 抗议数月来，伊朗已判决17名示威者死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2023

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时政风云

抗议数月来，伊朗已判决17名示威者死刑

上周六伊朗刚执行了两项死刑案，周一又有3人被判死刑。自阿米尼案爆发的抗议活动以来，已有17人被判死刑，4人被执行死刑。

Iran Symbolbild Hinrichtung

（德国之声中文网）据伊朗司法部门周一（1月9日）通报的消息，又有3人被控在抗议活动中杀害安全人员从而被判处死刑。这次判决不是最终判决，被告可以上诉。如果该案得到最高法确认，伊朗司法部门因阿米尼案引发的抗议活动中已将17人判处死刑。

他们当中，4人被执行死刑，另外2人不服上诉，最高法院判决维持原判后，他们回到死囚牢房。上周六（1月7日）伊朗刚执行了卡拉米和侯赛尼的死刑，他们二人被控去年11月在德黑兰西部杀害了一名警官。

而本次涉案的3名被告是米哈释密（Saleh Mirhashemi）、卡泽米（Majid Kazemi ）以及雅各比（Saeed Yaghoubi）。据伊朗司法部网站Mizan的消息，依照伊斯兰法律，3人的被控罪名之一均是煽动反对真主罪。此外，他们还参与了旨在危害国家治安的违法组织，仅后一项罪便可判10年监禁。

此外，另有两宗被控今年11月16日杀害警察的案子也引发关注，其中一名被告是该国职业足球运动员，现年26岁的阿扎达尼（Amir Nasr-Azadani）因3项罪名受到指控，其中包括煽动反对真主罪。阿扎达尼可能被判死刑的消息激起全球的广泛反应。国际足球运动员协会发表声明要求取消对阿扎达尼的判决。 

作为证据，伊朗司法部在网站上公布了一些"犯罪画面"以及"认罪镜头"。德黑兰政府称，自从9月爆发"骚乱"以来，已有数千人被捕，数百人丧生，其中包括警察，当局还谴责国外势力和反对派为骚乱推波助澜。

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伊朗以死刑镇压抗议活动的行径引起世界公愤，西方国家已经或正在出台新一轮针对德黑兰的制裁。根据大赦国际的数据，伊朗是仅次于中国判决死刑第二多的国家，2021年至少有314人在伊朗被执行死刑。

欧盟外交与安全事务最高官员博来利（Josep Borrell）周六（1月7日）严厉谴责伊朗当局执行死刑，呼吁给予所有被捕者公平的法律程序。此外，伊朗最高领袖哈梅内伊周六罢免了伊朗警署总长，接替他的是拉丹将军。据德意志电台报道，拉丹于2010年因侵犯人权受到美国制裁，稍后，他因同样罪名也上了欧盟的制裁名单。

（法新社、德意志电台）

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