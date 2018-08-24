抗议打压学术自由 康奈尔中断与人民大学合作

(德国之声中文网) 中国人民大学几名学生今年夏天前往深圳，支持当地制造业企业的劳工维权、成立工会，并且还在互联网上公开为劳工权益发声。后来，这些学生遭到了人民大学校方的处罚。

康奈尔大学产业与劳工关系学院(ILR)国际交流项目部主任弗里德曼(Elias Friedman)对德国之声表示，人民大学屡屡惩罚就劳工问题发表言论的学生，这是严重侵犯学术自由的行为。

2012年，ILR就与中国人民大学劳动人事学院签署了战略合作协议，而双方的具体学术合作更可以追溯到2001年。这两所院系都在劳工关系研究领域具有重量级地位。负责与中方合作多年的弗里德曼在接受英国《金融时报》采访时说："现在，我们想要从事的研究工作已经不再可行，讨论劳工问题不再被允许。外国高校亟需重新评估与中国合作的方式。"

他在接受德国之声采访时则进一步透露，早在今年8月底，他就向人民大学劳动人事学院的负责人表达了担忧。而中方给出的回复则主要包含两大内容：学生介入深圳劳工维权一事，已经由更高层面的党政机构负责，学校方面对此无能为力；学校对相关学生通报批评则是因为他们违反了校规。弗里德曼在对"校方无能为力"表示理解的同时，也强调了对"学生违反学校纪律"一说的质疑。

10月20日，在与人民大学多次交涉后，弗里德曼致信人民大学劳动人事学院，宣布ILR暂停与人民大学劳动人事学院的交流项目。他表示，这一决定获得了康奈尔大学校方以及ILR院长的支持。

弗里德曼对德国之声强调，双方的交流合作"只是暂停，而并没有正式取消；我依然希望能够在外部条件改善之后恢复合作项目"。

中国人民大学暂时没有对康奈尔大学宣布中断合作一事进行表态。弗里德曼说，在10月20日致信之后，他就再也没有收到任何人民大学方面的回复。

不过，人民大学与康奈尔大学的合作项目并不仅限于劳工关系研究领域。其他学院之间也有许多交流与合作项目。目前暂没有其他合作项目受影响的消息。

学生与劳工联合引中共担忧

近年来，由于中国经济增速放缓，劳工维权、工人公开抗议事件越发频繁。而大学生介入劳工维权，则对中共当局而言尤其敏感。中国共产党的起源，就可以追溯到1919年的五四学生运动。

中国当局这些年收紧了对高校的管制，中外高校之间的交流合作也受到了不小的影响。今年，主管机构叫停了逾1/5的中外高校合作项目。一些国际学术出版商则承认，它们正面临来自中国审查部门的压力，被要求屏蔽中国境内用户阅读部分敏感文章的权限。

今年夏天，中国多所高校的学生前往深圳，声援当地的工人抗议活动。他们支持工人在佳士科技组建工会的尝试。而在工人与公司管理层发生冲突之后，抗议活动迅速引起了当局的注意。警方在7月拘捕了约30名工人。8月，据一些目击者称，警方突袭了一座学生宿舍楼，带走了大约40名曾经支持深圳劳工的大学生。

参与支持深圳工人维权的人民大学哲学院大三学生杨舒涵不久前在一份公开声明中表示，由于她支持工人维权，校方强迫她休学一年。另一名大二学生张子涵则因在微信上发表支持深圳佳士科技劳工维权的帖子，他被校方通报批评并被要求删帖。

《金融时报》还报道称，不久前，北京大学还曾威胁要关闭其学生马克思主义社团，该社团一直在校园内进行工人权利调查，不过最终该社团得以恢复。而中国人民大学也对校内的关注工人维权学生社团发出过威胁。