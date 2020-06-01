 抗议浪潮席卷全美 特朗普一度地堡避险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2020

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时政风云

抗议浪潮席卷全美 特朗普一度地堡避险

席卷全美的抗议浪潮令白宫启动最高戒备状态，这是2001年911事件以来的首次。上周五，白宫前聚集了大批示威者，安全人员竭力维持秩序的同时，出于安全考虑，特朗普总统一度被转移至安全地堡。

Weißes Haus PK US-Präsident Trump makes announcement about China at the White House in Washington (Reuters/J. Ernst)

特朗普5月29日在白宫对媒体讲话

（德国之声中文网）一名同白宫关系密切的共和党人向德国《世界报》证实，上周五，白宫前发生抗议集会期间，特朗普总统曾一度躲入安全地堡。另一名美国政府官员也证实了上述消息。

上周五，白宫前聚集了大量示威者，部分抗议者情绪激动，向警方人墙投掷石块击打警员。情报机构做出让总统进入安全地堡的决议足以反映出白宫内当时紧张的气氛。整个周末，白宫内都可以清楚听到附近集会活动上示威者呼喊口号的声音。情报人员和警方则出动大批人马，努力控制场面，避免情况失控。警方动用了催泪瓦斯和警棍，示威者则点燃多处篝火。

数天来，白宫前的抗议活动一直接连不断。周六，特朗普发出推文称，如果示威者胆敢翻越白宫栏杆，等待他们的将是"最凶残的恶犬和最致命的武器。"

USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt 2020 (AFP/T. Katopodis)

5月29日，示威者在白宫附近与警方对峙

首都华盛顿实施宵禁

华盛顿女市长鲍泽（Muriel Bowser)宣布从周日晚23时至周一凌晨6时实施宵禁。与此同时，她还要求国民警卫队增援警方维持秩序。

周日已蔓延至多个美国城市的抗议活动，最初的导火索是明尼苏达警方暴力执法导致一名非裔美国人死亡的事件。在明尼苏达和其他一些联邦州，国民警卫队已经被动员维护治安，因为当地抗议活动已演变成严重骚乱。

国民警卫队是美国的预备役军队，可在紧急状态下，帮助联邦政府维持秩序。美国有线电视新闻网CNN报道称，美国已有近四十个城市因爆发抗议活动而实施了宵禁。

明尼苏达局势仍然紧张

在最先爆发示威活动的明尼苏达州首府明尼亚波利斯，周一局势再度激化。在封锁路段举行的一次和平集会上，一辆油罐车突然冲入示威人群，当地官方称，事件中并没有示威者受伤。

明尼亚波利斯市公共安全部门发布推文称，"35W洲际公路上，这名卡车司机的行为非常令人不安，它是对和平抗议者的挑衅。"目击者称，事件发生后，这名司机被愤怒的示威者揪出驾驶室，并受到攻击，直至警方将其逮捕。据报道，司机受了轻伤，目前正在警方看护下在医院接受治疗。至于他是否有意驾车冲击示威者，目前尚不清楚。

USA Tanklaster fährt in Demonstration gegen Polizeigewalt in in Minneapolis (Reuters/E. Miller)

明尼亚波利斯的一处公路上，一辆油罐车冲入示威人群

弗洛伊德之子呼吁放弃暴力

弗洛伊德之子昆西·弗洛伊德呼吁示威者保持和平理性，不要使用暴力。他在接受KBTX电视台采访时还表示，各界人士对其父亲死亡所表达的哀悼令他非常感动。他说："每个人都过来向我展示爱心，这一切太让我感动了。"

德国之声记者现场报道受阻

随着局势的恶化，在美记者从事新闻报道的难度越来越大。在明尼亚波利斯现场报道的德国之声特派记者西蒙斯（ Stefan Simons）在采访活动中，两次遭到警方阻拦。周日全副武装的警员强迫西蒙斯停止新闻报道。经过短暂交涉后，西蒙斯最终决定带领团队离开现场。但在此后驾车途中遭到警方以疑似橡皮子弹枪击警告。

