抗议持续 香港网友呼吁“双十一罢买淘宝”

（德国之声中文网）由"反送中"引起的抗议浪潮本周末继续：示威者发起组织了多场集会。虽然警方早已向维园集会发出了反对通知书，但是多名区议会选举候选人宣布，在维园集会原定时间和地点，发起选举聚会。

据"香港01"报道，网民呼吁市民流水式参与各区的活动。此外在中环的两个集会已经得到了警方的不反对通知书，将会分别在爱丁堡广场和遮打花园如期举行。

据路透社消息，大约3千名示威者在维园集结，他们大多身穿黑衣，佩戴现已被禁的面罩，一些抗议者手中举着英国国旗和殖民时代的港英旗。

民运人士黄之锋呼吁10万民众上街，参与持续到第22个星期的周末抗议游行。据"联合新闻网"报道，黄之锋在《华盛顿邮报》发表文章指出，虽然他寻求参选香港区议员的资格遭到港府取消，但他呼吁港人以选票让外界听到他们的声音，因为北京无法让所有人沉默。

该文写道，香港示威者呼吁北京遵守承诺，依循一国两制政策，允许香港建立民主制度，直到2047年。但北京甚至不允许香港有个短暂的自由窗口。虽然自己的参选资格遭到取消，但黄之锋指出，香港的运动仍在持续，而这只会让企求改变的香港年轻世代激起更多愤怒与挫败。香港区议会选举将在11月24日举行。

路透社的报道称，防暴警察早早在游行队伍预计到达的地点严阵以待。在过去的五个月里，抗议者对警察发动袭击，投掷汽油弹，在街头纵火，还对政府机构建筑和一些被视为亲中的商业店铺加以损毁。

警方则以催泪弹、胡椒喷雾、水炮车、橡皮子弹等回应，之前警察也动用过真枪实弹，有抗议者中弹受伤。

据悉，考虑到周六晚上可能再次出现动荡局面，包括九龙公园、入境事务处智能身份证换领中心、铜锣湾捐血站以及包括多家星巴克连锁店在内的商铺都提早关闭暂停服务。

根据周四港府发布的数据，香港今年第三季度出现了2008年全球金融危机以来的首次经济萧条。9月份的零售业销售额与去年同期相比锐减了18.3%，这已经是连续第8个月持续走低。

另据台湾中央社报道，鉴于淘宝"双十一购物节"即将来临，香港网友近日发起了「罢买淘宝」，让「双十一」变「伤十一」。网上流传口号呼吁道：「殇十一（10月1日），有人为你挡子弹，你愿意为他罢买淘宝吗？」发起者也呼吁包含台湾、美国等境外地区，一起响应「杯葛淘宝」，并称「希望大家如果要买，过了双十一再买，把它的数据做低」。

不过大陆网民似乎对这样的呼吁一笑置之。新浪微博上，有网友写道："他们觉得淘宝双十一2135亿元的销售额是700万港人贡献的吗？认真的吗？"还有人调侃道："这种错峰行为，淘宝运维小哥估计感动得哭了。"

去年，阿里巴巴旗下天猫的双十一全日成交额达到2135亿人民币，创下新高，按年增加两成多。光是北京时间11月11日头2分零5秒，其销售交易总额便已突破100亿人民币大关，打破了2017年3分1秒的用时纪录。