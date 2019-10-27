 抗议持续 香港网友呼吁“双十一罢买淘宝” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

抗议持续 香港网友呼吁“双十一罢买淘宝”

香港“反送中”抗议进入连续第22个周末，虽然维园集会未获警方批准，但是仍有众多示威者前往参与游行。与此同时，淘宝“双十一购物节”将至，有香港网友发起“罢买淘宝”行动，要让「双十一」变「伤十一」。

China Hongkong Proteste (Reuters/T. Peter)

周六在铜锣湾一带的游行示威

（德国之声中文网）由"反送中"引起的抗议浪潮本周末继续：示威者发起组织了多场集会。虽然警方早已向维园集会发出了反对通知书，但是多名区议会选举候选人宣布，在维园集会原定时间和地点，发起选举聚会。

据"香港01"报道，网民呼吁市民流水式参与各区的活动。此外在中环的两个集会已经得到了警方的不反对通知书，将会分别在爱丁堡广场和遮打花园如期举行。

据路透社消息，大约3千名示威者在维园集结，他们大多身穿黑衣，佩戴现已被禁的面罩，一些抗议者手中举着英国国旗和殖民时代的港英旗。

民运人士黄之锋呼吁10万民众上街，参与持续到第22个星期的周末抗议游行。据"联合新闻网"报道，黄之锋在《华盛顿邮报》发表文章指出，虽然他寻求参选香港区议员的资格遭到港府取消，但他呼吁港人以选票让外界听到他们的声音，因为北京无法让所有人沉默。

该文写道，香港示威者呼吁北京遵守承诺，依循一国两制政策，允许香港建立民主制度，直到2047年。但北京甚至不允许香港有个短暂的自由窗口。虽然自己的参选资格遭到取消，但黄之锋指出，香港的运动仍在持续，而这只会让企求改变的香港年轻世代激起更多愤怒与挫败。香港区议会选举将在11月24日举行。

路透社的报道称，防暴警察早早在游行队伍预计到达的地点严阵以待。在过去的五个月里，抗议者对警察发动袭击，投掷汽油弹，在街头纵火，还对政府机构建筑和一些被视为亲中的商业店铺加以损毁。

警方则以催泪弹、胡椒喷雾、水炮车、橡皮子弹等回应，之前警察也动用过真枪实弹，有抗议者中弹受伤。

China Hongkong Proteste (Reuters/T. Peter)

DW.COM

香港特首林郑月娥周二表示，本年度香港经济很有可能会出现负增长，社会恢复平静后，政府会推出一系列措施刺激经济发展。历时数月的抗议浪潮中，已有大量依赖游客生意的小店铺宣告破产。 (29.10.2019)

万圣节前夜，香港多地出现反政府示威抗议活动。示威者呼吁市民“乔装打扮”，借以反对《禁蒙面法》。另外，在全球经济放慢、本地社会动荡持续的双重夹击下，香港经济已步入技术性衰退。 (31.10.2019)

香港证交所行政总裁李小加指出，"一国两制"从一开始就存在根本缺陷。缺乏信任是北京不愿给香港落实推行普选的一个关键原因。 (31.10.2019)

今年的双十一购物狂欢再次刷新纪录，龙头网企一天內交易总额高达二千多亿。不过，商家促销活动的“游戏规则”越来越复杂也引起消费者吐槽，而且购物狂欢导致的包装材料浪费也为环保组织所诟病。 (11.11.2018)

据悉，考虑到周六晚上可能再次出现动荡局面，包括九龙公园、入境事务处智能身份证换领中心、铜锣湾捐血站以及包括多家星巴克连锁店在内的商铺都提早关闭暂停服务。

根据周四港府发布的数据，香港今年第三季度出现了2008年全球金融危机以来的首次经济萧条。9月份的零售业销售额与去年同期相比锐减了18.3%，这已经是连续第8个月持续走低。

另据台湾中央社报道，鉴于淘宝"双十一购物节"即将来临，香港网友近日发起了「罢买淘宝」，让「双十一」变「伤十一」。网上流传口号呼吁道：「殇十一（10月1日），有人为你挡子弹，你愿意为他罢买淘宝吗？」发起者也呼吁包含台湾、美国等境外地区，一起响应「杯葛淘宝」，并称「希望大家如果要买，过了双十一再买，把它的数据做低」。

不过大陆网民似乎对这样的呼吁一笑置之。新浪微博上，有网友写道："他们觉得淘宝双十一2135亿元的销售额是700万港人贡献的吗？认真的吗？"还有人调侃道："这种错峰行为，淘宝运维小哥估计感动得哭了。"

去年，阿里巴巴旗下天猫的双十一全日成交额达到2135亿人民币，创下新高，按年增加两成多。光是北京时间11月11日头2分零5秒，其销售交易总额便已突破100亿人民币大关，打破了2017年3分1秒的用时纪录。

 

相关内容

China Proteste in Hongkong

油尖旺“追究警暴”集会现火光 港媒呼吁释放被捕记者 27.10.2019

反修例风波持续数月至今，从一开始的催泪子弹、橡胶子弹到后来的水砲车，警民冲突的画面已经逐渐成为街头常态。 27日晚上，旺角地铁站起火，数名示威者被逮捕。 一晚过后，街边留下了未亁血迹，以及催泪弹射进地面的痕迹。

China Hongkong PK Carrie Lam

林郑承诺改善住房 示威者中秋夜筑“人链” 13.09.2019

中秋节之际，香港特首林郑月娥宣布多项新政到位，承诺解决住房问题。而示威活动仍在继续，在维园、太平山和狮子山等处均有筑人链点灯表达政治诉求的活动。预计抗议浪潮在周末仍将继续。

Hongkong Anti-Regierungs-Proteste im Tamar Park

傘運五周年﹕萬人集會紀念 「养精蓄锐」迎十一 28.09.2019

从这个周末到接下来的“十一”，对于香港来说恐怕会是不平静的几天。周末有一系列示威抗議，首先的是雨伞运動五周年纪念活动，接下來全球各地预计也会有声援香港的游行示威。与此同时，学运领袖黄之锋在這天宣布将在11月参选区议会。

广告

长平观察

China Team Lab aus Tokio macht eine Austellung in Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Pan Zhiwang)

长平观察：党管区块链不只是笑话

习近平号召把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。时评人长平认为，区块链在中共的宣传中是一个笑话，但是它并不只是一个笑话，体现了中共抢占新技术高地、管制全球互联网的野心。  