 抗议政府政策 德国上万家诊所不开门 | 德国新闻 | DW | 02.10.2023

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德国新闻

抗议政府政策 德国上万家诊所不开门

为抗议联邦政府的卫生政策，成千上万的德国家庭医师和专科医师周一休诊，诊所大门紧闭。德国医师协会认为政府的政策“省钱省过头”。

Symbolbild I Digitale Gesundheitsberatung

（德国之声中文网）本周一（10月2日），德国成千上万名家庭医生和专科医生的诊所大门紧闭，以抗议联邦政府的卫生政策。这项抗议活动是由德国住院医师协会（Virchowbund）发起，近20个医师协会及健康保险医师协会响应号召。德国住院医师协会预计，全国各地将有五位数的诊所关闭。

在抗议网站上，该协会认为政界和医疗保险公司数十年来一直强制采取“令人痛苦的紧缩措施”。抗议活动的主要目的是引起人们对专业人才短缺、过度的官僚主义、通货膨胀和高能源成本以及联邦政府的紧缩政策的关注。

德国住院医师协会主席海因里希（Dirk Heinrich）周一对德国电视二台《晨间杂志》表示，诊所已经无法再依照他们想要的方式照顾病患。由于紧缩措施和服务削减，能让病患约诊的时间越来越少。他提到今年年初被取消的所谓“新病患规定”，该规定自 2019 年以来为医生提供特殊的经济奖励，鼓励其接受新病患，并在短时间内提供额外约诊服务。海因里希要求恢复这一举措。

抗议活动前夕，社民党籍的联邦卫生部长劳特巴赫对增加资金的要求提出质疑。劳特巴赫在社交媒体平台X上写道：“许多诊所在衔接日（指夹在公共假期和周末之间的工作日）休息，他们像药剂师一样也想要更多钱。但他们收入的平均（中位数）扣除所有成本后， 每年还赚23万欧元。” 他反问道：“雇员的缴费率是否要提高，以便工资继续上涨？”

德国医生协会指责劳特巴赫只关注医院，忽视诊所医生的需求。该协会指出，医师收入的实际金额与劳特巴赫所述有出入，每年的实际盈余为172903 欧元，扣除退休金、健康保险和护理保险以及所得税后，净收入为85555 欧元。

德国健康保险医师协会 (KV) 黑森州主席达斯蒂奇 (Frank Dastych) 和贝克 (Armin Beck) 此前表示：“联邦卫生部长接受并认可了德国医疗诊所和门诊护理的崩溃，而黑森州的情况比以往更加不稳定。”

根据法定医疗保险医师协会（KBV）的说法，抗议期间诊所应提供全面的医疗急救服务。周一的抗议日后，紧接着是周二德国国庆日。医师协会在X上写道，周三诊所开门前，患者服务电话是116117（不加区号）。德国住院医师协会主席海因里希周一强调：“每位今天有紧急需求得病患，当然都会得到照顾。”

（德新社）

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