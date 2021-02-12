抗议性别化：德国体操女选手穿全身弹力紧身服 

（德国之声中文网），议女性在运动中成为性幻想对象。 德国体操女运动员们全身着衣参加比赛，而不是穿常见的比基尼式紧身衣。

由四名运动员组成的德国奥运女子体操队在上周四的训练中便已身着这一连裤服装。

21岁的福斯（ Sarah Voss）告知，"我们今天坐在一起商定，好吧，我们就穿这身服装，参加一场大比赛。在你作为一名女性长大时，在某种程度上，要适应你的新身体是相当困难的。我们想确保每个人都感到舒适，向大家展示，每人都应能穿任何想穿的衣服，不管是穿长紧身衣还是短紧身衣，都让人看着舒服，感觉舒服。“

2020年东京奥运会是美国体操队前队医纳萨尔(Larry Nassar)入狱后的第一届夏季奥运会。纳萨尔曾性侵数百名女运动员，其中就有超级明星拜尔斯（Simone Biles）。

福斯说，她们愿意”带头“。德国体操队此举得到了其她运动员的赞扬。

挪威体操运动员埃里克森（Julie Erichsen）说："我认为，她们表现出了勇气，站在这么巨大的竞技场上，向来自世界各地的女孩子们显示，你可以穿任何你想穿的服装，这真的很酷。我为她们鼓掌。"

在国际比赛中，允许穿着覆盖腿部的服装，不过，到目前为止，一般仅出于宗教原因。

德国女子体操队未能获得决赛资格。

东京奥运会拉开帷幕 情同与共的希望 奥运会圣火在当地时间晚间八点整于国立竞技场点燃。经过了一年的延期，2020年夏季奥运会宣告开幕。体育场的外墙上仍能看到2020的标志。此次东京奥运的主题是前进（Moving Forward）与情同与共（Unity in Diversity）。

东京奥运会拉开帷幕 冷清的会场 新冠疫情的阴影依旧笼罩全球。由于东京在七月初第四度发布“紧急事态宣言”，此次奥运会的开幕及闭幕仪式将史无前例“零观众”，多数赛事也不开放现场观看，以避免奥运成为超级传播事件。

东京奥运会拉开帷幕 奥运前的插曲 国际奥委会主席巴赫与日本德仁天皇一同出席开幕式，法国总统马克龙等多国政要也出席了仪式。就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因在1998年的戏剧表演中开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。

东京奥运会拉开帷幕 闪亮的夜空 虽然无法开放观众入场，东京奥运主办单位仍精心设计了一系列表演。开场即燃放绚丽烟火点燃东京夜空。在国宝级女歌手米希亚献唱国歌《君之代》及多项表演节目结束后，各国代表队开始进场。

东京奥运会拉开帷幕 难民代表队 希腊作为奥运发源地，其代表团依照传统是第一个入场。第二个走入会场的则是国际奥委会难民奥运代表队，由29名运动员组成。这支代表队初次亮相是在2016年的里约奥运。掌旗的运动员手持奥运五环旗，代表全球难民。

东京奥运会拉开帷幕 提倡性别平等 为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。

东京奥运会拉开帷幕 忘了带口罩？ 配合防疫规定，此次选手进场皆佩戴口罩。但塔吉克斯坦以及一些国家的代表队入场时，多数运动员并没有戴口罩。部分选手则是入场坐下后拿下口罩聊天。根据主办方公布的《疫情应对措施手册》，除了用餐、喝水、训练或比赛等时刻，所有选手及工作人员必须随时佩戴口罩。

东京奥运会拉开帷幕 Team D 许多德国运动迷们期待的时刻终于到来！在沙滩排球运动员Laura Ludwig和跳水运动员Patrick Hausding的率领下，超过400名德国运动员走入了会场。此次德国队的队服的主色是绿色与白色，衣服上印着“Team D”（德国队），与过去相比更显休闲随性。

东京奥运会拉开帷幕 “台湾入场” 中华台北队是由男子网球国手卢彦勋及女子举重选手郭婞淳掌旗。此次入场是依照日本五十音顺序，台湾的排序为104位，三十多年来首度比中国早入场。值得关注的是，司仪在唱名时虽然仍以“中华台北”称呼，但NHK主播在直播时直接说出“台湾”，引起台湾民众热议。

东京奥运会拉开帷幕 中国代表队 中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。此次中国的出场顺序是第108位。中国代表队总人数为777人，其中运动员共431人。据中国官媒新华社介绍，东奥是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。

东京奥运会拉开帷幕 拜登夫人率队出征东奥 美国与法国代表团分别排在倒数第三及第二进场。这是为了让两队为2028洛杉矶奥运以及2024巴黎奥运做宣传。美国代表团数众多，共派出613人参赛，规模仅次于1996年亚特兰大奥运会时的646人。美国第一夫人吉尔·拜登站在看台上为选手喝彩。

东京奥运会拉开帷幕 东道主登场 奥运开幕式进入第一个高潮：东道国日本的代表队选手最后进场。紧接着是东京奥运组委主席桥本圣子及国际奥委会主席巴赫的致辞。两人皆对日本民众表达感谢之情，让奥运在新冠疫情之下仍能在日本举行。最后由日本德仁天皇宣布2020东京奥运会正式开幕。

东京奥运会拉开帷幕 点燃东京奥运圣火 开幕会的最后一个环节，奥运圣火抵达会场后，由柔道奥运冠军野村忠宏及女子摔角奥运冠军吉田沙保里接过圣火，接着传给知名棒球运动员长岛茂雄、王贞治和松井秀喜；随后依序传给医护人员、残奥运动员、地震灾区儿童，最后由网球天后大阪直美点燃了奥运火炬。

东京奥运会拉开帷幕 场外的抗议活动 虽然东京奥运场内“零观众”，但场外聚集了大批抗议人潮。在奥运开幕式举行的同日，国立竞技场不远处有许多反对举办奥运的民众拉起布条抗议，举牌内容包括“奥运会杀死穷人”， 要求取消东奥。抗议人士认为不该在疫情尚未平息的情况下举办奥运。日本警方出动大批警力到场维持秩序。



（美联社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。