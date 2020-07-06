 抗议奏效 加拿大UBC不再将台湾标注为中国一省 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

抗议奏效 加拿大UBC不再将台湾标注为中国一省

台湾政府取得了小小的外交胜利。在台湾外交部发出抗议后，加拿大学府英属哥伦比亚大学(UBC)表示不会再将"台湾"标注为"中国一省"。

Symbolbild: China Kanada (Getty Images/L. Zhang)

DW.COM

声誉卓著的英属哥伦比亚大学遭该校学生报纸披露，低调将「台湾」认定为「中国一省」。学生报还进一步批露学校从中国蒙受利益，就连华为也跟校方关系深厚。 (06.07.2020)

（德国之声中文网）长时间来，中国一直试图施加影响，迫使外国企业和组织将台湾称作中国的一个省份。台湾政府对此提出强烈抗议，指出台湾从未是中华人民共和国的一部分，北京对台湾并不拥有主权。

近日，据加拿大学府英属哥伦比亚大学（UBC）学生报纸Ubyssey报导，校方在2019-2020年度招生报告中将"台湾"标注为"中国一省"（Taiwan, Province of China）。对此，台湾驻温哥华代表处提出抗议，"呼吁学术领域回归中立、自主，勿屈从中国压力，并且要求UBC更正对我不当名称"。UBC大学媒体关系高级主管库尔特·海因里希（KurtHeinrich）如今在致路透社的电邮表态中表示，该校先前的做法并没有站在政治立场上，也没有意识到台湾-中国关系的政治敏感性。校方只是采用国际标准化组织（ISO）的数据标准。国际标准化组织1974年发布的3166条"国家及所属机构名称代码"，以Taiwan（Province of China）（台湾，中国一省）名称列示台湾。和大多数国家一样，加拿大和台湾也没有正式建立外交关系。


库尔特·海因里希表示，在今后的报告中，UBC不会再对台湾加以任何其它标注。"重要的是，必须明确指出，采用ISO数据标准并不代表本校对台湾采取的立场。"

台湾外交部发言人欧江安本周二表示，UBC回应未来将以"台湾"称呼台湾，外交部乐见UBC回归学术中立自主，并肯定UBC理解问题本质，愿意更正对台湾的不当称谓。不过，欧江安说，UBC目前尚未更正相关网站咨询，校方的更新作业仍在进行。外交部已请驻温哥华办事处持续接洽，表达台湾的严正立场，并关切追踪。

据报道，UBC有三分之一的国际学生都来自中国，因此高度依赖来自中国的学费收入。中国科技巨头华为近年在该校挹注了950万加币的资金。


乐然／达扬（路透社等）

相关内容

Symbolbild: China Kanada

加国大学标台湾为中国一省 学生揭中国影响力 06.07.2020

声誉卓著的英属哥伦比亚大学遭该校学生报纸披露，低调将「台湾」认定为「中国一省」。学生报还进一步批露学校从中国蒙受利益，就连华为也跟校方关系深厚。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou

墙外文摘：中共救孟晚舟还是救华为？ 21.06.2020

有评论认为，中国对两名加拿大人的起诉，并不是要孟晚舟回来，而是要加拿大通过华为，在中国政府心中，华为的利益远超过任正非家人的利益，再一次捅破华为民企的谎言。

China Peking Business School der Renmin University

“学术自由”国际排行 中国学者最不自由 28.03.2020

一份国际调研报告显示，学术自由是社会发展进步的基础，但在有些国家，学术自由仍受到政府的粗暴干涉。

广告

长平观察

China Hong Kong | Proteste | Sicherheitsgesetz (picture-alliance/dpa/T. Walker)

长平观察："国安法"会变成"球安法"吗？

假如香港没有抗争运动，就没有国安法这个紧箍咒吗？时评人长平认为，自由是不可分割的，反抗专制也必须全球行动。  