抗议浪潮席卷全美 特朗普一度地堡避险

（德国之声中文网）一名同白宫关系密切的共和党人向德国《世界报》证实，上周五，白宫前发生抗议集会期间，特朗普总统曾一度躲入安全地堡。另一名美国政府官员也证实了上述消息。

上周五，白宫前聚集了大量示威者，部分抗议者情绪激动，向警方人墙投掷石块击打警员。情报机构做出让总统进入安全地堡的决议足以反映出白宫内当时紧张的气氛。整个周末，白宫内都可以清楚听到附近集会活动上示威者呼喊口号的声音。情报人员和警方则出动大批人马，努力控制场面，避免情况失控。警方动用了催泪瓦斯和警棍，示威者则点燃多处篝火。

数天来，白宫前的抗议活动一直接连不断。周六，特朗普发出推文称，如果示威者胆敢翻越白宫栏杆，等待他们的将是"最凶残的恶犬和最致命的武器。"

首都华盛顿实施宵禁

华盛顿女市长鲍泽（Muriel Bowser)宣布从周日晚23时至周一凌晨6时实施宵禁。与此同时，她还要求国民警卫队增援警方维持秩序。

周日已蔓延至多个美国城市的抗议活动，最初的导火索是明尼苏达警方暴力执法导致一名非裔美国人死亡的事件。在明尼苏达和其他一些联邦州，国民警卫队已经被动员维护治安，因为当地抗议活动已演变成严重骚乱。

国民警卫队是美国的预备役军队，可在紧急状态下，帮助联邦政府维持秩序。美国有线电视新闻网CNN报道称，美国已有近四十个城市因爆发抗议活动而实施了宵禁。

明尼苏达局势仍然紧张

在最先爆发示威活动的明尼苏达州首府明尼亚波利斯，周一局势再度激化。在封锁路段举行的一次和平集会上，一辆油罐车突然冲入示威人群，当地官方称，事件中并没有示威者受伤。

明尼亚波利斯市公共安全部门发布推文称，"35W洲际公路上，这名卡车司机的行为非常令人不安，它是对和平抗议者的挑衅。"目击者称，事件发生后，这名司机被愤怒的示威者揪出驾驶室，并受到攻击，直至警方将其逮捕。据报道，司机受了轻伤，目前正在警方看护下在医院接受治疗。至于他是否有意驾车冲击示威者，目前尚不清楚。

弗洛伊德之子呼吁放弃暴力

弗洛伊德之子昆西·弗洛伊德呼吁示威者保持和平理性，不要使用暴力。他在接受KBTX电视台采访时还表示，各界人士对其父亲死亡所表达的哀悼令他非常感动。他说："每个人都过来向我展示爱心，这一切太让我感动了。"

德国之声记者现场报道受阻

随着局势的恶化，在美记者从事新闻报道的难度越来越大。在明尼亚波利斯现场报道的德国之声特派记者西蒙斯（ Stefan Simons）在采访活动中，两次遭到警方阻拦。周日全副武装的警员强迫西蒙斯停止新闻报道。经过短暂交涉后，西蒙斯最终决定带领团队离开现场。但在此后驾车途中遭到警方以疑似橡皮子弹枪击警告。

周五，美国有线电视新闻网CNN的一个电视报道团队一度遭警方逮捕。周六两名路透社和一名瑞典记者被警方的橡皮子弹击中而受伤。

涉嫌杀害弗洛伊德的警员沙文

三名涉事警员仍逍遥法外

上周一，黑人男子弗洛伊德被白人警员沙文（Derek Chauvin）按倒在地，并用膝盖抵喉长达近九分钟。虽然弗洛伊德不断哀求他已无法呼吸，但涉事警员不予理会，直至弗洛伊德失去意识，送院救治无效而死亡。现场视频被公开后，立即引发抗议浪潮。沙文本人则在数天之后才被逮捕，并被控致死罪和过失杀人罪。弗洛伊德家属及众多示威者并不满足于上述控罪，他们要求以谋杀罪对沙文提诉。其他三名涉事警员虽然已被警方解职，但迄今并未被捕。