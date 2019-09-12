 抗议气候变迁  示威者堵住IAA入口 | 经济纵横 | DW | 15.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

抗议气候变迁  示威者堵住IAA入口

周六、周日连续两天，大批示威者在法兰克福车展大门前举行示威，呼吁人们开污染更小、更环保的汽车。

Frankfurt am Main | Demonstrationen gegen IAA (picture-alliance/dpa/L. Stock)

周日早上在法兰克福车展门前示威的民众

DW.COM

宝马售出的汽车更多了，但它只是个例外。一项最新调查显示，16家汽车制造商中有10家虽然营业额上涨，但利润却下滑。 (01.09.2019)

德国著名汽车生产商大众将迈入电动汽车蓄电池的生产领域，并在今年夏天前让旗下卡车部门Traton集团上市。 (14.05.2019)

（德国之声中文网）周日，示威者堵住了IAA车展的两个入口。展会一名发言人证实了这个消息，他补充说："一切都是在和平进行的，客流被分散到其他入口。"示威组织方表示，这次的集会目的是："和平干预车展……我们以此明确针对具有破坏性的交通系统释放信号。"

本周六，就有数以万计的民众在IAA法兰克福车展大门前举行集会，呼吁交通环保转型。警方透露，大约有1.5万人参加了这次示威行动，其中包括自行车队。多个环境联盟组织了活动，他们估计约有2.5万人参加了集会，其中约有1.8万人参加了自行车队游行。示威者们要求结束使用内燃机，不开耗油量大的SUV，而是转型使用电动汽车，呼吁建成对步行和自行车更为友好的城市。

Frankfurt am Main | Demonstrationen gegen IAA (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

一度堵住高速公路的示威自行车队

车展主办方德国汽车工业协会(VDA)的数据显示，IAA对公众开放的首天约接待了6万访客。这些年来，缺席展会的大厂商越来越多，VDA正在考虑新的对策，不排除将展会迁出法兰克福市的可能。而在本届车展开幕的当天，德国汽车工业联合会主席博尔哈德·马特斯（Bernard Mattes）因机构内部纠纷而宣布辞职。

  • IAA 2019 - Merkel (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    默克尔为IAA拉开帷幕

    为支柱工业鼓动打气是总理的职责，当行业前景不甚看好时更是如此。默克尔的到来没有人感到吃惊，但法兰克福市市长没有被邀请讲话却是破例。据说，这位市长本来要说“多点公共汽车和火车，少一点SUV”。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    车展内电动车

    电动车在德国的公路上还算是"稀缺品"，但在法兰克福车展上，细心的人会发现，从一个展厅到另一个展厅，不想步行的话，可以乘电动小汽车。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    都电动了！在蹭热度？

    法兰克福车展还从未见识过如此众多的电动车 - 这是今年车展的一大特色。连昔日古董“甲壳虫”也不甘示弱，电动化了！

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    别样的风景线

    在电动化狂潮中，这辆大众VW-Bully特别扎眼，不卑不亢，很有底气。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    很多没来，但它来了！

    今年，有30多家老主顾一反常态，放弃在IAA上亮相，它们当中有玛莎拉蒂、罗尔斯-罗伊斯，还有宾利。IAA心急如焚，担心出现断崖式效果。幸好兰博基尼来了，还带来了出自1960年的Centenario Trattori。价格嘛，还好，才25万欧元！

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    根本用不了12个展览厅

    告诉你一个数字，足以说明今年的IAA很惨：12个大厅根本不需要，5个当展览馆就足足够矣。这本该是第6号展厅，现在是这个样子 - 闲置着。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    奔驰来啦，但

    奔驰来了！但展厅面积同上次相比缩小三分之一。这辆Maybach S650系列，630马力，每公里排放330克二氧化碳。缅怀过去？总之，用它指明未来好像不合时宜。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    赛车过把瘾？

    想赛车？不妨在IAA试试身手。不要小看这个玩具，展厅里，这里是最拥挤的地方：男女老少，都很想过把瘾。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    自行车也来了？

    可不是嘛！自行车没有大批量出现在IAA, 比如这里在奔驰的地盘上，人们看到一辆登山自行车。

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    法兰克福车展：汽车业身处巨变

    未来是这个模样！

    自行车里装有电力发动机。行业人士说，这种配备的自行车前景很看好。今年，电动自行车的销售量增长12%。这是一个太让汽车业嫉羡的数字了！

    作者: Henrik Böhme


文木 / 李鱼（路透社，德新社）

DW.COM

法兰克福车展：汽车业身处巨变

以前，法兰克福车展IAA是业界向往的圣地。但今年，随着传统厂商面临转型，汽车工业的危机渐渐露出端倪，展览面积急剧下降。人们不得不关心，汽车业的前途在哪里？ (12.09.2019)  

相关内容

IAA 2019 - Merkel (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

法兰克福车展：汽车业身处巨变 12.09.2019

以前，法兰克福车展IAA是业界向往的圣地。但今年，随着传统厂商面临转型，汽车工业的危机渐渐露出端倪，展览面积急剧下降。人们不得不关心，汽车业的前途在哪里？

Frankfurt IAA 2019 M-Byte von E-Autohersteller Byton

中国电动汽车异军突起 14.09.2019

电动汽车的未来取决于中国--业内专家对此看法一致。也有越来越多的中国电动车生产商把目光转向欧美市场。

Island Vatnajoekull

旅游破坏环境 还能去远方吗？ 15.09.2019

面对气候变迁危机，旅游记者Paul Sullivan反思了自己的工作对生态环境可能造成的伤害，并得出结论：我们必须减少旅游。

广告
Deutschland BdT Hitze Wanderer mit Sonnenschirm (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

如何保持心理健康？

许多针对心理健康的话题主要关注的都是精神疾病，但没有抑郁或焦虑等症状并不一定代表心理健康。英国心理健康基金会学者总结了保持心理健康的良方。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  