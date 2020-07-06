抗议奏效 加拿大UBC不再将台湾标注为中国一省

（德国之声中文网）长时间来，中国一直试图施加影响，迫使外国企业和组织将台湾称作中国的一个省份。台湾政府对此提出强烈抗议，指出台湾从未是中华人民共和国的一部分，北京对台湾并不拥有主权。



近日，据加拿大学府英属哥伦比亚大学（UBC）学生报纸Ubyssey报导，校方在2019-2020年度招生报告中将"台湾"标注为"中国一省"（Taiwan, Province of China）。对此，台湾驻温哥华代表处提出抗议，"呼吁学术领域回归中立、自主，勿屈从中国压力，并且要求UBC更正对我不当名称"。UBC大学媒体关系高级主管库尔特·海因里希（KurtHeinrich）如今在致路透社的电邮表态中表示，该校先前的做法并没有站在政治立场上，也没有意识到台湾-中国关系的政治敏感性。校方只是采用国际标准化组织（ISO）的数据标准。国际标准化组织1974年发布的3166条"国家及所属机构名称代码"，以Taiwan（Province of China）（台湾，中国一省）名称列示台湾。和大多数国家一样，加拿大和台湾也没有正式建立外交关系。



库尔特·海因里希表示，在今后的报告中，UBC不会再对台湾加以任何其它标注。"重要的是，必须明确指出，采用ISO数据标准并不代表本校对台湾采取的立场。"



台湾外交部发言人欧江安本周二表示，UBC回应未来将以"台湾"称呼台湾，外交部乐见UBC回归学术中立自主，并肯定UBC理解问题本质，愿意更正对台湾的不当称谓。不过，欧江安说，UBC目前尚未更正相关网站咨询，校方的更新作业仍在进行。外交部已请驻温哥华办事处持续接洽，表达台湾的严正立场，并关切追踪。



据报道，UBC有三分之一的国际学生都来自中国，因此高度依赖来自中国的学费收入。中国科技巨头华为近年在该校挹注了950万加币的资金。



乐然／达扬（路透社等）