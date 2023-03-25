抗议填海 香港国安法后首场合法示威游行

（德国之声中文网）香港警方在游行前向组织者发送了"不反对通知书"，而提出的严格限制条件则包括：游行人数上限为100人、参加人士必须佩戴独立卡号挂颈卡牌以作识别、必须保证不会违反《国家安全法》、不宣扬煽动性言论。组织者还必须安排至少10名佩戴臂章的纠察员分隔示威者与一般市民。

路透社还在"不反对通知书"中注意到警方提示：不法分子可能会混入集会，扰乱公共秩序甚至进行非法暴力活动。

此外，警方还"建议"参加游行的人士若无医生证明则不要佩戴口罩，以免触犯《禁止蒙面法》。

"香港01"网站则披露，组织者原先希望游行规模为300人，并于3月7日就向警方提交了申请，还与警方召开了不少于7次的会议。最终双方商定人数上限为100人。

示威者手举标语高呼抗议口号

大量警员随行

集会从中午11点左右开始，示威者在计划开展填海工程、兴修垃圾处理厂的将军澳地区沿着事先与警方约定的路线开始游行。他们高喊反对工程的口号，而警方则出动了大量人员跟随。据香港《明报》报道，在游行开始前一个多小时，已经有大批警员出现在附近的港铁车站出入口以及游行路线附近，现场还有不少警犬。而在游行队伍经过的至善街，还有至少3辆警方"战术巴士"停泊戒备。据报道，"战术巴士"设有3个可发射催泪弹的小窗口，车顶亦加装了多个360度全景摄像头。

路透社援引组织者消息称，3月26日的这场小规模游行的参加人数大约为50人。这也是香港防疫"限聚令"取消后、香港国安法生效以来的首场获批准的示威游行。就在本月早些时候，女权组织在最后一刻取消了示威行动，原因则是警方"提示"一些"暴力团体"可能混入集会。

参与将军澳游行的邱女士对路透社表示，很高兴有机会能在"艰难时期"进行抗议。大约50岁的她并不认为挂颈卡牌限制了示威者的表达权利，而是促进管理的一种方式，"我认为这是可以接受的。"

49岁的奥肯登(James Ockenden)带着3个孩子参加游行。他认为这类"事先安排、事先编号"的游行会破坏香港的示威文化，导致人们不敢参加，"我们需要更加自由奔放的抗议文化。"

组织者之一的陈展浚也对"香港01"表示，此次示威的组织方尚有人力物力来满足警方的条件，但今后"若有居民就民生议题自发游行，或无相关条件，就可能变相剥削其游行权利"。

目前尚不清楚香港当局是否允许恢复传统的纪念"六四"集会以及7月1日大型示威。在2020年前，这两场集会行动每年都会吸引数以千计的人参加，被认为是香港抗议文化的标志。但是2020年起，香港当局一直以防疫限聚令为由禁止集会。分析人士则认为这也与2020年6月颁布的香港《国安法》有关。

（路透社、明报、香港01）

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



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