周五，美国有线电视新闻网CNN的一个电视报道团队一度遭警方逮捕。周六两名路透社和一名瑞典记者被警方的橡皮子弹击中而受伤。

USA Minneapolis Polizei |Tod eines Schwarzen Mannes (AFP/Facebook/Darnella Frazier)

涉嫌杀害弗洛伊德的警员沙文

三名涉事警员仍逍遥法外

上周一，黑人男子弗洛伊德被白人警员沙文（Derek Chauvin）按倒在地，并用膝盖抵喉长达近九分钟。虽然弗洛伊德不断哀求他已无法呼吸，但涉事警员不予理会，直至弗洛伊德失去意识，送院救治无效而死亡。现场视频被公开后，立即引发抗议浪潮。沙文本人则在数天之后才被逮捕，并被控致死罪和过失杀人罪。弗洛伊德家属及众多示威者并不满足于上述控罪，他们要求以谋杀罪对沙文提诉。其他三名涉事警员虽然已被警方解职，但迄今并未被捕。

  • USA New York | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/newscom/C. Sipkin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    “我喘不上气了！”

    抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

  • USA Washington | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/ZUMA/J. Mallin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    和平集会与严重骚乱

    周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/AP Photo/C. Pizello)

    弗洛伊德之死牵动全球

    打砸抢烧

    图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt: Graffiti (picture-alliance/ZUMA/K. Birmingham)

    弗洛伊德之死牵动全球

    谁之错？

    特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

  • USA Minneapolis Proteste nach dem Tod von George Floyd (Getty Images/S. Olson)

    弗洛伊德之死牵动全球

    媒体成了攻击目标

    一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

  • Kanada Toronto | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/NurPhoto/A. Shivaani)

    弗洛伊德之死牵动全球

    抗议席卷全球

    在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

  • Deutschland Berlin | Graffity mit George Floyd im Mauerpark (picture-alliance/AP Photo/M:.Schreiber)

    弗洛伊德之死牵动全球

    德国人的愤怒

    柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。

    作者: Martin Kuebler


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警察暴力致黑人死亡 美市长吁逮捕涉事警员

明尼阿波利斯市长认为，人们“不能视而不见”，必须为死在警察暴力之下的男子讨回公道。特朗普表示已经要求联邦调查局和司法部“加急”调查此事。 (28.05.2020)  

明尼苏达骚乱继续 CNN记者遭逮捕

非裔美国人乔治·弗洛伊德之死，引发了严重骚乱。明尼苏达州长已经要求国民警卫队帮助维持秩序。CNN记者在直播现场被警方上铐逮捕。 (29.05.2020)  

警员被控谋杀罪 民愤未平 骚乱不止

数天来，非裔美国人佛洛伊德（George Floyd）在一次警察执法行动中死亡事件引发美国多地抗议浪潮。目前，其中一名警员已被控谋杀罪，但民愤依旧高涨，宵禁令无法实施。据美媒报道，至少两人在骚乱中丧生。 (30.05.2020)  

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美国骚乱持续 特朗普指责左翼组织 31.05.2020

周六夜间、周日凌晨，美国多地民众再次上街抗议，不少城市的示威也再次演变为激化为暴力行动。由明尼苏达警方暴力执法导致一非裔男子死亡所引发的这场风波，已经持续了数天时间。洛杉矶已经宣布宵禁，其他数十个城市也纷纷跟进。

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时事评论

Unwetter in Deutschland nach Pfingsten 9.6.14 (picture-alliance/dpa)

评论：五旬节奇迹和新冠诅咒

基督教五旬节到来的时候，教徒们纪念圣经中所记载的无限沟通的奇迹。它赋予人们勇气并充实他们。但是德国之声评论员 Martin Muno 认为，在新冠疫情之下“奇迹”却可能反倒变成一种“诅咒”。  