 抗议活动仍在继续 伊朗首位示威者遭处决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2022

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新闻广角

抗议活动仍在继续 伊朗首位示威者遭处决

这是今年九月伊朗爆发抗议浪潮以来，外界首次获悉示威者被处死的案例。活动人士担心，今后会有更多示威者面临同样命运。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹及伊朗前总统均呼吁当局停止镇压。

2007年伊朗公开执行绞刑的画面。（资料图）

2007年伊朗公开执行绞刑的画面。（资料图）

（德国之声中文网）12月8日，伊朗官方宣布，他们处决了一名参与抗议活动的示威者。波及伊朗全境的示威活动已经持续了数月之久。伊朗新闻机构称，被处决的男子名为沙卡里（Mohsen Shekari）。

伊朗司法机构网站的一份声明中称，9月25日，示威民众封锁德黑兰"萨塔尔汗大道"的行动中，这名男子被控用刺刀刺伤安全人员而被逮捕。司法机构称，沙卡里"蓄意杀人，制造恐怖，扰乱社会秩序。"11月1日，这名男子被依据沙里亚法判定"向真主宣战"。尽管他提起上诉，但11月20日，最高法院还是维持了原来的死刑判决。一般认为，这是抗议活动爆发以来，被伊朗当局处死的第一名示威者。

预计将有更多的人被处决

本周二，已有五人被控杀害一名巴斯基民兵成员而被判处绞刑。巴斯基民兵是伊朗革命卫队下属的一个准军事组织。

人权组织"大赦国际"表示，伊朗当局"旨在恐吓示威民众的审判秀中"，至少会有21人面临死刑判决。

大赦国际表示："伊朗当局必须立即撤销所有死刑判决，不再下达和执行死刑判决，并撤销对和平示威者的所有指控。"

总部设在奥斯陆的非政府组织"伊朗人权"主任阿米尔-莫哈达摩（Mahmood Amiry-Moghaddam）发出呼吁称，国际社会必须立即采取实际行动，以避免伊朗出现每天都有被捕示威者遭到处决的场面。

持续已近三个月的示威浪潮中，据信大约五百人死于警民冲突。

持续已近三个月的示威浪潮中，据信大约五百人死于警民冲突。

伊朗人为什么抗议？

从九月持续至今的抗议浪潮，被认为是伊朗伊斯兰共和国1979年以来面临的最大挑战。1979年，伊朗爆发伊斯兰革命，最高宗教领袖霍梅尼取代了国王，目前伊朗由霍梅尼的继任者哈梅内伊统治。

今年九月，22岁女子阿米尼因"佩戴头巾不合规范"而遭伊朗所谓的"道德警察"逮捕，后在拘留期间死于狱中。阿米尼之死首先在其生活的伊朗西部库尔德地区引发抗议，并很快席卷伊朗全境。

在这场反政府示威运动中，妇女扮演着重要角色。社交媒体上，一些妇女公开摘掉头巾的视频广泛流传。

她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

伊朗当局则声称示威活动是境外势力挑起的，并试图以暴力镇压的手段平息事态。

除来自国际社会的抗议之外，伊朗最高领袖哈梅内伊的姐姐和侄女以及伊朗前总统哈塔米也均发出呼吁，要求当局停止以暴力手段镇压示威者。伊朗境外人权组织认为，示威者同安全力量的冲突中，已有近五百人丧生。

（美联社，法新社，路透社）

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抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

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