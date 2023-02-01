抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

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垃圾堆处处可见，昔日美丽浪漫的巴黎正被恶臭笼罩，变成老鼠的乐园。示威者希望能在最后一刻阻挡遭到大多数人反对的退休改革方案。
数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。
马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。
无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。
这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”
无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”
法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。
中国社科院预测，全国养老金将在2035年耗尽结余。中国大陆31个省级行政区中，黑龙江省在养老金预算上的赤字最大，为中国其他地区可能出现的人口问题提供了一个警示案例。
法国总统马克龙有关推迟退休年龄的改革计划引爆了大规模抗议浪潮。事实上，欧洲各国都面临着人口老龄化问题，延迟退休年龄似乎已经成了唯一的选择。现在，我们就来比较一下欧洲各国的退休制度。
法国工会本周四（1月19日）组织大罢工及游行，抗议政府的退休改革方案。这一全国范围内的罢工和抗议将是对马克龙总统的重大考验。
伊朗当局对高通货膨胀引起的民众不满做出了反应，然而采取的措施却是提高公务员工资和指示媒体多报道正面消息。政治学者表示，糟糕的经济状况可能会引发新一轮的抗议浪潮。
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