权组织称，从2022年9月16日至2023年1月底的抗议活动中，伊朗的安全部队至少杀害了527名示威者，其中包括17名未成年人。

拒戴头巾

人权活动家阿哈里坚信，抗议浪潮已经在伊朗社会中引发了改变。其中一个最显著的变化是女性在公共场合的新形象。伊朗要求女性在公共场合遮盖头发。违反规定就会面对罚款等严厉的处罚措施，但许多女性仍然拒绝戴上头巾。她们将头巾视为系统性压制和侮辱的象征，不愿服从相关规定。

自伊朗伊斯兰革命以来，女性形象在伊朗国家意识形态中扮演着重要角色。不戴头巾的女性被视为放纵、追求西方生活方式的象征，被保守派视为对伊斯兰文化的攻击。政治体制宣传的女性形象是戴着头巾，并且顺从且服从的女性。几十年来，女性在伊朗一直遭受着歧视。世界经济论坛（WEF）发布的报告也证实了这一点。《2022年全球性别差距报告》中，共146个国家中，伊朗在全球排名第143位。

现居巴黎的国际知名雕塑家巴尔巴德·戈尔希里（Barbad Golshiri）认为，抗议运动将会带来长期的影响。"作为伊朗知名作家胡桑·葛西里（Houshang Golshiri）的儿子，他与伊朗的文化和艺术圈有着广泛的接触。在接受德国之声采访时，巴尔巴德·戈尔希里说：" '女性、生命、自由' 运动正在从社会的最底层引发一场文化革命。它是对自上世纪80年代以来专制统治者试图自上而下强加于社会价值观的一种质疑。" 
在伊斯兰革命的背景下，当权者对教育系统进行伊斯兰化，要求妇女在公共场合戴头巾，并流放或拘留了独立文化和科学界人士。上世纪80年代末，政治犯遭到大规模处决。 巴尔巴德·戈尔希里表示："现在，政治体制试图用上世纪80年代的方法来威胁社会，"

伊朗议会于8月22日通过了一项有争议的法律，其中对违反伊斯兰着装规定进行更严厉的处罚。惩罚措施包括多次违规者最高可判15年监禁，发布未戴头巾的女性照片也是被禁止的，还有出境禁令。法律条文规定，允许未戴头巾的女性入内的超市、餐馆或博物馆可能会被勒令关门。 与此同时，如果有人侮辱戴面纱的女性，可能面临最高被关押6个月并被罚74下鞭刑。

阿米尼之死也引起了海外伊朗人的关注。比如2022年10月，流亡德国的伊朗人在柏林组织了一次示威活动。据警方估计，约有8万人参加了这场集会。纽约大学的中东问题专家阿拉什·阿齐兹（Arash Azizi）对德国之声表示："由于安全部队的镇压，伊朗国内形成反对派非常困难。许多人希望，在流亡伊朗人中有一些人物和领袖会组建一个反对派。" 他补充说道："当一些领袖人物在很短的时间内联手，之后又分道扬镳时，人们感到非常失望。流亡伊朗人之间似乎很难达成一致。他们最关注的还是自己。在我看来，导致伊朗变革的关键力量是目前被拘禁的那些勇敢的人，只有他们才能实现变革。"

 

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